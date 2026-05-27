OPPO Find X9 Ultra: Διαθέσιμο στην Ελλάδα - Τιμή και χαρακτηριστικά

Σύνοψη

Το νέο flagship smartphone, OPPO Find X9 Ultra, κυκλοφορεί επίσημα από σήμερα στην ελληνική αγορά.

Ενσωματώνει προηγμένη τεχνολογία κάμερας Hasselblad Master, σχεδιασμένη για mobile φωτογραφία και βιντεοσκόπηση.

Το σύστημα καμερών περιλαμβάνει τηλεφακό 50MP με οπτικό zoom 10x και δύο επιπλέον κάμερες ανάλυσης 200MP.

Εξοπλίζεται με τον επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform και οθόνη AMOLED 6,82 ιντσών στα 144Hz.

Διαθέτει μπαταρία τεχνολογίας Silicon-Carbon χωρητικότητας 7.050mAh που υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 100W SUPERVOOC™.

Η προτεινόμενη τιμή λιανικής ξεκινά από €1799 και διατίθεται στα μεγάλα καταστήματα λιανικής με τριετή εγγύηση.

Το πρόσφατο flagship smartphone της εταιρείας, το OPPO Find X9 Ultra, είναι από σήμερα διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά. Η νέα συσκευή συνδυάζει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης (AI), προηγμένη κάμερα και κορυφαίες επιδόσεις σε επίπεδο hardware. Το OPPO Find X9 Ultra έρχεται εξοπλισμένο με το λογισμικό ColorOS 16.

Σύστημα κάμερας Hasselblad Master

Το OPPO Find X9 Ultra είναι σχεδιασμένο με κύριο γνώμονα τη mobile φωτογραφία και τη βιντεοσκόπηση. Για να το επιτύχει αυτό, ενσωματώνει το νέο σύστημα κάμερας Hasselblad Master. Το συγκεκριμένο σύστημα αναπτύχθηκε σε συνδυασμό με ισχυρό hardware, προσφέροντας δυνατότητες βίντεο που φτάνουν σε επαγγελματικό επίπεδο.

Στον τομέα του φωτογραφικού υλικού, η συσκευή διαθέτει έναν τηλεφακό ανάλυσης 50MP, ο οποίος υποστηρίζει οπτικό zoom 10x. Παράλληλα, το σύστημα συμπληρώνεται από δύο κάμερες ανάλυσης 200MP. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός αισθητήρων έχει επιλεγεί για να εξασφαλίσει βελτιωμένη λεπτομέρεια στις λήψεις, καθώς και κορυφαία απόδοση κατά τη χρήση του ζουμ.

Όσον αφορά τη λήψη βίντεο, το OPPO Find X9 Ultra υποστηρίζει εγγραφή σε ανάλυση 4K με τεχνολογία Dolby Vision HDR. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα λήψης βίντεο σε ανάλυση 8K. Για τους χρήστες που αναζητούν πιο προηγμένες δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας και βίντεο, η συσκευή ενσωματώνει το νέο προφίλ O-Log2 της OPPO.

Hardware, οθόνη και αυτονομία

Στο εσωτερικό του OPPO Find X9 Ultra βρίσκεται ο επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform. Στο μπροστινό μέρος, η συσκευή προσφέρει μια οθόνη τεχνολογίας AMOLED με διαγώνιο 6,82 ιντσών. Η συγκεκριμένη οθόνη διαθέτει ανάλυση QHD+ και λειτουργεί με ρυθμό ανανέωσης 144Hz.

Ο τομέας της αυτονομίας καλύπτεται από μια μπαταρία τεχνολογίας Silicon-Carbon, η οποία προσφέρει χωρητικότητα 7.050mAh. Η μπαταρία αυτή συνοδεύεται από υποστήριξη για τεχνολογία γρήγορης φόρτισης 100W SUPERVOOC.

Λογισμικό ColorOS 16 και λειτουργίες AI

Το OPPO Find X9 Ultra βασίζεται στο νέο περιβάλλον χρήσης ColorOS 16. Το συγκεκριμένο λογισμικό εισάγει νέες λειτουργίες που είναι βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Αυτές οι νέες ΑΙ λειτουργίες έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν ανάγκες οργάνωσης, να διευκολύνουν τα ταξίδια και να προσφέρουν εξατομικευμένη υποστήριξη στον χρήστη.

Τιμή και διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά

Το OPPO Find X9 Ultra κυκλοφορεί σε δύο χρωματικές επιλογές, Tundra Umber και Canyon Orange, στα καταστήματα Plaisio, Public, Κωτσόβολος, Γερμανός και Cosmote. Η προτεινόμενη τιμή λιανικής ξεκινά από τα €1799 και η συσκευή συνοδεύεται από τριετή εγγύηση.