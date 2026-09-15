OPPO Find X10 Pro Max: Παγκόσμιο ντεμπούτο με τον επεξεργαστή MediaTek Dimensity 9600 Pro στα 2nm

Σύνοψη

Ενσωμάτωση του MediaTek Dimensity 9600 Pro (TSMC 2nm N2P) στο επερχόμενο OPPO Find X10 Pro Max για την παγκόσμια κυκλοφορία της συσκευής.

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της CPU κατά 61% και αύξηση της συνολικής απόδοσης κατά 17% μέσω της αρχιτεκτονικής All-Big-Core.

Νέα μονάδα G2-Ultra NX GPU για 27% υψηλότερη απόδοση γραφικών υπό συνθήκες απαιτητικού, παρατεταμένου φόρτου εργασίας.

Σχεδιασμός διπλής NPU για 51% ταχύτερη απόδοση LLM prefill και 40% μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα στις διεργασίες τεχνητής νοημοσύνης.

Εισαγωγή του αποκλειστικού συστήματος OPPO Laminar Flow Engine για τη ριζική βελτιστοποίηση της απόκρισης και τη διαχείριση πόρων της συσκευής.

Η OPPO προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση ότι το επερχόμενο Find X10 Pro Max θα αποτελέσει ένα από τα πρώτα smartphones που θα ενσωματώνουν τον κορυφαίο επεξεργαστή MediaTek Dimensity 9600 Pro. Η διάθεση της νέας συσκευής επιβεβαιώθηκε επίσημα για τις διεθνείς αγορές, ανοίγοντας το δρόμο για τη νέα γενιά ναυαρχίδων που θα βασίζονται στην πλέον σύγχρονη λιθογραφία και την πιο προηγμένη αρχιτεκτονική της βιομηχανίας ημιαγωγών. Η μετάβαση στη διαδικασία των 2nm αντιπροσωπεύει ένα εξαιρετικά κρίσιμο τεχνολογικό ορόσημο για την επεξεργαστική απόδοση και την αυστηρή ενεργειακή διαχείριση των σύγχρονων φορητών συσκευών.

Ο MediaTek Dimensity 9600 Pro κατασκευάζεται αξιοποιώντας την υπερσύγχρονη και εξαιρετικά προηγμένη διεργασία 2nm N2P της TSMC, η οποία υπόσχεται ένα εξαιρετικά σημαντικό άλμα γενιάς τόσο στις συνολικές επιδόσεις όσο και στην ενεργειακή αποδοτικότητα του συστήματος. Μέσα από την απευθείας σύγκριση με την προηγούμενη γενιά διαδικασιών κατασκευής μικροεπεξεργαστών, προκύπτει μια εντυπωσιακή βελτίωση που αγγίζει το εντυπωσιακό 61% όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των πολλαπλών πυρήνων της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU). Η βαθιά ριζική αναβάθμιση της αποδοτικότητας προσφέρει αναμφίβολα μια σαφώς ισχυρότερη βάση για τη διατήρηση κορυφαίας απόδοσης σε μεγάλο βάθος χρόνου, ενώ ταυτόχρονα καλύπτει απολύτως τις τεράστιες υπολογιστικές ανάγκες για τα ολοένα αυξανόμενα φορτία εργασίας τεχνητής νοημοσύνης που εκτελούνται απευθείας εντός της συσκευής στο νέο Find X10 Pro Max.

Εμβαθύνοντας στον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, γίνεται σαφές πως ο Dimensity 9600 Pro συνεχίζει να βασίζεται στην επιτυχημένη προσέγγιση All-Big-Core της MediaTek, υιοθετώντας ωστόσο μια εντελώς νέα, αναβαθμισμένη διαμόρφωση για την κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός περιλαμβάνει δύο πανίσχυρους πυρήνες κατηγορίας C2-Ultra, οι οποίοι χρονίζονται στην εξαιρετικά υψηλή συχνότητα των 4,55GHz, πλαισιωμένους στρατηγικά από επιπλέον έξι πυρήνες απόδοσης που αναλαμβάνουν την ομαλή και απρόσκοπτη διεκπεραίωση των καθημερινών διεργασιών. Η νέα δομή της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας προσφέρει μια συνολική, μετρήσιμη βελτίωση της απόδοσης που φτάνει το 17%, ενώ ο απολύτως ανεξάρτητος έλεγχος συχνότητας για κάθε ξεχωριστό πυρήνα επιτρέπει τον πολύ πιο ακριβή προγραμματισμό του φόρτου εργασίας από το λειτουργικό σύστημα. Ο αυστηρά ακριβής διαχωρισμός και ο δυναμικός έλεγχος των εργασιών επιτρέπει στο Find X10 Pro Max να εξισορροπεί αποτελεσματικά τη σταθερή, αδιάλειπτη απόδοση με την εξαιρετική επίδοση ισχύος κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες χρήσης.

Σε ό,τι αφορά τα γραφικά, η απόδοση κάνει ένα ακόμη ιδιαίτερα καθοριστικό βήμα προς τα εμπρός μέσω της ενσωμάτωσης της πιο πρόσφατης ναυαρχίδας G2-Ultra NX GPU από την πλευρά της MediaTek. Η νέα GPU εισάγει θεαματικά βελτιωμένες δυνατότητες ανίχνευσης ακτίνων, παρέχοντας παράλληλα εντελώς νέες λειτουργίες νευρωνικών γραφικών που ενισχύουν κατακόρυφα τον οπτικό ρεαλισμό των ψηφιακών περιβαλλόντων. Υπό δύσκολες συνθήκες παρατεταμένου υψηλού φόρτου εργασίας, όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει κατά τη διάρκεια εκτεταμένων συνεδριών απαιτητικού gaming, ο Dimensity 9600 Pro καταφέρνει με ευκολία να προσφέρει περίπου 27% υψηλότερη απόδοση. Η κατακόρυφη αύξηση της επεξεργαστικής ισχύος στα γραφικά μεταφράζεται άμεσα στην επίτευξη πλουσιότερης οπτικής λεπτομέρειας και στη δημιουργία πολύ πιο καθηλωτικών εμπειριών παιχνιδιού για τον τελικό χρήστη του ολοκαίνουριου Find X10 Pro Max.

Η εκτεταμένη ενσωμάτωση προηγμένων δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ίσως τον πιο σημαντικό πυλώνα της σύγχρονης βιομηχανίας smartphones και ο επεξεργαστής Dimensity 9600 Pro φέρνει μια πραγματικά ουσιώδη αναβάθμιση στην on-device AI. Η MediaTek αξιοποιεί έξυπνα έναν σχεδιασμό διπλού NPU τελευταίας γενιάς, συνδυάζοντας αρμονικά μια εξαιρετικά ισχυρή NPU με ένα επιπρόσθετο Super Efficient NPU για την ιδανική ανάθεση των κατάλληλων εργασιών στον αντίστοιχο επεξεργαστικό πυρήνα. Η εντελώς νέα NPU υψηλής απόδοσης εξασφαλίζει 51% ταχύτερη απόδοση LLM prefill, παρέχοντας έτσι μια πολύ ισχυρή υποστήριξη σε ιδιαίτερα δύσκολα και πολύπλοκα σενάρια χρήσης, όπως είναι η απαιτητική εξαγωγή συμπερασμάτων μεγάλων μοντέλων και η προηγμένη υπολογιστική απεικόνιση κατά τη λήψη φωτογραφιών. Παράλληλα με την παραπάνω λειτουργία, η Super Efficient NPU αποδεικνύεται εμπράκτως 40% πιο αποδοτική ενεργειακά σε σύγκριση με τις αμέσως προηγούμενες υλοποιήσεις, δίνοντας την πολύτιμη δυνατότητα για τη συνεχή λειτουργία δυνατοτήτων AI με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Η εξαιρετικά χαμηλή ενεργειακή απαίτηση του συστήματος εξασφαλίζει με βεβαιότητα πιο άμεσες και πάντα διαθέσιμες εμπειρίες τεχνητής νοημοσύνης για τον χρήστη, χωρίς τον κίνδυνο να εξαντλείται ταχύτατα η μπαταρία της φορητής συσκευής.

Περαιτέρω ουσιαστική ενίσχυση στον ήδη ολοκληρωμένο και πανίσχυρο επεξεργαστή προσφέρει το επαναστατικό OPPO Laminar Flow Engine, ένα εξειδικευμένο λογισμικό που αναπτύχθηκε από κοινού μέσω της στενής συνεργασίας της OPPO με τη MediaTek και κάνει το επίσημο ντεμπούτο του αποκλειστικά στο νέο Find X10 Pro Max. Αναδιαρθρώνοντας ριζικά τη βασική αρχιτεκτονική απόδοσης και συντονίζοντάς την πολύ πιο στενά με τον προγραμματισμό του λειτουργικού συστήματος της συσκευής, η τεχνολογία αυτή επιτυγχάνει μια σαφώς καλύτερη και πιο αποδοτική ισορροπία. Ο άριστος συγχρονισμός μεταξύ του ισχυρού υλικού και του έξυπνου λογισμικού διασφαλίζει την εξαιρετικά ομαλή απόκριση του συστήματος διατηρώντας ταυτόχρονα την κατανάλωση ενέργειας σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επιπροσθέτως, το προηγμένο OPPO Laminar Flow Engine βοηθά ουσιαστικά στην άμεση επιτάχυνση της εκκίνησης διαφόρων εφαρμογών και στη διατήρηση μιας ομαλής, απόλυτα σταθερής φόρτωσης περιεχομένου σε πολύ απαιτητικά σενάρια καθημερινής χρήσης, όπως είναι η πολύ γρήγορη περιήγηση φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης.

Περισσότερες και πιο εκτενείς λεπτομέρειες σχετικά με τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του OPPO Find X10 Pro Max, το οποίο εξοπλίζεται με τον καινοτόμο MediaTek Dimensity 9600 Pro, αναμένεται να αποκαλυφθούν πλήρως στην επερχόμενo παγκόσμιο launch event που ετοιμάζει η κινεζική εταιρεία.