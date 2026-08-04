Xiaomi Smart Band 10 Pro Review: Πραγματική αξία στην προσιτή κατηγορία των fitness bands

Όταν παρέλαβα το Xiaomi Smart Band 10 Pro, η πρώτη μου σκέψη ήταν αν μια συσκευή αυτής της κατηγορίας τιμής μπορεί πραγματικά να προσφέρει κάτι ουσιαστικά καινούργιο σε σχέση με τους προκατόχους της ή αν πρόκειται απλώς για μια ακόμα οριακή αναβάθμιση.

Φορώντας το στο χέρι μου για σχεδόν δύο εβδομάδες σε καθημερινές συνθήκες για τις ανάγκες αυτού του review, προκειμένου να παρακολουθώ μέσω αυτού κυρίως τις προπονήσεις και τον ύπνο, συνειδητοποίησα γρήγορα ότι η Xiaomi έχει καταφέρει να σβήσει τα όρια ανάμεσα στα κλασικά fitness trackers και τα πλήρη smartwatches.

Η πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της κατασκευής, της φωτεινότητας της οθόνης αλλά και της ακρίβειας των αισθητήρων δείχνει τη στρατηγική της εταιρείας να προσφέρει μια εμπειρία χρήσης που αγγίζει τα premium πρότυπα, διατηρώντας παράλληλα τον προσβάσιμο χαρακτήρα που καθιέρωσε τη σειρά παγκοσμίως.

Σχεδιασμός, κατασκευή και καθημερινή χρήση

Η αίσθηση που αφήνει η συσκευή στον καρπό είναι εντυπωσιακά ανάλαφρη, καθώς το πάχος του αμαξώματος έχει περιοριστεί μόλις στα 9,7 χιλιοστά, ενώ το βάρος του χωρίς το λουράκι σταματά στα 21,6 γραμμάρια στην στάνταρ έκδοση. Το πλαίσιο από αλουμίνιο υψηλής αντοχής δίνει μια στιβαρή και συνάμα κομψή αίσθηση, αντικαθιστώντας τις πλαστικές επιφάνειες του παρελθόντος με ένα μεταλλικό φινίρισμα που φαίνεται να αντέχει στις γρατζουνιές και την καθημερινή φθορά, αν και είναι φύσει αδύνατο να βγάλω ασφαλή συμπεράσματα για την ανθεκτικότητα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον, όμως, αφήνει μια αίσθηση ότι δεν θα «διαλυθεί» σε περίπτωση π.χ. τυχαίου τρακαρίσματος σε κάποια γωνία στον τοίχο.

Ακόμη, το σύστημα ταχείας απελευθέρωσης για τα λουράκια παραμένει ένα από τα πιο χρηστικά χαρακτηριστικά της συσκευής, επιτρέποντας την αλλαγή τους μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα χωρίς την ανάγκη ειδικών εργαλείων, ενώ η εργονομία του είναι τέτοια που μετά από λίγα λεπτά ξεχνάς ότι το φοράς, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό για μια συσκευή που σχεδιάστηκε για να καταγράφει βιομετρικά δεδομένα καθ' όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Παρόλα αυτά, οφείλω να αναφέρω ότι το σύστημα κουμπώματος στον καρπό με δυσκολεύει και θα προτιμούσα κάτι πιο εύχρηστο.

Τέλος, η αδιαβροχοποίηση επιπέδου 5 ATM εξασφαλίζει πλήρη προστασία στην κολύμβηση σε πισίνα ή στη θάλασσα και στη βροχή, αν και η χρήση σε θερμά λουτρά ή καταδύσεις παραμένει κάτι που πρέπει να αποφεύγεται όπως σε όλες τις συσκευές της κατηγορίας.

Οθόνη και εμπειρία θέασης

Το σημείο αναφοράς του Xiaomi Smart Band 10 Pro είναι αναμφισβήτητα η εντυπωσιακή οθόνη AMOLED των 1,74 ιντσών, η οποία προσφέρει ανάλυση 480 x 336 pixels με πυκνότητα 336 PPI. Αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει σε αυτή την γενιά είναι η μέγιστη φωτεινότητα που φτάνει πλέον τα 2.000 nits, μια τιμή που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε μόνο σε ναυαρχίδες έξυπνων ρολογιών πολλαπλάσιου κόστους. Κατά τη διάρκεια τρεξίματος κάτω από τον έντονο μεσημεριανό ήλιο, η αναγνωσιμότητα των ενδείξεων παρέμεινε απόλυτα καθαρή χωρίς να χρειάζεται να σκιάζω την οθόνη με το άλλο μου χέρι, ενώ και η αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας είναι απόλυτα ικανοποιητική για τα δεδομένα της κατηγορίας.

Τα συμμετρικά και εξαιρετικά λεπτά περιθώρια γύρω από το πάνελ, σε συνδυασμό με το κυρτό γυαλί 2.5D, προσφέρουν μια εξαιρετικά ομαλή αίσθηση στην αφή όταν σαρώνεις τα μενού και ο ρυθμός ανανέωσης εικόνας των 60Hz χαρίζει ομαλότητα στις μεταβάσεις και στα animations της διεπαφής, εξαλείφοντας τις καθυστερήσεις που παρατηρούνταν σε παλαιότερα μοντέλα.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι η λειτουργία Always-On Display προσφέρει άμεση ενημέρωση για την ώρα και τις βασικές ειδοποιήσεις, αν και όπως είναι φυσικό επηρεάζει σημαντικά τη συνολική αυτονομία της μπαταρίας.

Υγεία και Fitness

Στον τομέα της παρακολούθησης της υγείας, η Xiaomi ενσωμάτωσε μια εντελώς νέα μονάδα PPG διπλής φωτεινής πηγής και διπλών φωτοδιόδων (dual-PD), η οποία συνδυάζεται με αναβαθμισμένους αλγόριθμους για πιο ακριβή καταγραφή του καρδιακού παλμού και του κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα. Στις δοκιμές μου, οι μετρήσεις των παλμών σε κατάσταση ηρεμίας αλλά και κατά τη διάρκεια μέτριας έντασης αεροβικής άσκησης έδειξαν εντυπωσιακή σταθερότητα και ελάχιστες αποκλίσεις σε σύγκριση με πιο ακριβά smartwatches, όπως το Xiaomi Watch S5.

Η σημαντικότερη όμως προσθήκη στο κομμάτι της ευεξίας είναι η ενσωμάτωση της μέτρησης της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού (HRV) κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ο αναβαθμισμένος αλγόριθμος Sleep Algorithm 2.0, ο οποίος αναπτύχθηκε σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς μελέτης του ύπνου, αναλύει σε βάθος τις φάσεις του ελαφρού, του βαθιού και του ύπνου REM, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ποιότητα της σωματικής και νευρικής αποκατάστασης. Τα εβδομαδιαία αναφορικά γραφήματα στην εφαρμογή Mi Fitness προσφέρουν ουσιαστικές συμβουλές για τη βελτίωση των συνηθειών ύπνου, αποφεύγοντας τις γενικόλογες παρατηρήσεις και εστιάζοντας σε εξατομικευμένα δεδομένα ανάλογα με τα επίπεδα στρες και τη σωματική δραστηριότητα της ημέρας.

Για τους λάτρεις της άσκησης, το Xiaomi Smart Band 10 Pro διαθέτει περισσότερα από 150 αθλητικά προγράμματα, καλύπτοντας από τα κλασικά αθλήματα όπως το τρέξιμο, η ποδηλασία και η κολύμβηση μέχρι πιο εξειδικευμένες δραστηριότητες και πολεμικές τέχνες. Το μεγάλο πλεονέκτημα της συσκευής είναι το ενσωματωμένο αυτόνομο σύστημα πέντε δορυφόρων GNSS, το οποίο επιτρέπει την ακριβή καταγραφή της διαδρομής χωρίς να είναι απαραίτητη η μεταφορά του κινητού τηλεφώνου κατά την προπόνηση.

Στην πράξη, το σήμα GPS κλειδώνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που βγαίνεις σε ανοιχτό χώρο, ενώ η αποτύπωση της διαδρομής στον χάρτη είναι αρκετά ακριβής ακόμα και σε περιοχές με πολλά δέντρα ή με περιορισμένη κάλυψη. Παράλληλα, οι τρισδιάστατες οδηγίες προθέρμανσης και αποθεραπείας που εμφανίζονται στην οθόνη, σε συνδυασμό με τους ενσωματωμένους οδηγούς τρεξίματος και τη λειτουργία έξυπνου βηματισμού, βοηθούν τον χρήστη να διατηρεί τον επιθυμητό ρυθμό και να αποφεύγει τους τραυματισμούς.

Περιβάλλον χρήσης και συνδεσιμότητα

Η πλοήγηση στο περιβάλλον χρήσης είναι άμεση και αποκρίσιμη, χάρη στη βελτιστοποίηση του λογισμικού που συνοδεύει τη συσκευή. Η εφαρμογή Mi Fitness, διαθέσιμη τόσο για συσκευές Android όσο και για iOS, λειτουργεί ως το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης όλων των δεδομένων, παρουσιάζοντας καθαρά διαγράμματα και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία, ενώ η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω Bluetooth 5.4, εξασφαλίζοντας χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και σταθερή μεταφορά δεδομένων.

Μια ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία που ξεχώρισα κατά τη διάρκεια των δοκιμών είναι η δυνατότητα συγχρονισμού ειδοποιήσεων από δύο συσκευές ταυτόχρονα (Dual-device message sync). Αυτό σημαίνει ότι ένας χρήστης που χρησιμοποιεί εταιρικό και προσωπικό τηλέφωνο, ακόμη και αν το ένα είναι Android και το άλλο iPhone, μπορεί να λαμβάνει κλήσεις, μηνύματα και ειδοποιήσεις εφαρμογών και από τις δύο συσκευές στο ίδιο band χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδέει και να επανασυνδέει τη συσκευή. Η διαχείριση των ειδοποιήσεων γίνεται ομαλά, αν και η δυνατότητα απάντησης σε μηνύματα περιορίζεται σε προκαθορισμένες σύντομες απαντήσεις μόνο αν είναι συζευγμένο με Android smartphone.

Σε ό,τι αφορά τις εισερχόμενες κλήσεις, ο χρήστης μπορεί να δει ποιος τον καλεί και να απορρίψει πατώντας το κόκκινο κουμπί ή να κάνει swipe up για να στείλει μια σύντομη προκαθορισμένη απάντηση (επίσης μόνο Android).

Αυτονομία

Η αυτονομία αποτελούσε ανέκαθεν το δυνατό χαρτί της σειράς και το Xiaomi Smart Band 10 Pro δεν αποτελεί εξαίρεση, παρά την εντυπωσιακή αύξηση της φωτεινότητας και του μεγέθους της οθόνης. Η ενσωματωμένη μπαταρία χωρητικότητας 350mAh προσφέρει έως και 21 ημέρες λειτουργίας σε σενάρια ελαφριάς χρήσης, σύμφωνα με τις εργαστηριακές μετρήσεις της εταιρείας. Στη δική μου καθημερινότητα, με συνεχή καταγραφή καρδιακών παλμών, παρακολούθηση ύπνου, αυτόματη φωτεινότητα, λήψη δεκάδων ειδοποιήσεων καθημερινά και 5 προπονήσεις με χρήση GPS την εβδομάδα, η μπαταρία έβγαλε με άνεση άνετα 11 ημέρες χρήσης πριν χρειαστεί επαναφόρτιση.

Στην περίπτωση που ενεργοποιηθεί η λειτουργία Always-On Display, η αυτονομία μειώνεται περίπου στις 7-8 ημέρες, μια επίδοση που παραμένει εξαιρετικά ανταγωνιστική σε σύγκριση με τα συμβατικά smartwatches που απαιτούν φόρτιση κάθε μία ή δύο ημέρες. Δυστυχώς, όμως, η φόρτιση πραγματοποιείται και πάλι μέσω του παρεχόμενου μαγνητικού καλωδίου δύο ακίδων, συμπληρώνοντας τον κύκλο από το 0-100% σε περίπου 75 λεπτά, γεγονός που σημαίνει ότι μια σύντομη φόρτιση λίγων λεπτών αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες ολόκληρης της ημέρας.

Τα μειονεκτήματα

Παρά τα προφανή θετικά του στοιχεία, το Xiaomi Smart Band 10 Pro συνοδεύεται από ορισμένους περιορισμούς που οφείλονται κυρίως στον διαχωρισμό του από τα ακριβότερα smartwatches. Το κυριότερο μειονέκτημα είναι η απουσία ενός αυτόνομου οικοσυστήματος εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών. Ο χρήστης είναι περιορισμένος στις ενσωματωμένες εφαρμογές και τα διαθέσιμα watch faces, χωρίς τη δυνατότητα εγκατάστασης επιπλέον εργαλείων ή εξειδικευμένων αθλητικών εφαρμογών όπως το Strava απευθείας στη συσκευή, αν και ο συγχρονισμός δεδομένων μέσω της εφαρμογής Mi Fitness πραγματοποιείται κανονικά.

Επιπλέον, η συσκευή δεν διαθέτει ηχείο και μικρόφωνο για πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων μέσω Bluetooth, ούτε ενσωματωμένο αποθηκευτικό χώρο για αυτόνομη αναπαραγωγή μουσικής χωρίς τη συνοδεία του smartphone. Τέλος, η παντελής απουσία φυσικών κουμπιών ή περιστρεφόμενης κορώνας σημαίνει ότι όλη η πλοήγηση βασίζεται αποκλειστικά στην οθόνη αφής, κάτι που μπορεί να δυσκολέψει τον χειρισμό κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης ή όταν τα χέρια είναι ιδρωμένα.

Επίλογος

Το Xiaomi Smart Band 10 Pro καταφέρνει να προσφέρει ένα πακέτο δυνατοτήτων που ξεπερνά τις προσδοκίες της κατηγορίας του, συνδυάζοντας μια ιδιαίτερα φωτεινή οθόνη, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και ένα πλήρες σετ αισθητήρων με αυτόνομο GPS και μετρήσεις HRV. Οι βελτιώσεις στην ακρίβεια της παρακολούθησης του ύπνου και η δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με δύο συσκευές προσθέτουν ουσιαστική αξία στην καθημερινότητα του χρήστη.

Αν αναζητάτε μια ελαφριά, κομψή και αξιόπιστη συσκευή που θα καταγράφει με ακρίβεια τη δραστηριότητα και την υγεία σας, προσφέροντας παράλληλα κορυφαία αυτονομία μπαταρίας χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψετε μια περιουσία, το Smart Band 10 Pro αποτελεί μία από τις πληρέστερες και πιο συμφέρουσες επιλογές της αγοράς.