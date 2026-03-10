Το YouTube επεκτείνει το εργαλείο ανίχνευσης Deepfake σε πολιτικούς και δημοσιογράφους

Σύνοψη



Το YouTube επεκτείνει πιλοτικά το εργαλείο Likeness Detection σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, πολιτικούς υποψηφίους και δημοσιογράφους.

Το σύστημα λειτουργεί στα πρότυπα του Content ID, σαρώνοντας αυτόματα τα νέα βίντεο για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προσώπου (AI deepfakes).

Για την εγγραφή στο πρόγραμμα απαιτείται αυστηρή επαλήθευση ταυτότητας με χρήση επίσημου κρατικού εγγράφου και βίντεο selfie.

Ο εντοπισμός ενός deepfake δεν εγγυάται την αυτόματη διαγραφή του, καθώς η πλατφόρμα αξιολογεί παραμέτρους όπως η σάτιρα και η ελευθερία της έκφρασης.

Τα βιομετρικά δεδομένα που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των AI μοντέλων της Google και διαγράφονται άμεσα κατά την αποχώρηση του χρήστη από το πρόγραμμα.

Το YouTube προχωρά στην επέκταση του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση αντιγράφων προσώπου (Likeness Detection), εντάσσοντας σε ένα νέο πιλοτικό πρόγραμμα κυβερνητικούς αξιωματούχους, πολιτικούς υποψηφίους και δημοσιογράφους. Η απόφαση αυτή, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα από τους Amjad Hanif (Αντιπρόεδρος Creator Products) και Leslie Miller (Αντιπρόεδρος Government Affairs & Public Policy), στοχεύει στην καταπολέμηση της ραγδαίας εξάπλωσης των παραπλανητικών deepfakes και στην προστασία της ταυτότητας προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.

Το εργαλείο Likeness Detection έκανε αρχικά την εμφάνισή του στα τέλη του προηγούμενου έτους, παρέχοντας προστασία σε εκατομμύρια δημιουργούς περιεχομένου που συμμετέχουν στο YouTube Partner Program (YPP). Η επιτυχής εφαρμογή του άνοιξε τον δρόμο για τη σημερινή επέκταση, η οποία εστιάζει σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Καθώς το συνθετικό περιεχόμενο γίνεται όλο και πιο ρεαλιστικό και εύκολα παραγόμενο, η ανάγκη για αξιόπιστα εργαλεία επαλήθευσης καθίσταται απολύτως επιβεβλημένη για τη διατήρηση της ακεραιότητας της ενημέρωσης και των εκλογικών διαδικασιών παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Ελλάδας, όπου τα φαινόμενα πολιτικής παραπληροφόρησης μέσω social media είναι υπαρκτά.

Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός ανίχνευσης

Η τεχνολογική βάση του Likeness Detection αντλεί έμπνευση από το καθιερωμένο σύστημα Content ID, το οποίο εδώ και χρόνια εντοπίζει υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Αντί όμως να σαρώνει για μουσικά κομμάτια ή αποσπάσματα ταινιών, το νέο εργαλείο αναλύει τα βίντεο που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα αναζητώντας μη εξουσιοδοτημένες, παραγόμενες από τεχνητή νοημοσύνη, αναπαραστάσεις ανθρώπινων προσώπων.

Όταν το σύστημα του YouTube εντοπίσει μια πιθανή αντιστοιχία —για παράδειγμα, ένα βίντεο που χρησιμοποιεί το πρόσωπο ενός εγγεγραμμένου δημοσιογράφου μέσω τεχνολογίας deepfake— στέλνει άμεσα ειδοποίηση στον άμεσα ενδιαφερόμενο μέσω του ειδικού πίνακα ελέγχου στο YouTube Studio. Από εκεί, ο χρήστης μπορεί να εξετάσει το επίμαχο απόσπασμα και να αποφασίσει για τα επόμενα βήματα. Αυτή η προληπτική προσέγγιση αλλάζει ριζικά το μοντέλο διαχείρισης: αντί να περιμένει ο χρήστης να εντοπίσει τυχαία το παραπλανητικό υλικό ή να δεχτεί αναφορές από τρίτους, η πλατφόρμα αναλαμβάνει την αυτοματοποιημένη σάρωση στο παρασκήνιο.

Η διαδικασία διαγραφής και η προστασία της ελευθερίας της έκφρασης

Το YouTube καθιστά σαφές ότι η ανίχνευση ενός deepfake βίντεο δεν συνεπάγεται την αυτόματη και άμεση αφαίρεσή του από την πλατφόρμα. Αντιθέτως, ο εντοπισμός αποτελεί το πρώτο βήμα μιας δομημένης διαδικασίας. Εφόσον ο χρήστης κρίνει ότι το υλικό παραβιάζει τα δικαιώματά του, υποβάλλει επίσημο αίτημα αφαίρεσης βάσει των κατευθυντήριων γραμμών απορρήτου της πλατφόρμας.

Στη συνέχεια, οι ομάδες αξιολόγησης του YouTube εξετάζουν το αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο του βίντεο. Η πλατφόρμα διατηρεί ρητά την προστασία περιεχομένου που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, λειτουργεί ως πολιτική κριτική, ή αποτελεί ξεκάθαρη σάτιρα και παρωδία. Αυτή η δικλείδα ασφαλείας είναι απολύτως απαραίτητη για να αποτραπεί η κατάχρηση του εργαλείου ως μέσου λογοκρισίας από δημόσια πρόσωπα που ενδεχομένως να επιθυμούν να «κατεβάσουν» βίντεο που απλώς τους ασκούν σκληρή, αλλά θεμιτή κριτική. Σε περίπτωση που κριθεί ότι υπάρχει όντως παραβίαση, ο δημιουργός του επίμαχου βίντεο λαμβάνει προειδοποίηση και εάν δεν συμμορφωθεί, αντιμετωπίζει ποινές (community guidelines strikes) που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και στον τερματισμό του καναλιού του.

Διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας και διαχείριση δεδομένων

Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του συστήματος και να αποφευχθούν κακόβουλες ενέργειες από άτομα που θα προσπαθούσαν να διεκδικήσουν την ταυτότητα τρίτων, η εγγραφή στο πρόγραμμα Likeness Detection απαιτεί αυστηρή διαδικασία ταυτοποίησης. Οι ενδιαφερόμενοι αξιωματούχοι, πολιτικοί και δημοσιογράφοι καλούνται να παρέχουν ένα επίσημο κρατικό έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. ταυτότητα ή διαβατήριο) σε συνδυασμό με ένα σύντομο βίντεο του προσώπου τους.

Η διαχείριση αυτών των ευαίσθητων βιομετρικών δεδομένων γίνεται με εξαιρετικά αυστηρούς όρους απορρήτου. Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση της Google, τα συγκεκριμένα δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της επαλήθευσης και της σάρωσης για πιθανές αντιστοιχήσεις. Η εταιρεία τονίζει κατηγορηματικά ότι οι φωτογραφίες και τα βίντεο ταυτοποίησης δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των παραγωγικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της ίδιας της Google. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα διατηρούν τον πλήρη έλεγχο, έχοντας τη δυνατότητα να αποχωρήσουν (opt-out) ανά πάσα στιγμή, γεγονός που δρομολογεί την άμεση και οριστική διαγραφή όλων των δεδομένων που παρείχαν κατά την εγγραφή τους.

Η σημασία της επέκτασης για το ευρύτερο ψηφιακό οικοσύστημα

Η απόφαση του YouTube να διευρύνει την πρόσβαση στο εργαλείο αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη ωρίμανσης της αγοράς γύρω από τους κινδύνους της συνθετικής νοημοσύνης. Μέχρι πρότινος, τα κύρια εργαλεία προστασίας περιορίζονταν σε υδατογραφήματα (watermarking) ή στη δυνατότητα των χρηστών να αναφέρουν χειροκίνητα το παραπλανητικό περιεχόμενο. Ωστόσο, ανεξάρτητοι έλεγχοι έχουν αποδείξει κατ' επανάληψη ότι οι κακόβουλοι δρώντες βρίσκουν συχνά τρόπους να παρακάμπτουν τα βασικά συστήματα σήμανσης.

Με τη δημιουργία ενός «αμυντικού» επιπέδου απευθείας στην πλατφόρμα διανομής, το YouTube μεταφέρει το βάρος της ανίχνευσης από τα θύματα στους δικούς του αλγορίθμους. Η κλίμακα στην οποία λειτουργεί η πλατφόρμα (με εκατοντάδες ώρες βίντεο να μεταφορτώνονται κάθε λεπτό) καθιστά απολύτως αδύνατη τη χειροκίνητη παρακολούθηση. Η χρήση εξειδικευμένων classifiers και η εφαρμογή του μοντέλου Content ID στην ανθρώπινη ταυτότητα δείχνει τον τεχνολογικό δρόμο που πιθανότατα θα κληθούν να ακολουθήσουν και άλλες μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στο άμεσο μέλλον.

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο, γεγονός που σημαίνει ότι η πρόσβαση είναι προς το παρόν ελεγχόμενη και δεν απευθύνεται στο σύνολο των δημοσιογράφων ή των πολιτικών υποψηφίων παγκοσμίως. Παρόλα αυτά, η εταιρεία σχεδιάζει τη σημαντική διεύρυνση της διαθεσιμότητας μέσα στους επόμενους μήνες, προσαρμόζοντας το εργαλείο με βάση το feedback (ανατροφοδότηση) που θα συλλέξει από αυτή την πρώτη, κρίσιμη ομάδα χρηστών.

Η άποψη του Techgear

Η επέκταση του Likeness Detection από το YouTube αποτελεί ένα από τα πιο ουσιαστικά τεχνολογικά βήματα για τη θωράκιση της δημόσιας σφαίρας απέναντι στα deepfakes. Αντί να αναζητά ουτοπικές λύσεις αποκλεισμού της τεχνητής νοημοσύνης σε επίπεδο δημιουργίας, η Google εστιάζει ρεαλιστικά στο επίπεδο της διανομής. Η εφαρμογή της λογικής του Content ID στην προστασία του ανθρώπινου προσώπου αποδεικνύει ότι η τεχνολογική υποδομή για την αντιμετώπιση του προβλήματος υπάρχει ήδη, αρκεί να προσαρμοστεί κατάλληλα



Ιδιαίτερα θετική είναι η σαφής διαχωριστική γραμμή που τραβά η πλατφόρμα ανάμεσα στην προστασία της ιδιωτικότητας και την ελευθερία του λόγου (σάτιρα/παρωδία), καθώς αποτρέπει την εργαλειοποίηση του συστήματος από πολιτικά πρόσωπα που θα ήθελαν να φιμώσουν την κριτική. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη σταδιακή διάθεση του εργαλείου και στην ελληνική αγορά, όπου οι ανάγκες ελέγχου της παραπληροφόρησης παραμένουν υψηλές.