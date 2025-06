Onimusha: Way Of The Sword, νέο trailer από το Summer Game Fest

Η Capcom επαναφέρει ένα από τα πιο εμβληματικά της franchise με νέο τίτλο που φέρει το όνομα Onimusha: Way Of The Sword, και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2026. Όπως υποδηλώνει ο τίτλος, το σπαθί παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, σε μια εμπειρία που υπόσχεται μάχες με δαίμονες, παραδοσιακή γιαπωνέζικη αισθητική και άφθονο στυλιζαρισμένο αίμα.

Το παιχνίδι παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του φετινού Summer Game Fest και συνοδεύτηκε από νέο trailer με τίτλο "Foes Emerge", το οποίο αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από τους εχθρούς, τη σκηνοθεσία των μαχών και το οπτικό ύφος του τίτλου. Οι gamers αναλαμβάνουν τον ρόλο ενός σαμουράι, εξοπλισμένο με σπαθί και προφανώς πολλές τεχνικές αποφυγής και αντεπίθεσης, καθώς οι σκηνές παραπέμπουν έντονα σε ένα σύστημα μάχης βασισμένο στο σωστό timing.

Το Onimusha έχει μακρά ιστορία στον κόσμο των videogames, με ρίζες στις αρχές των 2000s. Παλαιότερα, η σειρά ξεχώριζε ως ένα υβρίδιο ανάμεσα στο survival horror και τα action-adventure παιχνίδια, με το σκηνικό να διαδραματίζεται σε μια φανταστική εκδοχή της φεουδαρχικής Ιαπωνίας. Αν και δεν επρόκειτο ακριβώς για hack 'n' slash τίτλους, το σύστημα μάχης τους πάντοτε αποτελούσε βασικό συστατικό της εμπειρίας. Στο παρελθόν, η Capcom είχε εντυπωσιάσει ακόμα και με τη συμμετοχή του Γάλλου ηθοποιού Jean Reno σε έναν από τους τίτλους της σειράς.

Η ανακοίνωση του Way Of The Sword έγινε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2024, σηματοδοτώντας την επιστροφή της σειράς με έναν σύγχρονο επανασχεδιασμό. Το νέο παιχνίδι φαίνεται να διατηρεί το πνεύμα των παλαιών τίτλων, αλλά με εμφανώς αναβαθμισμένο τεχνικό τομέα και πιο εκλεπτυσμένο σύστημα μάχης.

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για την ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας ή τις πλατφόρμες στις οποίες θα είναι διαθέσιμο.