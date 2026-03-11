Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Wiz από την Google έναντι $32 δισ.

Σύνοψη

Η Google ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της, αποκτώντας την πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας Wiz έναντι 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι τεχνολογίες CNAPP της Wiz ενσωματώνονται άμεσα στο Google Cloud Platform (GCP), λειτουργώντας συμπληρωματικά με το οικοσύστημα της Mandiant.

Στόχος της Alphabet είναι η δημιουργία του πιο ασφαλούς περιβάλλοντος cloud, αποκτώντας στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των Amazon Web Services (AWS) και Microsoft Azure.

Η διοικητική ομάδα της Wiz υπό τον Assaf Rappaport εντάσσεται στο Google Cloud, αναφέροντας απευθείας στον CEO, Thomas Kurian.

Οι Έλληνες εταιρικοί πελάτες του GCP αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση στα νέα ενοποιημένα εργαλεία εντός του τρέχοντος τριμήνου, με τιμολόγηση σε ευρώ.

Η Alphabet προχώρησε στην επισημοποίηση της μεγαλύτερης συμφωνίας στην ιστορία της εταιρείας. Η εξαγορά της startup κυβερνοασφάλειας Wiz έχει πλέον ολοκληρωθεί, με το τελικό ποσό να αγγίζει τα 32 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εξέλιξη αυτή επαναπροσδιορίζει τον χάρτη των υπηρεσιών cloud, τοποθετώντας την ασφάλεια των δεδομένων στον πυρήνα της στρατηγικής ανάπτυξης του Google Cloud.

Η Wiz, η οποία ιδρύθηκε το 2020, αναπτύχθηκε με ιλιγγιώδεις ρυθμούς παρέχοντας λύσεις ασφαλείας που δεν απαιτούν την εγκατάσταση λογισμικού στους servers. Αντιθέτως, συνδέεται απευθείας στα API των παρόχων cloud, αναλύοντας αρχιτεκτονικές, δικαιώματα πρόσβασης και ροές δεδομένων, εντοπίζοντας ευπάθειες προτού αυτές γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Γιατί η Google εξαγόρασε τη Wiz;

Η εξαγορά της Wiz επιτρέπει στην Google να προσφέρει μια ενοποιημένη πλατφόρμα προστασίας cloud εφαρμογών (CNAPP) εγγενώς στο Google Cloud. Η κίνηση κλείνει το τεχνολογικό χάσμα κυβερνοασφάλειας με τους ανταγωνιστές, προσφέροντας στις επιχειρήσεις άμεση ορατότητα και αυτοματοποιημένη ανάλυση κινδύνων στις υποδομές τους.

Αναλύοντας τα τεχνικά δεδομένα της πλατφόρμας, η επιλογή της Google είναι απολύτως λογική. Οι σύγχρονες υποδομές πληροφορικής είναι πολυεπίπεδες. Μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί εκατοντάδες microservices μέσω Kubernetes, πολλαπλές βάσεις δεδομένων και χιλιάδες ρόλους χρηστών. Η Wiz δημιουργεί ένα γράφημα που συσχετίζει αυτούς τους απομονωμένους κινδύνους. Για παράδειγμα, δεν αναφέρει απλώς ότι ένας server έχει μια γνωστή ευπάθεια. Αναλύει εάν αυτός ο server έχει δημόσια IP και εάν συνδέεται με μια βάση δεδομένων που περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πελατών.

Με την ενσωμάτωση αυτής της τεχνολογίας, το Google Cloud Platform εμπλουτίζει το Security Command Center. Σε συνδυασμό με την προηγούμενη εξαγορά της Mandiant (έναντι 5,4 δισ. δολαρίων το 2022), η Google διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα: η Wiz παρέχει την προληπτική ασφάλεια και η Mandiant την ανίχνευση και απόκριση σε πραγματικές επιθέσεις.

Η στρατηγική απέναντι σε AWS και Microsoft Azure

Η συγχώνευση μεταβάλλει τις ισορροπίες, καθιστώντας το Google Cloud τον ισχυρότερο παίκτη στην προληπτική ασφάλεια υποδομών έναντι των Microsoft και AWS. Η ενοποίηση των εργαλείων AI της Google με τα δεδομένα της Wiz δημιουργεί ένα νέο πρότυπο εντοπισμού απειλών μηδενικής ημέρας.

Η αγορά του cloud computing παραμένει εξαιρετικά ανταγωνιστική. Η Amazon διατηρεί την πρώτη θέση σε μερίδιο αγοράς, με τη Microsoft να ακολουθεί και την Google να βρίσκεται σταθερά στην τρίτη θέση. Ωστόσο, το Google Cloud καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία ανάπτυξη. Ο Thomas Kurian, CEO του Google Cloud, έχει επενδύσει στρατηγικά στη δημιουργία προϊόντων που διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να μεταφέρουν τα πιο κρίσιμα φορτία εργασίας τους στο cloud με απόλυτη ασφάλεια.

Οι εταιρικοί πελάτες απαιτούν πλέον λύσεις «Secure by Design». Η προσέγγιση της Microsoft, με το δικό της οικοσύστημα ασφαλείας (Defender for Cloud), έχει κερδίσει έδαφος, ενώ η AWS βασίζεται σε ένα τεράστιο δίκτυο τρίτων συνεργατών. Η κίνηση της Google αποτελεί μια επιθετική απάντηση: αγοράζει την κορυφαία ανεξάρτητη πλατφόρμα CNAPP, διασφαλίζοντας ότι το GCP προσφέρει την πιο φιλική προς τον προγραμματιστή και ταυτόχρονα την πιο αυστηρή λύση ασφαλείας στην αγορά.

Διαθεσιμότητα λύσεων και ελληνική αγορά

Οι πελάτες του Google Cloud στην Ελλάδα και την Ευρώπη αποκτούν πρόσβαση στα εργαλεία της Wiz εντός του τρέχοντος τριμήνου. Η τιμολόγηση θα προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα (σε ευρώ), ενώ αναμένονται νέα συνδυαστικά πακέτα υπηρεσιών από τους τοπικούς μεταπωλητές.

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τους τραπεζικούς οργανισμούς και τον δημόσιο τομέα που μεταβαίνουν ραγδαία σε cloud υποδομές (και λόγω των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης), η εξέλιξη αυτή απλοποιεί τον σχεδιασμό της ασφάλειας. Αντί οι τοπικοί IT Managers να διαχειρίζονται πολλαπλά συμβόλαια με διαφορετικούς παρόχους (ένα για το cloud hosting, ένα για vulnerability management, ένα για cloud posture), θα μπορούν να προμηθευτούν μια ολοκληρωμένη λύση υπό την ομπρέλα της Google. Το δίκτυο των πιστοποιημένων συνεργατών της Google στην Ελλάδα αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα προγράμματα εκπαίδευσης και μετάπτωσης για τις νέες υπηρεσίες.

Με τη ματιά του Techgear

Το ποσό των 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι ιλιγγιώδες, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι η Wiz μετρούσε μόλις έξι χρόνια ζωής. Ωστόσο, η αξία της συμφωνίας δεν κρίνεται αποκλειστικά από τα σημερινά έσοδα της startup, αλλά από το στρατηγικό πλεονέκτημα που αποφέρει στην Google. Η ενσωμάτωση της Wiz είναι ένα καθαρό μήνυμα προς τους Chief Information Security Officers (CISOs) παγκοσμίως: το Google Cloud έχει την υποδομή και τα εργαλεία για να φιλοξενήσει τα πιο κρίσιμα δεδομένα με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Η πρόκληση πλέον για την Google είναι η ομαλή ενοποίηση. Η ιστορία του tech industry είναι γεμάτη από πανάκριβες εξαγορές που απέτυχαν λόγω αδυναμίας συγχώνευσης διαφορετικών εταιρικών κουλτούρων και κώδικα. Η διατήρηση της ηγετικής ομάδας της Wiz και η ανεξαρτησία που φαίνεται να της παρέχεται, αποτελούν θετικά δείγματα. Για τον τελικό χρήστη και τον διαχειριστή συστημάτων (sysadmin), το ζητούμενο είναι ένα: ένα καθαρό, γρήγορο interface στο Google Cloud Console που θα ειδοποιεί με ακρίβεια για τα πραγματικά κενά ασφαλείας, χωρίς περιττά false positives. Το οικοσύστημα πλέον υπάρχει. Η εκτέλεση είναι αυτή που θα κρίνει την επιτυχία της επένδυσης.