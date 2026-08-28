Οι δημιουργοί περιεχομένου στο YouTube μπορούν πλέον να προσθέτουν links της Amazon

Σύνοψη

Η επίσημη ένταξη της Amazon στο πρόγραμμα συνεργατών του YouTube Shopping ανακοινώθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της πλατφόρμας, Neal Mohan.

Οι επιλέξιμοι δημιουργοί περιεχομένου αρχικά στις ΗΠΑ αποκτούν τη δυνατότητα να επισημαίνουν προϊόντα της Amazon στα βίντεο, τα Shorts και τις ζωντανές μεταδόσεις τους.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί τη σύγκφυση της ψυχαγωγίας με το ηλεκτρονικό εμπόριο, προσφέροντας νέες πηγές εσόδων πέρα από τα παραδοσιακά διαφημιστικά έσοδα.

Παράλληλα, η Google επίλυσε πρόσφατα σοβαρά τεχνικά ζητήματα που ταλαιπωρούσαν τους χρήστες, αποκαθιστώντας τις λίστες αναπαραγωγής «Watch Later».

Η Amazon εντάσσεται επίσημα στο διευρυμένο δίκτυο συνεργατών του YouTube Shopping. Την είδηση επιβεβαίωσε δημόσια ο CEO, Neal Mohan, μέσα από το X, επισημαίνοντας τις νέες προοπτικές που ανοίγονται για τους επαγγελματίες δημιουργούς περιεχομένου. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, οι χρήστες θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδρούν με τα προϊόντα που προβάλλονται στις αγαπημένες τους εκπομπές, πραγματοποιώντας αγορές με απόλυτη αμεσότητα και χωρίς να απαιτείται η πλοήγηση σε εξωτερικούς, πολύπλοκους συνδέσμους.

Η δυνατότητα αυτή αφορά αρχικά τους επιλέξιμους δημιουργούς που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, οι οποίοι θα μπορούν να ενσωματώνουν ετικέτες προϊόντων της Amazon απευθείας σε παραδοσιακά βίντεο μεγάλης διάρκειας, σε Shorts, καθώς και κατά τη διάρκεια ζωντανών μεταδόσεων (livestreams). Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει την επιτακτική ανάγκη των εταιρειών τεχνολογίας να βρουν εναλλακτικές, βιώσιμες πηγές χρηματοδότησης για την κοινότητα των creators, οι οποίοι συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με τη μεταβαλλόμενη φύση των εσόδων από τις παραδοσιακές διαφημίσεις προβολής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το YouTube αναδιαμορφώνει συστηματικά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου του, μειώνοντας πρόσφατα τα απαιτούμενα κριτήρια συνδρομητικής βάσης για τη συμμετοχή των χρηστών στο πρόγραμμα monetization. Με περισσότερους από ένα εκατομμύριο λογαριασμούς να έχουν ήδη ενταχθεί στις υποδομές του YouTube Shopping και την επέκταση του προγράμματος σε γεωγραφικές ζώνες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το Μεξικό και η Αργεντινή, η συνεργασία με τον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος. Για τους θεατές, η διαδικασία ανακάλυψης και απόκτησης προϊόντων που προτείνονται από έμπιστες πηγές απλοποιείται κατακόρυφα, ενώ για τους δημιουργούς διαμορφώνεται ένα σαφές πλαίσιο απόκτησης προμηθειών ανάλογα με την εμπορική επιτυχία των παραπομπών τους.

Εξάλλου, η μητρική εταιρεία Google κλήθηκε να αντιμετωπίσει και τεχνικά ζητήματα που απασχόλησαν την κοινότητα των χρηστών, προχωρώντας στην οριστική επίλυση ενός σοβαρού σφάλματος που αφαιρούσε ή έκρυβε αποθηκευμένα βίντεο από τις λίστες αναπαραγωγής Watch later. Η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας στις εφαρμογές κινητών συσκευών επιβεβαιώθηκε μέσω επίσημων ανακοινώσεων στα φόρουμ υποστήριξης, καθησυχάζοντας τους εκατομμύρια ενεργούς χρήστες που διαπίστωναν απώλειες στα αρχειοθετημένα αρχεία πολυμέσων τους.