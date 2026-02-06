OpenAI: Έφτασε το GPT-5.3 Codex – Χειρίζεται τον υπολογιστή σαν άνθρωπος

Η OpenAI προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση του GPT-5.3 Codex, ενός μοντέλου που υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο γράφουμε κώδικα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τους υπολογιστές γενικότερα. Δεν πρόκειται απλώς για μια αναβάθμιση ταχύτητας – αν και είναι κατά 25% ταχύτερο από τον προκάτοχό του – αλλά για την εισαγωγή μιας νέας γενιάς «πρακτορικής» (agentic) τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να αναλαμβάνει σύνθετες, πολύπλοκες εργασίες από την αρχή μέχρι το τέλος.

Ένα μοντέλο που βοήθησε στη δημιουργία του εαυτού του

Ίσως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της νέας κυκλοφορίας είναι ο τρόπος ανάπτυξής της. Σύμφωνα με την OpenAI, το GPT-5.3 Codex είναι το πρώτο μοντέλο που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δική του εκπαίδευση. Η ομάδα του Codex χρησιμοποίησε πρώιμες εκδόσεις του μοντέλου για να εντοπίσει σφάλματα (bugs) στην εκπαίδευση, να διαχειριστεί την ανάπτυξή του (deployment) και να αναλύσει τα αποτελέσματα των δοκιμών.

Αυτό το στοιχείο αυτοβελτίωσης δεν είναι απλώς τεχνική λεπτομέρεια, αλλά απόδειξη των ικανοτήτων του. Οι μηχανικοί της εταιρείας ανέφεραν ότι το μοντέλο κατάφερε να επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες έρευνας και μηχανικής, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένας ακούραστος συνεργάτης που μπορεί να εντοπίσει προβλήματα σε πολύπλοκα συστήματα υποδομής και να προτείνει λύσεις σε πραγματικό χρόνο.

Πέρα από τον κώδικα: Χειρισμός υπολογιστή όπως ένας άνθρωπος

Ενώ το όνομα "Codex" παραπέμπει σε προγραμματισμό, οι δυνατότητες του GPT-5.3 επεκτείνονται σε όλο το φάσμα της επαγγελματικής εργασίας στον υπολογιστή. Τα αποτελέσματα στα benchmarks είναι αποκαλυπτικά:

OSWorld-Verified: Στη δοκιμασία που μετρά την ικανότητα ενός AI να χρησιμοποιεί οπτικά το περιβάλλον ενός υπολογιστή (ποντίκι, μενού, παράθυρα) για να ολοκληρώσει εργασίες, το GPT-5.3 Codex πέτυχε ακρίβεια 64,7% . Το νούμερο αυτό είναι τεράστιο άλμα σε σχέση με το 38,2% του προηγούμενου μοντέλου και πλησιάζει επικίνδυνα την ανθρώπινη επίδοση που κυμαίνεται στο 72%.

Στη δοκιμασία που μετρά την ικανότητα ενός AI να χρησιμοποιεί οπτικά το περιβάλλον ενός υπολογιστή (ποντίκι, μενού, παράθυρα) για να ολοκληρώσει εργασίες, το GPT-5.3 Codex πέτυχε ακρίβεια . Το νούμερο αυτό είναι τεράστιο άλμα σε σχέση με το 38,2% του προηγούμενου μοντέλου και πλησιάζει επικίνδυνα την ανθρώπινη επίδοση που κυμαίνεται στο 72%. Terminal-Bench 2.0: Στη χρήση τερματικού (command line), το μοντέλο κυριαρχεί με 77,3%, ξεπερνώντας κατά πολύ κάθε προηγούμενη έκδοση.

Αυτό σημαίνει ότι το νέο μοντέλο δεν γράφει απλώς κομμάτια κώδικα (snippets). Μπορεί να "βλέπει" την οθόνη, να χειρίζεται εργαλεία, να εκτελεί εντολές και να ολοκληρώνει εργασίες που απαιτούν αλληλουχία ενεργειών, όπως η δημιουργία παρουσιάσεων, η ανάλυση δεδομένων σε λογιστικά φύλλα ή η διαχείριση αρχείων.

Αντίληψη πρόθεσης και «έξυπνη» συνεργασία

Ένα κοινό παράπονο με τα προηγούμενα μοντέλα ήταν η ανάγκη για εξαιρετικά λεπτομερείς οδηγίες (prompts). Το GPT-5.3 Codex δείχνει να λύνει αυτό το ζήτημα, κατανοώντας καλύτερα την «πρόθεση» του χρήστη.

Σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που παρουσίασε η OpenAI, ζητήθηκε από το μοντέλο να φτιάξει μια σελίδα προορισμού (landing page) για μια υπηρεσία SaaS. Ενώ το προηγούμενο μοντέλο ακολούθησε τυφλά τις οδηγίες, το GPT-5.3 Codex πήρε πρωτοβουλίες: παρουσίασε την ετήσια συνδρομή με έκπτωση (μια βέλτιστη πρακτική στο marketing), δημιούργησε αυτόματα καρουζέλ με μαρτυρίες πελατών και παρέδωσε ένα αποτέλεσμα που έμοιαζε έτοιμο για παραγωγή.

Η αλληλεπίδραση πλέον θυμίζει περισσότερο συνεργασία με συνάδελφο. Το μοντέλο δεν εξαφανίζεται για να επιστρέψει με ένα τελικό αποτέλεσμα, αλλά ενημερώνει τον χρήστη για την πρόοδο, συζητά τις επιλογές και επιτρέπει παρεμβάσεις (steering) κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας.

Ασφάλεια και κυβερνοάμυνα

Με τη δύναμη έρχεται και η ευθύνη, και η OpenAI κατέταξε το GPT-5.3 Codex ως μοντέλο «Υψηλής Ικανότητας» για εργασίες κυβερνοασφάλειας. Είναι το πρώτο μοντέλο που εκπαιδεύτηκε άμεσα για τον εντοπισμό ευπαθειών λογισμικού.

Αν και η εταιρεία δηλώνει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως το μοντέλο μπορεί να εκτελέσει αυτόνομα κυβερνοεπιθέσεις από την αρχή ως το τέλος, λαμβάνει προληπτικά μέτρα. Το πρόγραμμα "Trusted Access for Cyber" και η συνεργασία με διαχειριστές ανοιχτού κώδικα (όπως στο Next.js) στοχεύουν στο να χρησιμοποιηθεί η ισχύς του μοντέλου υπέρ των αμυνόμενων, εντοπίζοντας κενά ασφαλείας πριν αυτά γίνουν στόχος εκμετάλλευσης.

Υποδομή και διαθεσιμότητα

Η τεχνολογική υπεροχή του GPT-5.3 Codex βασίζεται στη συνεργασία με την NVIDIA, καθώς το μοντέλο εκπαιδεύτηκε και λειτουργεί στα συστήματα GB200 NVL72.

Το νέο μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο για τους χρήστες των επί πληρωμή πακέτων του ChatGPT σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν το Codex (App, CLI, IDE extension, Web), ενώ η πρόσβαση μέσω API αναμένεται να ενεργοποιηθεί σύντομα.