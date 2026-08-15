Google Gemini: Διαθέσιμη η αφαίρεση του ορατού υδατογραφήματος στις εικόνες AI

Σύνοψη

Η Google επιτρέπει πλέον στους χρήστες του Gemini να αφαιρούν το ορατό υδατογράφημα από τις εικόνες που παράγονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Το αόρατο κρυπτογραφικό σύστημα εντοπισμού SynthID της Google DeepMind παραμένει μόνιμα ενσωματωμένο στα pixels κάθε εικόνας για λόγους ασφαλείας.

Η αλλαγή ανακοινώθηκε από τον Josh Woodward και στοχεύει στη διευκόλυνση των επαγγελματιών που χρειάζονται «καθαρά» οπτικά μέσα για παρουσιάσεις και γραφιστικά έργα.

Η λειτουργία κυκλοφορεί σταδιακά παγκοσμίως και αναμένεται να ενσωματωθεί πλήρως και στους ελληνικούς λογαριασμούς μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η απόφαση της Google να επιτρέψει στους χρήστες την αφαίρεση του ορατού υδατογραφήματος από τις εικόνες που παράγονται μέσω της πλατφόρμας Gemini συνιστά μια κρίσιμη στρατηγική αναπροσαρμογή, η οποία έρχεται να ικανοποιήσει ένα από τα πιο έντονα αιτήματα της παγκόσμιας κοινότητας των δημιουργών περιεχομένου.

Μέχρι σήμερα, η εταιρεία επέβαλε μια διακριτή, αλλά συχνά ενοχλητική για τους επαγγελματίες, οπτική σήμανση στην άκρη κάθε παραγόμενης εικόνας, θέλοντας να διασφαλίσει τη διαφάνεια γύρω από το συνθετικό περιεχόμενο. Ωστόσο, η αυξανόμενη πίεση από γραφίστες, marketers και απλούς χρήστες οδήγησε την ομάδα ανάπτυξης σε μια μέση λύση που εξισορροπεί την πρακτικότητα με την απαραίτητη ασφάλεια απέναντι στην παραπληροφόρηση.

Πώς λειτουργεί η αφαίρεση του υδατογραφήματος στο Google Gemini

Η δυνατότητα αφαίρεσης του ορατού υδατογραφήματος στο Google Gemini πραγματοποιείται μέσω ενός νέου διακόπτη επιλογής (toggle) στο περιβάλλον χρήστη ή απευθείας κατά την αποθήκευση του αρχείου, επιτρέποντας την εξαγωγή μιας καθαρής εικόνας. Παρά την απουσία του οπτικού συμβόλου, το προηγμένο σύστημα SynthID παραμένει υποχρεωτικά ενσωματωμένο στα pixels, διασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητα του αρχείου από αυτοματοποιημένα εργαλεία αναγνώρισης και πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων.

Η τεχνική υλοποίηση αυτής της αλλαγής βασίζεται στον διαχωρισμό του οπτικού σήματος από τα ενσωματωμένα μεταδεδομένα, μια διαδικασία που απαιτεί ελάχιστους υπολογιστικούς πόρους από την πλευρά του server αλλά προσφέρει τεράστια ευελιξία στον τελικό χρήστη. Σύμφωνα με τα τεχνικά έγγραφα της Google DeepMind, το SynthID χρησιμοποιεί βαθιά νευρωνικά δίκτυα για να κωδικοποιήσει πληροφορίες απευθείας στα εικονοστοιχεία μιας εικόνας, με τέτοιο τρόπο ώστε να παραμένουν μη ανιχνεύσιμα από το ανθρώπινο μάτι αλλά απόλυτα αναγνωρίσιμα από εξειδικευμένους αλγορίθμους. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ακόμα και αν κάποιος κόψει την εικόνα (crop), προσθέσει φίλτρα ή αλλάξει την ανάλυσή της (compress), η ψηφιακή ταυτότητα της τεχνητής νοημοσύνης δεν χάνεται.



Η ανακοίνωση της νέας λειτουργίας έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από μια ανάρτηση του Josh Woodward, Αντιπροέδρου στο τμήμα Google Labs, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι χρήστες χρειάζονταν περισσότερη ελευθερία για να ενσωματώνουν τις δημιουργίες της τεχνητής νοημοσύνης σε επαγγελματικά workflows, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγουν σε εργαλεία επεξεργασίας εικόνας τρίτων κατασκευαστών απλώς και μόνο για να σβήσουν ένα λογότυπο. Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις πρόσφατες ενέργειες των ανταγωνιστών της Google, όπως η OpenAI, η οποία επίσης βασίζεται κυρίως σε αόρατα μεταδεδομένα (C2PA) για το DALL-E 3, αποφεύγοντας τα ενοχλητικά οπτικά αποτυπώματα.

Για την ελληνική αγορά, η συγκεκριμένη ενημέρωση μεταφράζεται σε άμεσο όφελος για τα τοπικά δημιουργικά γραφεία, τους διαφημιστές και τους διαχειριστές κοινωνικών δικτύων, οι οποίοι χρησιμοποιούν καθημερινά το Gemini για τη δημιουργία mockups, εικονογραφήσεων και συνοδευτικών γραφικών. Μέχρι πρότινος, η παρουσία του ορατού υδατογραφήματος καθιστούσε πολλές από αυτές τις εικόνες ακατάλληλες για τελική δημοσίευση σε πελάτες, αναγκάζοντας τους επαγγελματίες να περικόπτουν (crop) την εικόνα ή να χρησιμοποιούν εργαλεία generative fill για την αφαίρεσή του, κάτι που συχνά αλλοίωνε τη συνολική σύνθεση. Η διάθεση του χαρακτηριστικού αναμένεται να εμφανιστεί σταδιακά στους ελληνικούς λογαριασμούς μέσω των προγραμματισμένων server-side αναβαθμίσεων της Google τις προσεχείς εβδομάδες, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια εγκατάστασης από την πλευρά των χρηστών, ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιούν την web έκδοση ή την εφαρμογή του Gemini στο smartphone τους.

Η διατήρηση του συστήματος SynthID αποτελεί ίσως το πιο κρίσιμο στοιχείο αυτής της αναβάθμισης, καθώς η Google καλείται να ισορροπήσει πάνω σε ένα εξαιρετικά λεπτό σχοινί ανάμεσα στην ελευθερία έκφρασης και την προστασία του κοινού από παραπλανητικό περιεχόμενο (deepfakes). Το γεγονός ότι το ορατό σύμβολο φεύγει, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η Google αποποιείται την ευθύνη ιχνηλασιμότητας. Αντιθέτως, η έμφαση δίνεται πλέον στις ίδιες τις πλατφόρμες διανομής (όπως το Facebook, το Instagram και το X), οι οποίες διαθέτουν τους απαραίτητους μηχανισμούς για να «διαβάζουν» το SynthID και να προσθέτουν αυτόματα τις σχετικές ετικέτες «Δημιουργήθηκε με AI» (AI-generated) κατά τη διάρκεια του ανεβάσματος, μεταφέροντας ουσιαστικά την οπτική σήμανση από την ίδια την εικόνα στο περιβάλλον θέασης του τελικού χρήστη.