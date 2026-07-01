OPPO Reno16 Series: Διαθεσιμότητα, κάμερες με AI και δώρα λανσαρίσματος στην Ελλάδα

Σύνοψη

Η νέα σειρά OPPO Reno16, η οποία περιλαμβάνει τα μοντέλα Reno16, Reno16 Pro και Reno16 FS, αναμένεται στην ελληνική αγορά στις 13 Ιουλίου 2026.

Τα νέα smartphones ενσωματώνουν τον σχεδιασμό 3D Pop Planet, με την έκδοση Pop White να προσφέρει ένα αιωρούμενο οπτικό εφέ μέσω της τεχνολογίας HoloVerse 3D.

Στον τομέα της αυτονομίας, τα Reno16 και Reno16 Pro εξοπλίζονται με μπαταρία 6.000 mAh και φόρτιση 80W, ενώ το Reno16 FS διαθέτει μπαταρία 6.500 mAh με φόρτιση 45W.

Το κορυφαίο Reno16 Pro διαθέτει κύρια κάμερα 200MP Ultra Clear, επεξεργαστή MediaTek Dimensity 8550 Super Platform και υποστήριξη οθόνης 144Hz.

Όλα τα μοντέλα προσφέρουν αντοχή με πιστοποιήσεις IP68, IP69 και IP69K, καθώς και υποστήριξη Splash Touch και Glove Touch.

Οι τιμές ξεκινούν από 699€, με την εταιρεία να προσφέρει άμεση έκπτωση 100€ και πλούσια δώρα (ακουστικά ή smartwatch) για την περίοδο του λανσαρίσματος.

Η OPPO προχωρά στην ανανέωση της προϊοντικής της γκάμας, παρουσιάζοντας επίσημα τη νέα γενιά έξυπνων συσκευών, τη σειρά Reno16. Το νέο line-up περιλαμβάνει τρία μοντέλα: το βασικό Reno16, το κορυφαίο Reno16 Pro και το Reno16 FS. Στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει συσκευές που συνδυάζουν έναν ιδιαίτερο σχεδιασμό με μια εκτενή σουίτα χαρακτηριστικών απεικόνισης και δημιουργικότητας, τα οποία βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, κάνοντας τη λήψη, την επεξεργασία και την κοινοποίηση περιεχομένου πιο διαισθητική.

Σχεδιασμός 3D Pop Planet και οθόνες

Η ταυτότητα της σειράς Reno έχει άμεση σχέση με την αισθητική και η σειρά Reno16 ακολουθεί αυτή την εξελικτική πορεία με μια τολμηρή εμφάνιση. Το επίκεντρο του σχεδιασμού είναι το 3D Pop Planet Design. Ειδικότερα, η χρωματική επιλογή Pop White εισάγει για πρώτη φορά στον κλάδο των smartphones την τεχνολογία HoloVerse 3D. Η συγκεκριμένη τεχνολογία δημιουργεί μια αίσθηση βάθους, επιτρέποντας στο οπτικό μοτίβο να μεταβάλλεται ανάλογα με το φως και την κίνηση, δίνοντας την εντύπωση ότι το σχέδιο αιωρείται πάνω από την επιφάνεια του τηλεφώνου. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι αυτό προσδίδει μια εντυπωσιακή οπτική υπογραφή, χωρίς να θυσιάζεται το premium φινίρισμα.

Όσον αφορά την εργονομία και την προβολή, τα Reno16 και Reno16 Pro είναι εξοπλισμένα με μια συμπαγή οθόνη 6,32 ιντσών, η οποία πλαισιώνεται από αλουμίνιο αεροδιαστημικής ποιότητας για καλύτερο κράτημα και άνετη χρήση με το ένα χέρι. Αντίθετα, το Reno16 FS απευθύνεται σε όσους αναζητούν μεγαλύτερη επιφάνεια εργασίας, ενσωματώνοντας οθόνη μεγέθους 6,57 ιντσών.

Επιδόσεις, αντοχή και αυτονομία

Η σειρά Reno16 προσφέρει εξαιρετική αυτονομία, με τα μοντέλα Reno16 και Reno16 Pro να διαθέτουν μπαταρία 6.000 mAh και υποστήριξη ταχείας φόρτισης SUPERVOOC 80W. Το Reno16 FS επεκτείνει τη χωρητικότητα στα 6.500 mAh με φόρτιση 45W. Το Pro μοντέλο τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή MediaTek Dimensity 8550 Super Platform, ενώ το απλό Reno16 ενσωματώνει τον Snapdragon 7 Gen 4 Mobile.

Η απόδοση των συσκευών ενισχύεται από το AI HyperBoost 3.0 και τη βελτιωμένη ψύξη, ενώ το Pro μοντέλο υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης έως και 144 Hz σε συμβατά παιχνίδια. Για τη δικτύωση, η τεχνολογία AI LinkBoost 4.0 εξασφαλίζει σταθερότερη απόδοση του σήματος, μειώνοντας την καθυστέρηση (latency) σε συνθήκες gaming, streaming ή βιντεοκλήσεων, ακόμα και σε περιοχές με ασθενέστερο σήμα.

Εξαιρετικά σημαντική είναι η αναβάθμιση στην αντοχή, καθώς ολόκληρη η σειρά φέρει πιστοποιήσεις IP68, IP69 και IP69K για προστασία από το νερό και τη σκόνη. Παράλληλα, τεχνολογίες όπως τα Splash Touch και Glove Touch εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη απόκριση της οθόνης ακόμα και όταν ο χρήστης έχει βρεγμένα χέρια ή φοράει γάντια.

Φωτογραφία, βίντεο και AI δημιουργικότητα

Ο τομέας της κάμερας αποτελεί βασικό πυλώνα των νέων συσκευών, σχεδιασμένος με γνώμονα τις ανάγκες των δημιουργών περιεχομένου. Στην πρόσοψη, συναντάμε μια Ultra-Wide Selfie κάμερα ανάλυσης 50MP, η οποία προσφέρει οπτικό πεδίο 100 μοιρών, ιδανική για ομαδικές λήψεις.

Στο πίσω μέρος, και τα τρία μοντέλα εξοπλίζονται με σύστημα τριπλής κάμερας που περιλαμβάνει μια κύρια κάμερα υψηλής ανάλυσης με Οπτικό Σταθεροποιητή Εικόνας (OIS), έναν τηλεφακό για πορτρέτα με οπτικό ζουμ περίπου 3.5x, και μια υπερευρυγώνια κάμερα. Το μοντέλο Reno16 Pro ξεχωρίζει, ενσωματώνοντας την Ultra Clear Main Camera των 200MP, η οποία επιτρέπει το κροπάρισμα χωρίς σημαντική απώλεια λεπτομέρειας.

Σε επίπεδο λογισμικού κάμερας, το νέο χαρακτηριστικό "Pop Cam" επιτρέπει την άμεση εφαρμογή vintage εφέ (όπως Digicam, Instant Film και Light Leak) απευθείας κατά τη λήψη. Στην εφαρμογή Photos, η νέα λειτουργία "Create" φέρνει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Το AI Remix Collage επιτρέπει τον συνδυασμό φωτογραφιών και βίντεο με πολυεπίπεδες συνθέσεις και την εξαγωγή κινούμενων θεμάτων για χρήση ως αυτοκόλλητα. Το Popout Collage 2.0 δίνει τη δυνατότητα στα θέματα να ξεφεύγουν από τα όρια του κάδρου. Η εγγραφή βίντεο βελτιώνεται με το 4K Auto Straighten Video και το Dual View Video 2.0 για απρόσκοπτη εναλλαγή φακών και καλύτερη σταθεροποίηση.

ColorOS 16 και Τεχνητή Νοημοσύνη

Η σειρά Reno16 λειτουργεί με το νέο περιβάλλον χρήσης ColorOS 16. Προστίθεται το φυσικό ή ψηφιακό πλήκτρο AI Snap Key για άμεση πρόσβαση στο AI Mind Space, επιτρέποντας τη γρήγορη καταγραφή και οργάνωση πληροφοριών που βρίσκονται στην οθόνη. Το AI Mind Space λειτουργεί ως ένας εξατομικευμένος κόμβος πληροφοριών.

Εντός αυτού του περιβάλλοντος, εργαλεία όπως το AI Bill Manager αναγνωρίζουν και οργανώνουν αυτόματα αποδείξεις και ψηφιακές πληρωμές. Το σύστημα ελέγχεται από το AI Mind Pilot, το οποίο συντονίζει πολλαπλά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να προτείνει το καταλληλότερο ανάλογα με την εργασία που ζητά ο χρήστης, αντλώντας δεδομένα με ασφάλεια. Επιπροσθέτως, η λειτουργία AI Menu Translation παρέχει οπτικές επεξηγήσεις για ξένα πιάτα κατά τη διάρκεια ταξιδιών, υπερβαίνοντας την απλή μετάφραση κειμένου.

Τιμές και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Η νέα σειρά θα κάνει το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά στις 13 Ιουλίου 2026. Τα Reno16 και Reno16 FS/F θα είναι διαθέσιμα σε αποχρώσεις Pop White και Purple Black, ενώ το Pro μοντέλο σε Pop White και Starlight Black.

Οι προτεινόμενες τιμές λιανικής διαμορφώνονται ως εξής:

OPPO Reno16 F 5G (8GB RAM / 256GB ROM): 699,00 €

OPPO Reno16 FS 5G (8GB RAM / 512GB ROM): 799,00 €

OPPO Reno16 5G (8GB RAM / 512GB ROM): 899,00 €

OPPO Reno16 Pro 5G (12GB RAM / 512GB ROM): 1099,00 €

Για το διάστημα από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου 2026 (ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων), η OPPO "τρέχει" μια ισχυρή προωθητική ενέργεια. Με την αγορά των Reno16 F, FS ή 16, δίνονται ως δώρο τα ακουστικά OPPO Enco Clip 2 (αξίας 179,00 €). Με την αγορά του Reno16 Pro, προσφέρεται δωρεάν το OPPO Watch S (αξίας 199,00 €). Παράλληλα, λόγω των θερινών εκπτώσεων, ισχύει άμεση έκπτωση 100€ κατά την αγορά της συσκευής.