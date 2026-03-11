Google Gemini Embedding 2: Το νέο AI μοντέλο που ενοποιεί κείμενο, ήχο και video σε έναν διανυσματικό χώρο

Σύνοψη

Διαθέσιμο πλέον σε Public Preview (μέσω Gemini API και Vertex AI) το Gemini Embedding 2, το πρώτο πλήρως πολυτροπικό embedding μοντέλο της Google.

Ενοποιεί διαφορετικούς τύπους δεδομένων (κείμενο, εικόνα, βίντεο, ήχο, αρχεία PDF) σε έναν κοινό σημασιολογικό διανυσματικό χώρο.

Υποστηρίζει τη διαχείριση έως 8.192 tokens κειμένου, 120 δευτερολέπτων βίντεο, και εγγενή ανάλυση ήχου χωρίς την ανάγκη πρότερης απομαγνητοφώνησης.

Ενσωματώνει την τεχνική Matryoshka Representation Learning (MRL), επιτρέποντας στους προγραμματιστές να μειώσουν τις διαστάσεις εξόδου (από 3072 σε 1536 ή 768) για εξοικονόμηση κόστους και αποθηκευτικού χώρου, διατηρώντας την ακρίβεια.

Η μετάβαση στην επόμενη γενιά συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί την κατανόηση δεδομένων με τον ίδιο φυσικό τρόπο που τα αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος: πολυτροπικά. Η Google ανακοίνωσε επίσημα τη διάθεση του Gemini Embedding 2, του πρώτου "natively multimodal" embedding μοντέλου της, το οποίο βασίζεται στην αρχιτεκτονική Gemini. Το νέο μοντέλο, διαθέσιμο ήδη σε Public Preview μέσω του Gemini APIκαι του Vertex AI, αντικαθιστά τις παλαιότερες προσεγγίσεις που βασίζονταν αποκλειστικά σε κείμενο (text-only foundation) και αναδιαμορφώνει τα δεδομένα του τρόπου με τον οποίο οι προγραμματιστές δομούν εφαρμογές Retrieval-Augmented Generation (RAG) και σημασιολογικής αναζήτησης (semantic search).

Τι είναι το Gemini Embedding 2 και πώς λειτουργεί;

Το Gemini Embedding 2 είναι το νέο πολυτροπικό μοντέλο της Google που μετατρέπει κείμενο, εικόνες, βίντεο, ήχο και έγγραφα PDF σε κοινά διανύσματα δεδομένων (embeddings). Επιτρέπει την εκτέλεση σύνθετων αναζητήσεων RAG, υποστηρίζοντας την ταυτόχρονη είσοδο πολλαπλών μορφών πολυμέσων με ακρίβεια κατανόησης σε περισσότερες από 100 γλώσσες, μειώνοντας τις απαιτούμενες υπολογιστικές ροές.

Η βασική τεχνολογική καινοτομία έγκειται στην έννοια του ενιαίου διανυσματικού χώρου. Μέχρι σήμερα, για να αναζητήσει κανείς μια εικόνα βάσει μιας περιγραφής κειμένου, χρειαζόταν συνήθως διαφορετικά μοντέλα ή πολύπλοκες γέφυρες λογισμικού που μετέφραζαν το ένα μέσο στο άλλο. Το Gemini Embedding 2 κατανοεί εγγενώς την παρεμβολή πολυμέσων. Αυτό σημαίνει ότι ένας προγραμματιστής μπορεί να στείλει στο ίδιο API request μια εικόνα και ένα συνοδευτικό κείμενο, και το μοντέλο να εξάγει ένα ενιαίο, σημασιολογικά ακριβές διάνυσμα που περιλαμβάνει την ουσία και των δύο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιορισμοί

Η Google έχει θέσει αυστηρά, αλλά εξαιρετικά γενναιόδωρα όρια στη χρήση του API, σχεδιασμένα για την υποστήριξη Enterprise και ερευνητικών εφαρμογών. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά διαμορφώνονται ως εξής:

Κείμενο: Υποστήριξη μεγάλου παραθύρου πλαισίου (context window) έως 8.192 input tokens , διασφαλίζοντας την ανάλυση εκτενών τεχνικών κειμένων ή νομικών εγγράφων.

Υποστήριξη μεγάλου παραθύρου πλαισίου (context window) έως , διασφαλίζοντας την ανάλυση εκτενών τεχνικών κειμένων ή νομικών εγγράφων. Εικόνες: Επεξεργασία έως και 6 εικόνων ανά prompt , με υποστήριξη σε βασικά formats όπως image/png και image/jpeg.

Επεξεργασία έως και , με υποστήριξη σε βασικά formats όπως image/png και image/jpeg. Video: Ανάλυση αρχείων (video/mpeg, video/mp4) διάρκειας έως 120 δευτερολέπτων (χωρίς ήχο) ή 80 δευτερολέπτων (με ήχο), με όριο το ένα βίντεο ανά API call.

Ανάλυση αρχείων (video/mpeg, video/mp4) διάρκειας έως (χωρίς ήχο) ή (με ήχο), με όριο το ένα βίντεο ανά API call. Ήχος (Audio): Εγγενής επεξεργασία του ήχου. Το μοντέλο αντλεί κατευθείαν το σημασιολογικό περιεχόμενο από το ακουστικό σήμα, παρακάμπτοντας το παραδοσιακό —και κοστοβόρο— βήμα της μετατροπής ομιλίας σε κείμενο.

Εγγενής επεξεργασία του ήχου. Το μοντέλο αντλεί κατευθείαν το σημασιολογικό περιεχόμενο από το ακουστικό σήμα, παρακάμπτοντας το παραδοσιακό —και κοστοβόρο— βήμα της μετατροπής ομιλίας σε κείμενο. Έγγραφα (Documents): Υποστήριξη ανάγνωσης αρχείων PDF (έως 6 σελίδες) με ενσωματωμένη τεχνολογία OCR (Optical Character Recognition), κατανοώντας τη διάταξη και το περιεχόμενο σαρωμένων εγγράφων.

Η εφαρμογή του Matryoshka Representation Learning (MRL)

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη διαχείριση διανυσματικών βάσεων δεδομένων είναι το κόστος αποθήκευσης και η ταχύτητα ανάκτησης. Τα υψηλών διαστάσεων embeddings προσφέρουν μέγιστη ακρίβεια, αλλά απαιτούν τεράστιους πόρους. Η Google αντιμετωπίζει το πρόβλημα ενσωματώνοντας την τεχνική Matryoshka Representation Learning (MRL).

Όπως ακριβώς οι ρωσικές κούκλες Μπάμπουσκα (Ματριόσκα) κρύβουν η μία την άλλη, το MRL "φωλιάζει" τις κρίσιμες πληροφορίες στις αρχικές διαστάσεις του διανύσματος. Ενώ η προεπιλεγμένη (default) διάσταση εξόδου του Gemini Embedding 2 είναι τα 3072 dimensions, οι προγραμματιστές μπορούν να την μειώσουν δυναμικά (π.χ. σε 1536 ή 768 dimensions) μέσω της παραμέτρου output_dimensionality. Το αποτέλεσμα είναι η δραματική μείωση του μεγέθους των δεδομένων, διατηρώντας ταυτόχρονα τις επιδόσεις του μοντέλου σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Custom Task Instructions και ο αντίκτυπος στο RAG

Η αρχιτεκτονική RAG (Retrieval-Augmented Generation) αποτελεί σήμερα το θεμέλιο λίθο για τα εταιρικά AI συστήματα που δεν επιτρέπεται να "παραισθάνονται". Το Gemini Embedding 2 βελτιώνει τα RAG συστήματα προσφέροντας Custom Task Instructions. Ο προγραμματιστής μπορεί να δηλώσει ρητά τον σκοπό του embedding (π.χ., task:code retrieval για ανάκτηση κώδικα ή task:search result για γενική αναζήτηση). Το μοντέλο προσαρμόζει αυτόματα τα βάρη του για να βελτιστοποιήσει το αποτέλεσμα σύμφωνα με τον τελικό στόχο, καθιστώντας τα εταιρικά chatbots και τα recommendation engines πιο ακριβή από ποτέ.

Βάσει των μετρήσεων του Massive Multilingual Text Embedding Benchmark (MMTEB), το Gemini Embedding 2 ξεπερνά τις επιδόσεις κορυφαίων ανταγωνιστικών μοντέλων της αγοράς (όπως της Amazon ή της Voyage) τόσο σε text όσο και σε image και video tasks, εδραιώνοντας ένα νέο πρότυπο στην πολυτροπική ανάλυση.

Με τη ματιά του Techgear

Το Gemini Embedding 2 λύνει ένα θεμελιώδες πρόβλημα για τους μηχανικούς λογισμικού: τον κατακερματισμό των pipelines. Μέχρι πρότινος, για να στήσεις ένα σύστημα που "καταλαβαίνει" ταυτόχρονα κείμενο, ήχο και βίντεο, έπρεπε να συντηρείς τρία διαφορετικά APIs, με τον αντίστοιχο πολλαπλασιασμό στα κόστη και την καθυστέρηση. Η προσέγγιση του "Unified Embedding Space" απλοποιεί δραματικά την υποδομή.

Για την ελληνική πραγματικότητα και τις τοπικές επιχειρήσεις που στρέφονται προς το AI, δύο στοιχεία ξεχωρίζουν: Πρώτον, η ικανότητα του MRL να ρίχνει τις διαστάσεις του διανύσματος στα 768. Αυτό σημαίνει πρακτικά φθηνότερα Vector Databases (όπως Pinecone ή Milvus) για τις startups που έχουν περιορισμένο budget. Δεύτερον, η υποστήριξη 100+ γλωσσών εγγυάται ότι η ελληνική γλώσσα, με τις σημασιολογικές της ιδιαιτερότητες, υποστηρίζεται εγγενώς.

Ειδικά στον τομέα του e-commerce, ένα πολυτροπικό RAG σύστημα στην Ελλάδα μπορεί πλέον να συνδυάζει μια φωτογραφία που τραβάει ο χρήστης από το κινητό του με ελληνικές περιγραφές προϊόντων, επιστρέφοντας ακριβή αποτελέσματα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αυτή δεν είναι απλή αναβάθμιση, είναι η ριζική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα αδόμητα δεδομένα.