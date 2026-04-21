OPPO Find X9 Ultra: Κυκλοφορεί 26 Μαΐου στην Ελλάδα με δώρο προπαραγγελίας το Watch X3

Σύνοψη

Το Find X9 Ultra θα κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά στις 26 Μαΐου με τιμή 1799€ στα χρώματα Tundra Umber και Canyon Orange.

Οι προπαραγγελίες ξεκινούν στις 4 Μαΐου 2026, προσφέροντας ως δώρο το smartwatch OPPO Watch X3 Obsidian Black.

Ενσωματώνει τηλεφακό 50MP με 10x οπτικό ζουμ, πενταπλό πρίσμα ανάκλασης και διπλούς αισθητήρες Hasselblad 200MP.

Βασίζεται στον επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5, μπαταρία 7.050 mAh και το λογισμικό ColorOS 16 με εκτενείς λειτουργίες AI.

Η OPPO προχώρησε σήμερα στην επίσημη παρουσίαση της νέας της κορυφαίας συσκευής, ανακοινώνοντας από την Αθήνα το Find X9 Ultra. Η συσκευή εστιάζει στην ενσωμάτωση προηγμένου φωτογραφικού υλικού, διαθέτοντας τον πρώτο τηλεφακό 50MP με οπτικό ζουμ 10x σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και διπλό αισθητήρα 200MP με την υπογραφή της Hasselblad.

Το OPPO Find X9 Ultra διαθέτει πέντε πίσω κάμερες, ενσωματώνοντας τηλεφακό 50MP (10x οπτικό ζουμ, 20x ψηφιακό) και διπλούς αισθητήρες 200MP Hasselblad, καλύπτοντας εστιακές αποστάσεις από 14mm έως 460mm. Η κύρια κάμερα φέρει τον αισθητήρα Sony LYTIA 901 με διάφραγμα f/1.5, ενώ το σύστημα υποστηρίζει αρχεία 50MP RAW MAX.

Περνώντας στις τεχνικές λεπτομέρειες, η επίτευξη οπτικού ζουμ 10x σε πλαίσιο smartphone υλοποιήθηκε μέσω μιας δομής περισκοπίου με πενταπλό πρίσμα ανάκλασης. Αυτή η αρχιτεκτονική αναδιπλώνει τη διαδρομή του φωτός πέντε φορές, μειώνοντας το μήκος της μονάδας κατά 30%. Ο συγκεκριμένος τηλεφακός 50 MP (αισθητήρας JNL) διαθέτει διάφραγμα f/3.5 και πλαισιώνεται από την αρχιτεκτονική Pristine Optical Path, η οποία περιορίζει το 99,999% του διάχυτου φωτός, καθώς και από οπτική σταθεροποίηση Sensor Shift.

Επιπλέον, η κύρια κάμερα Hasselblad 200MP Ultra-Sensing (Sony LYTIA 901 1/1,12 ιντσών, f/1.5) συνοδεύεται από έναν δεύτερο τηλεφακό 200MP 3x. Αυτός ο αισθητήρας 1/1,28 ιντσών χρησιμοποιεί ένα πρίσμα Hyper Light και διάφραγμα f/2.2, επιτρέποντας την εστίαση από απόσταση μόλις 15 εκατοστών για λήψεις macro. Η διάταξη συμπληρώνεται από μια υπερευρυγώνια κάμερα 50 MP που καταγράφει 56% περισσότερο φως, καθώς και από έναν πολυφασματικό αισθητήρα True Color για τον ακριβή υπολογισμό της ισορροπίας λευκού.

Για τους προχωρημένους χρήστες, η λειτουργία Hasselblad Master Mode επιτρέπει λήψεις σε μορφή 50MP JPEG MAX και 50MP RAW MAX σε έξι διαφορετικές εστιακές αποστάσεις. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει το Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit, το οποίο περιλαμβάνει μια ειδική θήκη με κουμπί δύο σταδίων (εστίαση/λήψη) και έναν τηλεμετατροπέα 300mm. Ο φακός αυτός, κατασκευασμένος με 16 γυάλινα στοιχεία, προσαρμόζεται στον τηλεφακό 3x για να προσφέρει οπτικό ζουμ 13x.

Η συσκευή καταγράφει βίντεο ανάλυσης 4K στα 60fps με υποστήριξη Dolby Vision HDR (σε εύρος ζουμ 0,6x έως 30x) και 8K στα 30fps. Οι διπλές κάμερες των 200MP προσφέρουν κινηματογραφικό 4K στα 120fps, ενώ υποστηρίζεται το προφίλ O-Log2 και η ενσωμάτωση 3D LUT για άμεση χρωματική επεξεργασία.

Το Find X9 Ultra έχει λάβει πιστοποίηση από το Academy Color Encoding System (ACES), εξασφαλίζοντας συμβατότητα με επαγγελματικά workflows. Το νέο προφίλ O-Log2 έχει σχεδιαστεί για τη διατήρηση λεπτομερειών στις σκιές και τη μείωση του φαινομένου θόλωσης. Μια πρακτική προσθήκη είναι η λειτουργία "LUT Burn-in", η οποία ενσωματώνει απευθείας τα επιλεγμένα χρωματικά προφίλ στο τελικό αρχείο. Επιπρόσθετα, η OPPO ανακοίνωσε συνεργασία με τη Meta, με αποτέλεσμα οι χρήστες να μπορούν να ανεβάζουν βίντεο στο Instagram χωρίς αισθητή απώλεια ποιότητας.

Το Find X9 Ultra βασίζεται στον επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5 της Qualcomm, υποστηριζόμενο από μια μπαταρία τεχνολογίας Silicon-Carbon χωρητικότητας 7.050 mAh. Η οθόνη AMOLED QHD+ των 6,82 ιντσών έχει ρυθμό ανανέωσης 144 Hz και μέγιστη φωτεινότητα HDR που αγγίζει τα 3.600 nits.

Το SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 συνδυάζεται με ένα σύστημα ψύξης και μια ενσωματωμένη κάμερα θερμικής απεικόνισης για τη διατήρηση των θερμοκρασιών κατά την εγγραφή βίντεο 8K. Το τσιπ Display P3 Pro βελτιστοποιεί την χρωματική ακρίβεια και την κατανάλωση ενέργειας της οθόνης. Η αυτονομία εξασφαλίζεται μέσω του τσιπ διαχείρισης PowerCore, ενώ παρέχεται δυνατότητα ενσύρματης φόρτισης 100W SUPERVOOC και ασύρματης 50W AIRVOOC.

Η συσκευή αντλεί σχεδιαστική έμπνευση από τη φωτογραφική μηχανή Hasselblad X2D. Διαθέτει το Master Lens Design στη μονάδα κάμερας, όπου ένα εξαγωνικό στοιχείο προσομοιάζει τα πτερύγια διαφράγματος επαγγελματικών φακών. Οι πιστοποιήσεις IP66, IP68 και IP69 διασφαλίζουν την προστασία από νερό και σκόνη, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική OPPO Armor Shield.

Σε επίπεδο λογισμικού, τρέχει το ColorOS 16. Οι νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης περιλαμβάνουν το AI Mind Space, το οποίο οργανώνει πληροφορίες από την οθόνη, και το AI Bill Manager για τη διαχείριση αποδείξεων. Παράλληλα, το AI Mind Pilot συντονίζει διαφορετικά μοντέλα AI για την εκτέλεση σύνθετων εργασιών, ενώ το AI Menu Translation μεταφράζει καταλόγους εστιατορίων παρέχοντας οπτικούς οδηγούς.

Τιμή και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Το OPPO Find X9 Ultra αναμένεται στα καταστήματα στις 26 Μαΐου με ενδεικτική λιανική τιμή 1799€, παρέχοντας 3 χρόνια εγγύηση. Η περίοδος προπαραγγελίας ξεκινά στις 4 Μαΐου 2026, δίνοντας ως δώρο το smartwatch OPPO Watch X3 Obsidian Black (αξίας 379€).

Οι αγοραστές θα λάβουν επίσης δωρεάν συνδρομή τριών μηνών στο Google AI Pro, η οποία περιλαμβάνει πρόσβαση στις προηγμένες λειτουργίες του Google Gemini και 5 TB αποθηκευτικού χώρου στο cloud. Σχετικά με τα χρώματα, το μοντέλο θα διατεθεί στις αποχρώσεις Tundra Umber (με πλάτη από οικολογικό vegan δέρμα) και Canyon Orange (κατασκευασμένο από ίνες αεροναυπηγικής).

Τέλος, η OPPO παρουσίασε και το νέο smartwatch OPPO Watch X με Wear OS. Κατασκευασμένο με σκελετό από κράμα τιτανίου αεροδιαστημικής τεχνολογίας, προσφέρει αυτονομία έως 5 ημέρες σε Smart Mode (έως 16 ημέρες σε Power Saver) και ενσωματώνει την εφαρμογή Health Insights για ανάλυση δεδομένων υγείας μέσω machine learning.