Τέλος στο Phishing; Ο τρόπος να τσεκάρεις κάθε ύποπτο link μέσα από το ChatGPT

Η καθημερινότητα του σύγχρονου χρήστη στο διαδίκτυο μοιάζει συχνά με ναρκοπέδιο. Ένα βιαστικό κλικ σε έναν σύνδεσμο, ένα μήνυμα που φαίνεται να προέρχεται από την τράπεζα ή μια ειδοποίηση για ένα δέμα που δήθεν χάθηκε, αρκούν για να παραβιαστεί η ψηφιακή μας ιδιωτικότητα. Μέχρι σήμερα, η επαλήθευση αυτών των μηνυμάτων απαιτούσε χρόνο και εξειδικευμένες γνώσεις. Αυτό όμως αλλάζει δραστικά, καθώς η Malwarebytes ανακοίνωσε την άμεση ενσωμάτωση της τεχνολογίας της στο οικοσύστημα του ChatGPT.

Πρόκειται για μια κίνηση που φέρνει την επαγγελματική κυβερνοασφάλεια στα χέρια του μέσου χρήστη, συνδυάζοντας τη γλωσσική αντιληπτική ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI με την τεράστια βάση δεδομένων απειλών της Malwarebytes.

Η «μαγική» φράση που θωρακίζει το Inbox

Η ουσία της νέας λειτουργίας βρίσκεται στην απλότητά της. Οι χρήστες δεν χρειάζεται πλέον να εγκαταστήσουν περίπλοκα πρόσθετα ή να πλοηγηθούν σε εξωτερικές ιστοσελίδες για να ελέγξουν την εγκυρότητα ενός συνδέσμου. Μέσω του νέου GPT που είναι διαθέσιμο στο κατάστημα της OpenAI, αρκεί μια απλή φράση για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ελέγχου.

Με την εντολή «Ask Malwarebytes» (Ρώτα τη Malwarebytes), ο χρήστης μπορεί να επικολλήσει το ύποπτο κείμενο, το URL ή ακόμα και το αρχείο που έλαβε. Το σύστημα, αντί να βασιστεί στις γενικές γνώσεις του γλωσσικού μοντέλου – οι οποίες συχνά πάσχουν από το φαινόμενο των «ψευδαισθήσεων» – αντλεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το οπλοστάσιο της Malwarebytes.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, το ChatGPT επιστρέφει μια τεκμηριωμένη απάντηση για το αν ο σύνδεσμος είναι κακόβουλος, αν το μήνυμα αποτελεί απόπειρα phishing ή αν το αρχείο κρύβει κινδύνους malware.

Γιατί η συνεργασία αυτή είναι κρίσιμη τώρα

Η χρονική συγκυρία αυτής της συνεργασίας δεν είναι τυχαία. Οι κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποιούν πλέον τα ίδια τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν εξαιρετικά πιστευτές απάτες. Τα emails τους δεν έχουν πια τα εξόφθαλμα ορθογραφικά λάθη του παρελθόντος, ενώ οι ιστοσελίδες που στήνουν είναι πιστά αντίγραφα των νόμιμων οργανισμών.

Το πρόβλημα με τα συμβατικά Large Language Models (LLMs) μέχρι πρότινος ήταν πως, ενώ μπορούσαν να αναλύσουν τη γραμματική και το ύφος ενός κειμένου, δεν είχαν πρόσβαση σε ενημερωμένες λίστες κακόβουλων domains. Το ChatGPT μπορούσε να σου πει ότι ένα email «μοιάζει» με απάτη, αλλά δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει αν το link οδηγεί σε γνωστό server υποκλοπής στοιχείων.

Η ενσωμάτωση της Malwarebytes γεφυρώνει αυτό ακριβώς το χάσμα. Προσθέτει το στοιχείο της επαλήθευσης δεδομένων (fact-checking) πάνω στην αναλυτική ικανότητα της AI.

Πώς λειτουργεί τεχνικά και τι κερδίζει ο χρήστης

Η διαδικασία ελέγχου βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

Ανάλυση URL: Το σύστημα ελέγχει τη φήμη (reputation) του domain στη βάση δεδομένων της Malwarebytes, εντοπίζοντας αν έχει χαρακτηριστεί ως phishing ή scam στο παρελθόν. Έλεγχος Περιεχομένου: Αναλύεται το σώμα του κειμένου για τεχνικές κοινωνικής μηχανικής (social engineering) που προσπαθούν να προκαλέσουν πανικό ή βιασύνη στο θύμα. Ταχύτητα και Προσβασιμότητα: Ο έλεγχος γίνεται εντός του περιβάλλοντος συνομιλίας, χωρίς να διακόπτεται η ροή εργασίας του χρήστη.

Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή εξυπηρετεί τόσο ιδιώτες όσο και επαγγελματίες που διαχειρίζονται μεγάλο όγκο επικοινωνίας και χρειάζονται ένα γρήγορο «δεύτερο ζευγάρι μάτια» πριν κάνουν κλικ.

Η μάχη του AI ενάντια στο AI

Παρατηρούμε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας: η Τεχνητή Νοημοσύνη επιστρατεύεται για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιούργησε ή επιδείνωσε η ίδια η εξάπλωσή της. Καθώς οι hackers αυτοματοποιούν τις επιθέσεις τους, οι εταιρείες ασφαλείας απαντούν με αυτοματοποιημένη άμυνα.

Σύμφωνα με αναλυτές του κλάδου, η κίνηση της Malwarebytes να διαθέσει την τεχνογνωσία της μέσω του ChatGPT Store ανοίγει τον δρόμο για μια νέα κατηγορία εργαλείων ασφαλείας: τα «Conversational Security Tools». Εργαλεία δηλαδή που δεν τρέχουν απλώς στο παρασκήνιο, αλλά συνομιλούν με τον χρήστη, τον εκπαιδεύουν και του εξηγούν γιατί κάτι είναι επικίνδυνο.