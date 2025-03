One Battle After Another: Πρώτο trailer για τη νέα ταινία του Leonardo DiCaprio

Το πρώτο trailer της ταινίας One Battle After Another, με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio είναι πλέον διαθέσιμο! Σε αυτό βλέπουμε τον Bob (Leonardo DiCaprio) να ξεκινάει μια αποστολή για να σώσει την κόρη του, αλλά όπως αποδεικνύεται, ο πρώην επαναστάτης είναι λίγο σκουριασμένος... και δεν μπορεί να θυμηθεί ούτε τις δικές του κωδικές λέξεις έκτακτης ανάγκης. Συνεργάζεται με τον Benicio del Toro, ο οποίος τον εφοδιάζει με μερικά όπλα και τον βοηθά να επιστρέψει στις ρίζες του, κάτι που περιλαμβάνει το να πηδήξει από ένα κινούμενο αυτοκίνητο και να εξαφανιστεί μέσα από μια καταπακτή.



Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Όταν ο μοχθηρός εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών επανενώνεται για να σώσει την κόρη ενός από τους δικούς τους».

Ο Paul Thomas Anderson γράφει και σκηνοθετεί την ταινία, η οποία σηματοδοτεί την πρώτη του συνεργασία με τον DiCaprio και τη δεύτερη με την Alana Haim. Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Wood Harris και Shayna McHayle.



Η ταινία, η οποία σηματοδοτεί την πρώτη ταινία του Anderson που θα προβληθεί σε IMAX, ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2023 και έχει προϋπολογισμό 140 εκατομμύρια δολάρια. Το One Battle After Another είναι χαλαρά εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα Vineland του Thomas Pynchon, που είναι εν μέρει πολιτικό θρίλερ και εν μέρει δράμα, ενώ ο Anderson είχε ήδη διασκευάσει το μυθιστόρημα μυστηρίου Inherent Vice του Pynchon σε ταινία μεγάλου μήκους το 2009.



Το One Battle After Another βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες και σε IMAX στις 26 Σεπτεμβρίου.