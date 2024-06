OnePlus 12 Review: Ένα premium πακέτο υψηλών επιδόσεων με πρωτοποριακή αυτονομία

Έχοντας καλύψει όλη την ιστορία της OnePlus από την ίδρυση της, τα πρώτα τολμηρά και άκρως επιτυχημένα βήματα, αλλά και την διαφορετική πορεία που ακολούθησε τα τελευταία χρόνια με την αποχώρηση του Carl Pei (βλ. Nothing) λόγω της μετατροπής της σε…OPPO, οφείλω να ομολογήσω ότι είχα χάσει τον ενθουσιασμό μου για τις συσκευές της εταιρείας.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι έπαψαν να είναι καλές προτάσεις, απλά ήταν διαφορετικό να υποδέχεσαι τα OnePlus smartphones και να διαπιστώνεις ότι επρόκειτο όντως για flagship killers που μετουσίωναν το motto της εταιρείας: Never Settle. Όπως και να ‘χει, η φιλοσοφία άλλαξε, οι πιέσεις της «μαμάς» BBK οδήγησαν τις realme, vivo, OPPO, iQOO και OnePlus σε πιο συμβατικούς εμπορικούς δρόμους και…the rest is history που λένε και στο χωριό μας.

Μετά από αυτή τη μίνι εισαγωγή, ήρθε ή ώρα να ασχοληθούμε σε αυτό το review με ένα από τα smartphones που κανονικά θα έπρεπε να έχει εδραιωθεί στις συνειδήσεις των καταναλωτών ως ένας ισότιμος ανταγωνιστής των premium συσκευών άλλων εταιρειών (αλλά ας όψεται το «καταπληκτικό» marketing των αρμόδιων…): το OnePlus 12!

Προτού περάσουμε στην παραδοσιακή δομή που έχετε συνηθίσει, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής: το OnePlus 12 ΔΕΝ είναι ένα rebranded smartphone της OPPO. Ενδεχομένως είναι το καλύτερο smartphone που μας έχει δώσει ποτέ η εταιρεία και μια υπενθύμιση για το τι πραγματικά είναι ικανή αν αποφασίσει επιτέλους να επιστρέψει στις ρίζες της!

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Τα υλικά της κατασκευής δεν έχουν αλλάξει σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, επομένως, έχουμε γυάλινη πλάτη και πλαίσιο αλουμινίου, με μια ιδιαίτερα προσεγμένη υλοποίηση που με την πρώτη επαφή σου αφήνει την premium αίσθηση που περιμένεις από μια ναυαρχίδα. Είναι, όμως, ελαφρώς πιο μακρόστενο και αρκετά (τηρουμένων των αναλογιών) πιο φαρδύ, καθότι η εταιρεία έχει τοποθετήσει μεγαλύτερη οθόνη και μπαταρία.

Στο πίσω μέρος ξεχωρίζει φυσικά το πολύ μεγάλο camera module στην επάνω αριστερή γωνία, το οποίο προεξέχει αρκετά από το σώμα με αποτέλεσμα να χάνεται η σταθερότητα αν θες να χρησιμοποιήσεις τη συσκευή όταν την έχεις ακουμπήσει επάνω στο γραφείο. Στη δεξιά πλευρά έχουμε τα volume και power buttons, με τη θέση του τελευταίου σε φυσιολογικό ύψος για να το νιώθεις άμεσα με τον αντίχειρα, αλλά τα κουμπιά του ήχου είναι μάλλον πιο ψηλά απ’ ό,τι θα έπρεπε και χρειάζεται να το συνηθίσεις στην αρχή. Στην αριστερή πλευρά έχει τοποθετηθεί το Alert Slider επίσης αρκετά ψηλά και δυστυχώς είναι ανεξήγητα τόσο μικρό. Στο επάνω μέρος έχουμε μικρόφωνο και τον αισθητήρα υπερύθρων, ενώ στο κάτω μέρος βρίσκουμε τις υποδοχές USB-C και SIM, καθώς και το ηχείο.

Από εργονομικής άποψης, το OnePlus 12 κουμπώνει καλά στο χέρι λόγω και της κυρτής οθόνης του, όμως θα μπορούσε να γίνει καλύτερη δουλειά στις θέσεις των buttons για να προσφέρει μια πιο φυσική εμπειρία χρήσης τουλάχιστον στην αρχή (με τον καιρό όλα τα συνηθίζεις). Γενικότερα, θα θέλαμε από την εταιρεία να τολμήσει το κάτι διαφορετικό στο design.

Οθόνη

Αναπόφευκτα, όταν διαβάζεις τις προδιαγραφές της οθόνης το μάτι πηγαίνει στα 4500nits μέγιστης φωτεινότητας που υπόσχεται η εταιρεία. Ήδη η realme έχει φτάσει στα 6000nits, αλλά και εδώ είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε κάτι σημαντικό: αυτά τα νούμερα είναι καθαρά ένα διαφημιστικό τρικ των εταιρειών σε έναν άτυπο πόλεμο για την πιο φωτεινή οθόνη. Στην προκειμένη περίπτωση, τα 4500nits του OnePlus 12 αναφέρονται μόνο στη μέγιστη τιμή φωτεινότητας που μπορεί να φτάσει ένα ελάχιστο τμήμα της οθόνης κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου HDR, ενώ το υπόλοιπο κομμάτι της οθόνης παραμένει σε φυσιολογική φωτεινότητα.

Κατά τ’ άλλα, η οθόνη του OnePlus 12 είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ σε πραγματικές συνθήκες χρήσης και θα λέγαμε ότι ξεπερνά τους ανταγωνιστές του στην αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας ανάλογα με τις εναλλαγές του περιβαλλοντικού φωτισμού. Για παράδειγμα, όταν βγαίνεις από ένα σχετικά φωτισμένο χώρο (π.χ. το αυτοκίνητο) και πέφτει στην οθόνη απευθείας το φως του Ήλιου, η προσαρμογή της φωτεινότητας γίνεται απρόσμενα γρήγορα και απολαμβάνεις εκπληκτική ευκρίνεια.

Επιπλέον, η οθόνη του OnePlus 12 είναι συμβατή με περιεχόμενο HDR10+ και Dolby Vision, ενώ υποστηρίζει τεχνολογία PWM Dimming έως 2160Hz, ούτως ώστε να μειώνεται η κόπωση των ματιών όταν η φωτεινότητα πέφτει σε πολύ χαμηλό επίπεδο (π.χ. σε ένα σκοτεινό δωμάτιο). Να σημειώσουμε, επίσης, ότι η προκαθορισμένη ανάλυση είναι η FHD+ και όχι η 2K που αναφέρεται στα specs, για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Παρόλα αυτά, εξυπακούεται ότι αξίζει μια μικρή θυσία στην αυτονομία για να απολαμβάνεις το καλύτερο.

Από πλευράς απόδοσης, έχουμε ένα X1 OLED LTPO 3.0 panel της BOE με μέγεθος 6.82’’ που προσαρμόζει αυτόματα τον ρυθμό ανανέωσης της εικόνας από 1-120Hz, σε βυθίζει μέσα σε ολοζώντανα χρώματα και βαθιά μαύρα για καθηλωτικές εμπειρίες παρακολούθησης περιεχομένου και gaming, αλλά θα το θέλαμε λιγότερο κυρτό διότι δεν είναι σπάνιο να διαβάζει τυχαία αγγίγματα ή να δημιουργούνται σκιάσεις ανάλογα με το πως το κοιτάς.

Προφανώς υπάρχουν επιλογές παραμετροποίησης των χρωμάτων ανάλογα με τα γούστα του χρήστη, με την OnePlus να προσφέρει έτοιμα τρία presets (Natural, Pro, Vivid) και σε κάθε ένα από αυτά μπορείς να «παίξεις» με την ένταση τους, ενώ μπορείς να ορίσεις συγκεκριμένη ώρα που θα καθιστά πιο «ζεστά» τα χρώματα για μια πιο ξεκούραστη χρήση όσο σκοτεινιάζει.

Hardware - Απόδοση

Ώρα να εξετάσουμε τον τομέα που ανέκαθεν αποτελούσε βαρύ χαρτί για την OnePlus. Η εταιρεία έδινε πάντοτε τεράστια προσοχή στην σωστή επικοινωνία hardware - software προκειμένου να αξιοποιεί όσο γίνεται περισσότερο τις δυνατότητες με γνώμονα την σταθερότητα και την προστασία της μπαταρίας.

Υπό αυτό το σκεπτικό, οι επιδόσεις του OnePlus 12 είναι απλά εντυπωσιακές. Και πως να μην είναι δηλαδή, όταν ενσωματώνει τον κορυφαίο επεξεργαστή για συσκευές Android (Snapdragon 8 Gen3) και minimum 12GB RAM (max 24GΒ) με ταχύτατο αποθηκευτικό χώρο UFS 4.0.

Ανταπεξέρχεται με χαρακτηριστική άνεση στα πιο πολύπλοκα και έντονα σενάρια χρήσης (πολύωρη χρήση κάμερας, πολύωρο απαιτητικό gaming, multitasking κλπ.) χωρίς να ανεβάζει τη θερμοκρασία του σε ενοχλητικό επίπεδο, χωρίς να καταναλώνει ταχύτατα την μπαταρία και χωρίς τον παραμικρό…λόξυγγα στο άνοιγμα των εφαρμογών ή τις μεταβάσεις.

Παρά το γεγονός ότι έχει αλλάξει και η φιλοσοφία στην ανάπτυξη του λογισμικού (καμία σχέση το σημερινό OxygenOS με το πανάλαφρο αντίστοιχο πριν την οριστική ένωση με την OPPO), το OnePlus 12 διεκδικεί με αξιώσεις την κορυφή για την πιο ρευστή και γρήγορη εμπειρία χρήσης που έχουμε δει σε smartphone τη φετινή χρονιά.

Σημαντική η βελτίωση που παρατηρούμε και στον τομέα του ήχου σε σύγκριση με το περυσινό μοντέλο, με αρκετά ισχυρά ηχεία, καθαρή απόδοση στις υψηλές εντάσεις και ένα πολύ τίμιο μπάσο. Σημειώστε ότι είναι ενεργοποιημένο εξαρχής το Dolby Atmos ώστε το OnePlus 12 να προσαρμόζεται στο περιβάλλον για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή ηχητική εμπειρία. Υπάρχουν, μάλιστα, και επιλογές παραμετροποίησης του Dolby Atmos για έξυπνη προσαρμογή, ταινίες, games και αναπαραγωγή μουσικής.

Στο κομμάτι του βιομετρικού ξεκλειδώματος δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Η ίδια διδιάσταση αναγνώριση προσώπου μέσω της εμπρόσθιας κάμερας (γρήγορη, αλλά λιγότερο ασφαλής και απαιτεί καλό φωτισμό), και ένας ταχύτατος και αξιόπιστος οπτικός αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων κάτω από την οθόνη.

Θα κλείσουμε αυτήν την ενότητα με την αυτονομία….χειροκροτώντας! Έχουμε να ζήσουμε κάτι τέτοιο από τις χρυσές εποχές της Huawei και φαίνεται ότι το OnePlus 12 ήρθε για να θέσει νέα πρότυπα αυτονομίας. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 5400mAh, γι’ αυτό είδαμε και αρκετά μεγαλύτερο πάχος στη συσκευή, και χάριν στις βελτιστοποιήσεις και την σωστή επικοινωνία hardware - software είναι σχεδόν αδύνατο να την ξοδέψεις μέσα σε μια ημέρα.

Όταν δοκιμάζουμε ένα smartphone για τις ανάγκες των reviews, αντιλαμβάνεστε ότι το…λίώνουμε με δεκάδες φωτογραφίες (άρα πολύωρη χρήση κάμερας), απαιτητικά games (για να δούμε απόδοση, σταθερότητα και υπερθέρμανση), πολύωρη χρήση κοινωνικών δικτύων, χρήση στο φως του Ήλιου (για τον έλεγχο της ευκρίνειας και της φωτεινότητας) και πολλά άλλα. Μια τέτοια έντονη χρήση στις καλές περιπτώσεις μας βγάζει ως το βράδυ με ένα υπόλοιπο 10-20%. Στην περίπτωση του OnePlus 12; σχεδόν 40%! Το ακόμα πιο «τρελό» ήταν ότι έχασε μόλις 2% σε κατάσταση αναμονής (μέχρι το επόμενο πρωί δηλαδή…). Θέλετε φόρτιση; Μέσα σε 30 λεπτά έχεις φτάσει το 100%, καθώς υποστηρίζει ισχύ έως 100W (ασύρματα έως 50W).

Λογισμικό

Όπως το αναφέραμε και προηγουμένως, το λογισμικό που χρησιμοποιεί πλέον η OnePlus δεν έχει καμία σχέση με το δικό της OxygenOS. Η ονομασία έμεινε η ίδια, αλλά πρακτικά αποτελεί ένα rebranding του ColorOS της OPPO που βασίζεται στο Android 14.

Αν και μας λείπει αρκετά το original OxygenOS, η OnePlus φρόντισε τουλάχιστον να διατηρήσει την αξιοπρέπεια της και δεν γέμισε το περιβάλλον χρήσης με bloatware εφαρμογές. Εξακολουθεί να προσφέρει πληθώρα επιλογών παραμετροποίησης και προσωπικής διαμόρφωσης σχεδόν σε κάθε τί που αφορά το UI, και σε γενικές γραμμές το σύστημα κινείται γρήγορα χωρίς το παραμικρό πρόβλημα οποιουδήποτε είδους.

Σε ό,τι αφορά την υποστήριξη, το OnePlus 12 θα λάβει αναβαθμίσεις του λειτουργικού συστήματος για 4 χρόνια (θεωρητικά θα φτάσει και το Android 17) και ενημερώσεις ασφαλείας για 5 χρόνια. Προς τιμήν της, η OnePlus παραδέχεται πως δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η συσκευή θα λειτουργεί το ίδιο καλά σε βάθος 7ετίας που υπόσχονται άλλοι κατασκευαστές (βλ. Google, Samsung) και γι’ αυτό διατηρεί πιο χαμηλά τον πήχη.

Κάμερες

Η επιτυχημένη συνεργασία με τη Hassleblad συνεχίζεται και στην περίπτωση του OnePlus 12, με την τελευταία να προσθέτει τις κλασικές πινελιές της στην εφαρμογή της κάμερας, αλλά και στη βαθμονόμηση των αποχρώσεων για μια πιο φυσική και ακριβή αποτύπωση των χρωμάτων.

Η τριάδα των αισθητήρων είναι υψηλότατου επιπέδου, με κύριο 50MP Sony LYT-808 f/1.6 που συνοδεύεται από έναν 64MP f/2.6 τηλεφακό με 3x οπτικό zoom (6x lossless ψηφιακό) και έναν 48MP f/2.2 υπερευρυγώνιο.

Σε γενικές γραμμές, η κάμερα έχει βελτιωθεί αρκετά σε σύγκριση με το περυσινό μοντέλο, ειδικά στους τομείς της ευκρίνειας και της ερμηνείας των χρωμάτων. Ο υπερκορεσμός εξακολουθεί να εμφανίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά τουλάχιστον γλιτώσαμε από τον υπερτονισμό του μπλε στον ουρανό και τις εξόφθαλμα τεχνητές αποδόσεις των πράσινων σε φύλλα, δέντρα, γρασίδια κλπ.

Το OnePlus 12 μας δίνει σωστή ισορροπία λευκού και δίνει μια πιο ζεστή απόχρωση όταν πραγματικά χρειάζεται. Αυτό θα το διαπιστώσετε σε λήψεις στην περίφημη golden hour (ηλιοβασίλεμα) που πραγματικά μπορεί να σας δώσει υλικό για να το κάνετε κάδρο στο σπίτι σας. Θα μπορούσε, πάντως, να ήταν καλύτερη η λειτουργία του HDR που μοιάζει να χάνει το παιχνίδι στην απόδοση λεπτομέρειας όταν μιλάμε για σκιές στο κάδρο (εμφανίζει τα σκούρα σημεία μιας κατά τ’ άλλα φωτεινής εικόνας λίγο πιο θαμπά απ’ ό,τι ίσως θα έπρεπε).

Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και σε εσωτερικό χώρο, η διαχείριση των φωτεινών πηγών γίνεται αρκετά καλά χωρίς σοβαρό «ξέπλυμα» των χρωμάτων ή έντονα τεχνουργήματα, αλλά αναμενόμενα χάνεται ένα «στρώμα» λεπτομέρειας. Το Night Mode θα λέγαμε ότι απλά δίνει ένα μικρό boost στις ήδη πολύ καλές νυχτερινές λήψεις που παίρνεις με το standard mode.

Φετινή καινοτομία είναι ο τηλεφακός που προσφέρει 3x οπτικό zoom και 6x ψηφιακό zoom χωρίς απώλειες (lossless). Εκ πρώτης όψεως, οι μεγεθυμένες λήψεις δείχνουν αξιοπρεπέστατες, αλλά αν κοιτάξετε πιο προσεκτικά ειδικά σε μεγάλη οθόνη, θα διαπιστώσετε πως κάτι συμβαίνει με το δυναμικό εύρος όταν υπάρχει έντονος οπίσθιος φωτισμός. Παρόλα αυτά, ακόμα στο 6x μπορείς να πάρεις ιδιαίτερα καθαρές λήψεις.

Σε ό,τι αφορά τον υπερευρυγώνιο, η απόδοση του είναι αξιόλογη δεδομένου ότι πρόκειται παραδοσιακά για τον πιο αδύναμο (και συνήθως μη πρακτικό) αισθητήρα. Το barrel effect είναι έντονο λόγω και της φύσεως του αισθητήρα, αλλά ομολογουμένως αποδίδει καλύτερα από την πλειοψηφία των ανταγωνιστών του (αν μπορούμε να πάρουμε στα σοβαρά μια τέτοια κατηγορία σύγκρισης).

Για τα πορτραίτα η συνολική συμπεριφορά είναι συμπαθητική διότι βρίσκουμε αρκετά τεχνητό το τεχνητό bokeh effect, οι selfies με την εμπρόσθια κάμερα ικανοποιητικές για τυπική χρήση (υπάρχει μια κάποια αστοχία με τον τόνο του δέρματος), ενώ παρατηρούμε βελτίωση και στον τομέα του video. Αυτό όχι τόσο στο γεγονός ότι υποστηρίζει λήψη σε ανάλυση 8K, αλλά κυρίως για την ανέλπιστα καλή απόδοση στο 4K.

Συνοψίζοντας, η κάμερα του OnePlus 12 είναι από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της συσκευής και μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξής: κάνει τη διαφορά σε σύγκριση με την upper mid-range κατηγορία, αλλά δεν υπολείπεται ιδιαίτερα από την premium.

Επίλογος

Το OnePlus 12 είναι αδιαμφισβήτητα το κορυφαίο smartphone που έχει κατασκευάσει η εταιρεία στην ιστορία της. Μια απόλυτα ισορροπημένη ναυαρχίδα που προσφέρει στον χρήστη εξαιρετική οθόνη, απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης με κορυφαία απόδοση, σημαντικά αναβαθμισμένη κάμερα και αυτονομία πρωτοποριακού επιπέδου!

