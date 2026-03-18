Oppo Find N6: Επίσημο το νέο foldable χωρίς τσάκιση στην οθόνη, με κάμερα 200MP και μπαταρία 6000mAh

Η Oppo παρουσίασε το νέο premium αναδιπλούμενο Find N6 με έμφαση στην ανθεκτικότητα και την εξάλειψη της τσάκισης (Zero-Feel Crease).

Η Oppo παρουσίασε το νέο premium αναδιπλούμενο Find N6 με έμφαση στην ανθεκτικότητα και την εξάλειψη της τσάκισης (Zero-Feel Crease). Διαθέτει κύρια εσωτερική οθόνη 8.12 ιντσών (2K+ LTPO AMOLED) και εξωτερική οθόνη 6.62 ιντσών, αμφότερες με ρυθμό ανανέωσης 120Hz.

Διαθέτει κύρια εσωτερική οθόνη 8.12 ιντσών (2K+ LTPO AMOLED) και εξωτερική οθόνη 6.62 ιντσών, αμφότερες με ρυθμό ανανέωσης 120Hz. Ενσωματώνει το πανίσχυρο SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (στα 3nm) της Qualcomm.

Ενσωματώνει το πανίσχυρο SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (στα 3nm) της Qualcomm. Φωτογραφικό σύστημα ρυθμισμένο από τη Hasselblad με κύριο αισθητήρα στα 200MP, περισκοπικό τηλεφακό 50MP (3x οπτικό zoom) και υπερευρυγώνιο 50MP.

Φωτογραφικό σύστημα ρυθμισμένο από τη Hasselblad με κύριο αισθητήρα στα 200MP, περισκοπικό τηλεφακό 50MP (3x οπτικό zoom) και υπερευρυγώνιο 50MP. Τεράστια μπαταρία χωρητικότητας 6000mAh (νέας τεχνολογίας σιλικόνης-άνθρακα) με ενσύρματη φόρτιση 80W και ασύρματη 50W.

Τεράστια μπαταρία χωρητικότητας 6000mAh (νέας τεχνολογίας σιλικόνης-άνθρακα) με ενσύρματη φόρτιση 80W και ασύρματη 50W. Εξαιρετικά λεπτό προφίλ στα 8.93mm (διπλωμένο) και μόλις 4.21mm (ανοιχτό), με βάρος 225 γραμμάρια.

Η Oppo προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια του Find N6, της νέας ναυαρχίδας της στην κατηγορία των αναδιπλούμενων smartphones. Η εταιρεία εστιάζει στην επίλυση των παραδοσιακών προβλημάτων του συγκεκριμένου form factor, προσφέροντας μια συσκευή που συνδυάζει εξαιρετικά λεπτό προφίλ, ασυμβίβαστες επιδόσεις κάμερας και κορυφαία αυτονομία, χωρίς εκπτώσεις στο μέγεθος ή την ποιότητα των οθονών. Το Find N6 εισάγει την τεχνολογία "Zero-feel crease", αλλάζοντας πρακτικά τα δεδομένα για την καθημερινή εμπειρία χρήσης στα foldables.

Οθόνες και καινοτομία Zero-Feel Crease

Η εξέλιξη της βιομηχανίας στα αναδιπλούμενα πάνελ κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από τον μηχανισμό άρθρωσης. Η Oppo εξόπλισε το Find N6 με τον ανασχεδιασμένο μεντεσέ Titanium Flexion δεύτερης γενιάς. Ο νέος μηχανισμός επιτρέπει στην εσωτερική οθόνη να διπλώνει απόλυτα επίπεδα, ενώ η χρήση ειδικού προστατευτικού γυαλιού (Auto-Smoothing Flex Glass) καθιστά την τσάκιση στο κέντρο του πάνελ πρακτικά αόρατη στο μάτι και μη ανιχνεύσιμη στην αφή.

Η εσωτερική κύρια οθόνη (κατασκευής Samsung E7) έχει διαγώνιο 8.12 ιντσών με ανάλυση 2480 x 2248 pixels (2K+). Χρησιμοποιεί τεχνολογία LTPO 3.0 για δυναμική προσαρμογή του ρυθμού ανανέωσης από 1Hz έως 120Hz, εξοικονομώντας ενέργεια, ενώ η μέγιστη φωτεινότητά της αγγίζει τα 2.500 nits (peak). Η εξωτερική οθόνη (πάνελ BOE Q10) προσφέρει διαγώνιο 6.62 ιντσών με ανάλυση 2616 x 1140 pixels, ρυθμό ανανέωσης 120Hz και εντυπωσιακή μέγιστη φωτεινότητα 3.600 nits, διασφαλίζοντας απόλυτη αναγνωσιμότητα κάτω από άμεσο ηλιακό φως. Αμφότερα τα πάνελ υποστηρίζουν 2160Hz PWM dimming για μειωμένη καταπόνηση των ματιών.

Επεξεργαστική ισχύς: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Στο εσωτερικό του Find N6 βρίσκεται το πλέον σύγχρονο chipset της Qualcomm, ο Snapdragon 8 Elite Gen 5, κατασκευασμένος με λιθογραφία 3 νανομέτρων. Το συγκεκριμένο SoC εξασφαλίζει κορυφαίες επιδόσεις σε απαιτητικά σενάρια multitasking, τα οποία ευνοούνται από το περιβάλλον ColorOS 16 (βασισμένο στο Android 16) και τη λειτουργία Boundless View. Ο επεξεργαστής συνοδεύεται από 12GB ή 16GB ταχύτατης μνήμης RAM LPDDR5X και αποθηκευτικό χώρο UFS 4.1 που φτάνει έως το 1TB, εξαλείφοντας κάθε πιθανό «μπουκάλωμα» κατά την εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών ή το gaming.

Μπαταρία πυριτίου-άνθρακα στα 6000mAh

Η ενσωμάτηση μιας μπαταρίας 6000mAh σε ένα σασί με πάχος μόλις 8.93 χιλιοστά (διπλωμένο) αποτελεί κορυφαίο επίτευγμα μηχανικής. Η Oppo εγκατέλειψε τις παραδοσιακές λύσεις γραφίτη, επιλέγοντας μπαταρία τεχνολογίας σιλικόνης-άνθρακα (silicon-carbon). Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική προσφέρει δραματικά αυξημένη ενεργειακή πυκνότητα. Για τη φόρτιση, η συσκευή υποστηρίζει ενσύρματη τροφοδοσία 80W (SuperVOOC) και ασύρματη 50W (AirVOOC), προσφέροντας αυτονομία που ξεπερνά με άνεση την πλήρη ημέρα βαριάς χρήσης.

Φωτογραφικό σύστημα με υπογραφή Hasselblad

Το σύστημα καμερών του Find N6 αναβαθμίζει τη φωτογραφία στα foldables, η οποία συχνά υστερούσε λόγω περιορισμού χώρου. Το setup περιλαμβάνει:

Κύριο Αισθητήρα 200MP: Με μέγεθος 1/1.56", οπτικό σταθεροποιητή (OIS) και εξαιρετική πρόσληψη φωτός, χάρη στη συνεργασία με τη Hasselblad για την ακριβή απόδοση των χρωμάτων (Hasselblad Color Calibration).

Με μέγεθος 1/1.56", οπτικό σταθεροποιητή (OIS) και εξαιρετική πρόσληψη φωτός, χάρη στη συνεργασία με τη Hasselblad για την ακριβή απόδοση των χρωμάτων (Hasselblad Color Calibration). Περισκοπικό Τηλεφακό 50MP: Αισθητήρας 1/2.75" που προσφέρει 3x οπτικό zoom (εστιακή απόσταση 70mm, ιδανική για πορτρέτα) με ενσωματωμένο OIS.

Αισθητήρας 1/2.75" που προσφέρει 3x οπτικό zoom (εστιακή απόσταση 70mm, ιδανική για πορτρέτα) με ενσωματωμένο OIS. Υπερευρυγώνιο Φακό 50MP: Με οπτικό πεδίο 116 μοιρών για αποτύπωση τοπίων χωρίς παραμορφώσεις στα άκρα.

Επιπλέον, διαθέτει δύο εμπρόσθιες κάμερες των 20MP (μία στην εσωτερική και μία στην εξωτερική οθόνη) για τηλεδιασκέψεις και selfies υψηλής ευκρίνειας.

Αναλυτικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Oppo Find N6

Εσωτερική Οθόνη: 8.12 ιντσών LTPO 3.0 AMOLED (Samsung E7), Ανάλυση 2480 x 2248 pixels (2K+), Ρυθμός ανανέωσης 1-120Hz, 2500 nits μέγιστη φωτεινότητα, 2160Hz PWM Dimming.

8.12 ιντσών LTPO 3.0 AMOLED (Samsung E7), Ανάλυση 2480 x 2248 pixels (2K+), Ρυθμός ανανέωσης 1-120Hz, 2500 nits μέγιστη φωτεινότητα, 2160Hz PWM Dimming. Εξωτερική Οθόνη: 6.62 ιντσών AMOLED (BOE Q10), Ανάλυση 2616 x 1140 pixels, Ρυθμός ανανέωσης 1-120Hz, 3600 nits μέγιστη φωτεινότητα, 2160Hz PWM Dimming.

6.62 ιντσών AMOLED (BOE Q10), Ανάλυση 2616 x 1140 pixels, Ρυθμός ανανέωσης 1-120Hz, 3600 nits μέγιστη φωτεινότητα, 2160Hz PWM Dimming. Επεξεργαστής: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm).

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm). Μνήμη RAM: 12GB / 16GB (LPDDR5X).

12GB / 16GB (LPDDR5X). Αποθηκευτικός Χώρος: 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.1).

Κάμερες (Πίσω): 200MP (Κύρια, f/1.8, OIS) + 50MP (Ultrawide, f/2.0) + 50MP (Telephoto, 3x οπτικό zoom, OIS). Hasselblad Tuning.

200MP (Κύρια, f/1.8, OIS) + 50MP (Ultrawide, f/2.0) + 50MP (Telephoto, 3x οπτικό zoom, OIS). Hasselblad Tuning. Κάμερες (Μπροστά): 20MP (Εσωτερική) + 20MP (Εξωτερική).

20MP (Εσωτερική) + 20MP (Εξωτερική). Μπαταρία: 6000mAh (Τεχνολογία Σιλικόνης-Άνθρακα).

6000mAh (Τεχνολογία Σιλικόνης-Άνθρακα). Φόρτιση: 80W (Ενσύρματη), 50W (Ασύρματη).

80W (Ενσύρματη), 50W (Ασύρματη). Λειτουργικό Σύστημα: Android 16 με ColorOS 16.

Android 16 με ColorOS 16. Συνδεσιμότητα: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.1 Gen2.

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.1 Gen2. Ανθεκτικότητα: Πιστοποίηση IP56 / IP58 / IP59 για προστασία από νερό και σκόνη.

Πιστοποίηση IP56 / IP58 / IP59 για προστασία από νερό και σκόνη. Διαστάσεις: 159.87 x 145.58 x 4.21mm (Ανοιχτό) / 159.87 x 74.12 x 8.93mm (Κλειστό).

159.87 x 145.58 x 4.21mm (Ανοιχτό) / 159.87 x 74.12 x 8.93mm (Κλειστό). Βάρος: 225 γραμμάρια.

Η άποψη του Techgear

Το Oppo Find N6 δεν είναι απλώς μια ετήσια αναβάθμιση, αλλά μια επιθετική απάντηση στους συμβιβασμούς της κατηγορίας των foldables. Η ενσωμάτωση μιας μπαταρίας 6000mAh και καμερών επιπέδου 200MP σε ένα σασί κάτω των 9 χιλιοστών επιβεβαιώνει την τεχνολογική ωρίμανση του form factor. Το μεγάλο στοίχημα θα είναι η επιβεβαίωση της θερμικής συμπεριφοράς του Snapdragon 8 Elite Gen 5 κάτω από παρατεταμένο φόρτο εργασίας, καθώς η συμπίεση τόσων premium υποσυστημάτων απαιτεί άριστη απαγωγή θερμότητας.

Για την ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά, περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την τιμολόγηση. Η παγκόσμια διάθεση ξεκινά εντός του Μαρτίου, ωστόσο η τιμή εκκίνησης αναμένεται να τοποθετηθεί στο υψηλότερο άκρο του φάσματος, ακολουθώντας την πορεία των ανταγωνιστών του.