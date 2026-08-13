Pixel Watch 5: Ανακοινώθηκε επίσημα το νέο smartwatch της Google

Σύνοψη

Ενσωμάτωση του Gemini Intelligence ως βασικού, προνοητικού ψηφιακού βοηθού στο Wear OS 7.

Κυκλική οθόνη τεχνολογίας AMOLED με εντυπωσιακή μέγιστη φωτεινότητα που αγγίζει τα 3.000 nits.

Αναβάθμιση του αποθηκευτικού χώρου στα 64GB και χρήση του επεξεργαστή Snapdragon Wear W5 Gen 2.

Κυκλοφορία σε δύο μεγέθη (41mm και 45mm) με αυξημένες χωρητικότητες μπαταρίας στα 332mAh και 465mAh αντίστοιχα.

Προηγμένοι αισθητήρες υγείας με κορυφαία ακρίβεια καταγραφής ύπνου, λειτουργία ΗΚΓ (ECG) και ανίχνευση απώλειας σφυγμού.

Η Google προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου Pixel Watch 5 κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου hardware event της, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που ήθελαν την εταιρεία να επενδύει δραστικά στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις φορετές συσκευές της.

Η πέμπτη γενιά smartwatch της εταιρείας διατηρεί τη σχεδιαστική ταυτότητα που το καθιέρωσε, προσθέτοντας ωστόσο καίριες αναβαθμίσεις στον τομέα της οθόνης, της αυτονομίας και κυρίως του λογισμικού, φέρνοντας το οικοσύστημα του Wear OS σε μια νέα, αισθητά πιο «έξυπνη» φάση ωριμότητας.

Τι νέο φέρνει το Google Pixel Watch 5;

Το Google Pixel Watch 5 είναι ένα smartwatch μεγέθους 41mm και 45mm που βασίζεται στο Wear OS 7 και ενσωματώνει εγγενώς το Gemini Intelligence. Διαθέτει οθόνη AMOLED με μέγιστη φωτεινότητα 3.000 nits, αναβαθμισμένο επεξεργαστή Snapdragon Wear W5 Gen 2, διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο στα 64GB και υποστηρίζει προηγμένη παρακολούθηση υγείας με ανίχνευση απώλειας σφυγμού.

Η ενσωμάτωση του Gemini Intelligence στο Wear OS 7

Το σημαντικότερο στοιχείο διαφοροποίησης της νέας γενιάς εντοπίζεται στο ίδιο το λογισμικό και στον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης αλληλεπιδρά με τη συσκευή. Το Wear OS 7 αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία η Google έχει προσαρμόσει το Gemini Intelligence, μετατρέποντας το ρολόι από έναν απλό αναμεταδότη ειδοποιήσεων σε έναν ενεργητικό και προνοητικό προσωπικό βοηθό.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει να κατηγοριοποιεί τις ειδοποιήσεις βάσει σημαντικότητας, να προτείνει απαντήσεις που εναρμονίζονται με το προσωπικό σας ύφος γραφής και να αναλύει τα δεδομένα υγείας σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας αξιοποιήσιμες συμβουλές αντί για ξερά νούμερα στην οθόνη. Οι πολύπλοκες φωνητικές εντολές επεξεργάζονται πλέον ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς μεγάλο μέρος της μηχανικής μάθησης εκτελείται τοπικά στη συσκευή.

Σχεδιασμός, οθόνη και αντοχή

Εμφανισιακά, το Pixel Watch 5 παραμένει πιστό στον εξαιρετικά μινιμαλιστικό, θολωτό σχεδιασμό των προκατόχων του, μια επιλογή που το καθιστά ένα από τα πιο κομψά smartwatches της αγοράς, έστω κι αν παραμένει ευάλωτο σε γρατσουνιές ακριβώς λόγω της προεξέχουσας γυάλινης επιφάνειας. Η πραγματική αναβάθμιση κρύβεται κάτω από το γυαλί, με τη νέα στρογγυλή AMOLED οθόνη να επιτυγχάνει μέγιστη φωτεινότητα που φτάνει τα 3.000 nits. Η συγκεκριμένη τιμή εγγυάται απόλυτη αναγνωσιμότητα ακόμα και κάτω από το έντονο μεσημεριανό φως του καλοκαιριού, εξαλείφοντας τις δυσκολίες θέασης που εντοπίζονταν σε παλαιότερες γενιές κατά την εξωτερική άσκηση.

Παράλληλα, η συσκευή διαθέτει πιστοποιήσεις IP68 και 5ATM, εξασφαλίζοντας υψηλή αντοχή στη σκόνη και το νερό, καθιστώντας το ρολόι κατάλληλο για κολύμβηση και απαιτητικές υπαίθριες δραστηριότητες. Θα κυκλοφορήσει σε τέσσερα βασικά χρώματα για την έκδοση των 41mm (Matte Black, Polished Silver, Champagne Gold και Satin Pyrite) και τρία για την έκδοση των 45mm (απουσιάζει το Champagne Gold), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η ειδική έκδοση με το λουράκι που φέρει την υπογραφή του Stephen Curry.

Αυτονομία και επιδόσεις hardware

Κάτω από το εντυπωσιακό περίβλημα, η Google διατήρησε τον επεξεργαστή Snapdragon Wear W5 Gen 2, θεωρώντας προφανώς ότι οι επιδόσεις του επαρκούν πλήρως για τις ανάγκες του λογισμικού. Η κριτική ωστόσο της προηγούμενης γενιάς σχετικά με τη μνήμη εισακούστηκε, και έτσι ο αποθηκευτικός χώρος διπλασιάστηκε στα 64GB. Η συγκεκριμένη κίνηση διευκολύνει σημαντικά τους χρήστες που επιθυμούν να αποθηκεύουν μεγάλες λίστες αναπαραγωγής μουσικής ή podcasts για offline ακρόαση, χωρίς να ανησυχούν για την εξάντληση της μνήμης.

Στον κρίσιμο τομέα της αυτονομίας, η κατασκευάστρια προχώρησε σε μικρές, αλλά απαραίτητες αυξήσεις στη χωρητικότητα των μπαταριών. Το μοντέλο των 41mm εξοπλίζεται με μπαταρία 332mAh (έναντι 325mAh του προκατόχου του), ενώ η μεγαλύτερη έκδοση των 45mm ενσωματώνει στο εσωτερικό της μια μπαταρία 465mAh (από 455mAh). Αν και η αύξηση της χωρητικότητας φαντάζει οριακή στα χαρτιά, η ενεργειακή διαχείριση που επιτυγχάνεται μέσω του βελτιστοποιημένου Wear OS 7 και των προσαρμογών του Gemini, υπόσχεται μια πιο σταθερή και απροβλημάτιστη χρήση που θα καλύπτει με άνεση ένα πλήρες εικοσιτετράωρο, ακόμη και με ενεργοποιημένη την οθόνη σε λειτουργία Always-On.

Παρακολούθηση υγείας και νέοι αισθητήρες

Η Google κάνει λόγο για τον πιο ακριβή αλγόριθμο καταγραφής ύπνου που έχει ενσωματωθεί ποτέ σε δική της συσκευή, αξιοποιώντας συνδυαστικά τα δεδομένα από πολλαπλούς αισθητήρες. Η σουίτα παρακολούθησης περιλαμβάνει πλέον ανίχνευση απώλειας σφυγμού, συνεχή παρακολούθηση οξυγόνου στο αίμα (SpO2), δυνατότητα λήψης ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG) και καταγραφή της θερμοκρασίας του δέρματος.

Σε επίπεδο συνδεσιμότητας, το ρολόι υποστηρίζει τα πλέον σύγχρονα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των Bluetooth 6, Wi-Fi 6, NFC για τις ανέπαφες πληρωμές και Ultra-Wideband (UWB) τεχνολογίας, η οποία διευκολύνει τον ακριβή εντοπισμό της συσκευής και την επικοινωνία με άλλες συμβατές έξυπνες συσκευές του οικοσυστήματος. Φυσικά, το ενσωματωμένο GPS εξασφαλίζει την ακριβή χαρτογράφηση των εξωτερικών προπονήσεων χωρίς την ανάγκη μεταφοράς του smartphone.