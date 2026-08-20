Πλέον μπορείς να ελέγχεις τι βλέπεις σε Google Discover, News και Search - Πως να προσθέσεις το Techgear.gr

Σύνοψη

Εισαγωγή του διαδραστικού πλήκτρου "Preferred Sources", το οποίο επιτρέπει στους αναγνώστες να δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στις αγαπημένες τους ιστοσελίδες στα αποτελέσματα του Google Search, των AI Overviews και του AI Mode.

Δυνατότητα άμεσης και δυναμικής παραμετροποίησης του Google Discover μέσω γραπτών εντολών στην εφαρμογή της Google, επιτρέποντας στους χρήστες να περιγράφουν με φυσική γλώσσα ακριβώς τις θεματικές που επιθυμούν να βλέπουν ή να αποφεύγουν.

Αναβάθμιση της εμπειρίας στο Google News για λογισμικό Android, προσφέροντας πλήρως προσαρμοσμένες καθημερινές ηχητικές ενημερώσεις (audio briefings) με σαφή αναφορά στις πρωτογενείς πηγές και απευθείας συνδέσμους για περαιτέρω ανάγνωση.

Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr στις προτιμήσεις σας στο Discover και το News από τα σχετικά επίσημα κουμπιά που θα βρείτε ενσωματωμένα σε κάθε άρθρο μας.

Η Google προχώρησε στην ανακοίνωση μιας σειράς από νέα, προηγμένα εργαλεία εξατομίκευσης τα οποία εφαρμόζονται οριζόντια στις πλατφόρμες του Google Search, του Google Discover και του Google News. Η συγκεκριμένη στρατηγική αναβάθμιση δίνει πλέον (ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η εταιρεία) τον «απόλυτο» έλεγχο στα χέρια των χρηστών σχετικά με το τι καταναλώνουν καθημερινά.

Το σπουδαιότερο και πιο παρεμβατικό εργαλείο από όσα παρουσιάστηκαν είναι αναμφίβολα το διαδραστικό πλήκτρο "Preferred Sources" (Προτιμώμενες Πηγές), το οποίο οι εκδότες έχουν πλέον την τεχνική δυνατότητα να ενσωματώσουν απευθείας στον κώδικα των ιστοσελίδων τους. Όταν ο αναγνώστης κάνει κλικ σε αυτό το πλήκτρο, το συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης προστίθεται αυτομάτω στις Προτιμώμενες Πηγές του λογαριασμού του στη Google. Αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει (σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της Google) με αλγοριθμικά κριτήρια ότι το περιεχόμενο της επιλεγμένης ιστοσελίδας θα λαμβάνει πλέον σημαντική προτεραιότητα και ορατότητα στην ενότητα Top Stories, στα AI Overviews (τις περιλήψεις τεχνητής νοημοσύνης που παράγονται στην κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης) αλλά και στο διαρκώς εξελισσόμενο AI Mode.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, κατά τη διάρκεια των πρώτων πειραματικών δοκιμών, περισσότεροι από 600.000 μοναδικές ιστοσελίδες έχουν ήδη επιλεγεί από τους χρήστες σε παγκόσμιο επίπεδο, αποδεικνύοντας τη δίψα του κοινού για πιο άμεση επαφή με τα μέσα που εμπιστεύεται. Φυσικά, με αφορμή αυτή την εξέλιξη, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να προσθέσετε το Techgear.gr στις προτιμήσεις σας στο Discover και στο News από τα σχετικά επίσημα κουμπιά που θα βρείτε ενσωματωμένα σε κάθε άρθρο μας, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι δεν θα χάνετε ποτέ τις ειδήσεις μας.

Παράλληλα, η ροή ειδήσεων του Google Discover αποκτά μια εντελώς νέα, δυναμική και διαδραστική διάσταση, καθώς οι χρήστες θα μπορούν πολύ σύντομα να παραμετροποιούν το ψηφιακό περιεχόμενο που βλέπουν, πληκτρολογώντας ακριβώς αυτό που επιθυμούν χρησιμοποιώντας εντολές φυσικής γλώσσας.

Συγκεκριμένα, μέσα από το γνωστό μενού των ρυθμίσεων (τρεις τελείες) που εντοπίζεται στην κεντρική εφαρμογή της Google, οι χρήστες θα έχουν την ελευθερία να περιγράψουν με εξαιρετική ακρίβεια τις θεματικές που τους ενδιαφέρουν ή, αντίθετα, να αποκλείσουν ρητά συγκεκριμένες κατηγορίες που θεωρούν αδιάφορες. Για παράδειγμα, θα μπορούν να πληκτρολογούν σύνθετες οδηγίες όπως «επιθυμώ να βλέπω περισσότερα video για οδικά ταξίδια το Σαββατοκύριακο, αλλά χωρίς καθόλου περιεχόμενο που αφορά εξοπλισμό κάμπινγκ». Η ροή του Discover θα αναλύει το κείμενο και θα αναπροσαρμόζεται αυτόματα σε πραγματικό χρόνο, αποθηκεύοντας τις εντολές και διασφαλίζοντας ότι τα άρθρα που προβάλλονται θα ανταποκρίνονται με συνέπεια στα τρέχοντα ενδιαφέροντα του χρήστη.

Εξάλλου, η Google αναβαθμίζει τις δυνατότητες παραμετροποίησης μέσα από την εφαρμογή Google News, διαθέτοντας τη λειτουργία αποκλειστικά, προς το παρόν, στο λογισμικό σύστημα Android. Οι χρήστες αποκτούν την ευχέρεια να δημιουργούν τις δικές τους, απόλυτα εξατομικευμένες καθημερινές ακουστικές ανασκοπήσεις (audio briefings), επιλέγοντας πολύ συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που τους απασχολούν. Ταυτόχρονα, το εξελιγμένο σύστημα θα φροντίζει για τη σαφή, ακουστική αναφορά των πηγών κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και θα παρέχει παράλληλα στην οθόνη απευθείας συνδέσμους προς τα πλήρη κείμενα, διευκολύνοντας την περαιτέρω εξερεύνηση των ειδήσεων που κεντρίζουν πραγματικά την προσοχή του ακροατή.

Η άποψη του Techgear

Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες μιας εξαιρετικά κακής αλγοριθμικής συμπεριφοράς της Google σε βασικές υπηρεσίες της, όπως το Discover, το Google News και το Search. Παρά τη δυνατότητα που δίνεται στους χρήστες να επιλέγουν τις «Προτιμώμενες Πηγές» (Preferred Sources) τους, η λειτουργία αυτή μοιάζει (μέχρι στιγμής τουλάχιστον) με κακόγουστο αστείο. Ακόμα και όταν ένας χρήστης επιλέγει ρητά, για παράδειγμα, το Techgear.gr ως βασική πηγή ενημέρωσης του, το feed του βομβαρδίζεται από παντελώς άσχετο και χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο.

Είναι αδιανόητο να επιμένει η εταιρεία ότι τα συστήματά της λειτουργούν ορθά, όταν το ίδιο το οικοσύστημα του διαδικτύου φωνάζει για το αντίθετο. Οι αστοχίες του αλγορίθμου είναι κάτι παραπάνω από εξόφθαλμες:

Κατάρρευση επισκεψιμότητας: Ιστοσελίδες-κολοσσοί σε παγκόσμιο επίπεδο βλέπουν την οργανική τους κίνηση να κατακρημνίζεται από τη μια μέρα στην άλλη, χωρίς καμία λογική εξήγηση.

Ιστοσελίδες-κολοσσοί σε παγκόσμιο επίπεδο βλέπουν την οργανική τους κίνηση να κατακρημνίζεται από τη μια μέρα στην άλλη, χωρίς καμία λογική εξήγηση. Εξαφάνιση ιστορικών πηγών: Έγκυρα και ιστορικά τεχνολογικά sites έχουν πρακτικά «εξαφανιστεί» από το Discover και το News. Ο αλγόριθμος τα έχει υποβαθμίσει αυθαίρετα, χωρίς την παραμικρή δικαιολογία ή διαφάνεια.

Έγκυρα και ιστορικά τεχνολογικά sites έχουν πρακτικά «εξαφανιστεί» από το Discover και το News. Ο αλγόριθμος τα έχει υποβαθμίσει αυθαίρετα, χωρίς την παραμικρή δικαιολογία ή διαφάνεια. Η αποθέωση του spam: Στην ενότητα «Τεχνολογία και Επιστήμη» της Ελλάδας, ο αναγνώστης έρχεται αντιμέτωπος με άρθρα που αποτελούν προϊόν αυτόματης μετάφρασης από βιετναμέζικες ή βραζιλιάνικες ιστοσελίδες.

Στην ενότητα «Τεχνολογία και Επιστήμη» της Ελλάδας, ο αναγνώστης έρχεται αντιμέτωπος με άρθρα που αποτελούν προϊόν αυτόματης μετάφρασης από βιετναμέζικες ή βραζιλιάνικες ιστοσελίδες. Ανακύκλωση περυσινών ειδήσεων: Αντί να προωθείται η έγκυρη και φρέσκια ενημέρωση, ο αλγόριθμος συχνά επιλέγει να προβάλει περυσινές ειδήσεις από εντελώς άγνωστα sites μηδενικής υπόστασης.

Αυτό το αλγοριθμικό «μπάχαλο» αποδεικνύει ότι τα ποιοτικά φίλτρα της Google έχουν καταρρεύσει. Δεν γίνεται να τιμωρούνται οι δημιουργοί ποιοτικού περιεχομένου που ακολουθούν τις οδηγίες της ίδιας της εταιρείας, και την ίδια στιγμή να επιβραβεύονται τα αυτόματα μεταφραστικά εργαλεία και τα sites-«φαντάσματα» που καταπατούν κάθε κανόνα που θέτει η ίδια.

Ευελπιστούμε με το σημερινό update να διορθωθεί η κατάσταση, η Google να σταματήσει να κρύβεται πίσω από την αυθεντία του αλγορίθμου της και να αναλάβει την ευθύνη για τη ζημιά που προκαλεί τόσο στους εκδότες όσο και στους ίδιους τους χρήστες.