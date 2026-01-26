OPPO Reno15 Series: Παρουσιάστηκε επίσημα η νέα mid-range γενιά με 4 μοντέλα

Η OPPO ανακοίνωσε σήμερα την κυκλοφορία της σειράς Reno15, η οποία περιλαμβάνει τα Reno15 Pro Max 5G, Reno15 Pro 5G, Reno15 5G και Reno15 F 5G. Σχεδιασμένη ως ο απόλυτος all-in-one δημιουργικός συνεργάτης, η νέα σειρά εισάγει την 50MP Ultra Wide Selfie Camera και AI-powered εργαλεία που απλοποιούν ολόκληρη τη δημιουργική διαδικασία — από τη λήψη έως την επεξεργασία — συχνά με ένα μόνο πάτημα.

Πέρα από τις φωτογραφικές δυνατότητες, η σειρά Reno15 προσφέρει εξαιρετική αυτονομία. Με μπαταρίες έως και 6.500mAh+ και φόρτιση 80W SUPERVOOC, εξασφαλίζει αδιάκοπη δημιουργία και κατανάλωση περιεχομένου. Το ColorOS 16 με το ολοκαίνουργιο Trinity Engine προσφέρει μια ομαλή και απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης. Με πιστοποίηση 6-Year Fluency Protection της OPPO, οι χρήστες μπορούν να βασίζονται στη μακροχρόνια αξιοπιστία της συσκευής.

Σχεδιασμός που χορεύει με το φως

Χτίζοντας πάνω στον ιδιαίτερα αγαπητό σχεδιασμό της σειράς Reno14, η σειρά Reno15 αντλεί έμπνευση από την ονειρική ομορφιά του σέλας, προσφέροντας μια μοναδική οπτική εμπειρία που «ζωντανεύει» στο χέρι. Το Dynamic Stellar Ring γύρω από το σύστημα καμερών συμπληρώνεται από ένα απαλό φωτοστέφανο στο ενιαίο, σμιλεμένο γυάλινο πίσω μέρος.

Η σειρά Reno15 προσφέρει μια ευρεία γκάμα premium οθονών για κάθε προτίμηση. Στην κορυφή , το Reno15 Pro 5G διαθέτει compact οθόνη 6,32 ιντσών, ιδανική για χρήση με ένα χέρι κατά τη δημιουργία περιεχομένου. Το πλαίσιο από αεροδιαστημικού επιπέδου αλουμίνιο προσφέρει κομψή αίσθηση και υψηλή αντοχή. Τα Reno15 5G και Reno15 F 5G προσφέρουν την ιδανική ισορροπία με οθόνες 6,59 και 6,57 ιντσών 120Hz αντίστοιχα.

Με πιστοποιήσεις αντοχής στο νερό και τη σκόνη IP66, IP68 και IP69, οι creators μπορούν να δημιουργούν με αυτοπεποίθηση σε απαιτητικά εξωτερικά περιβάλλοντα — από τυχαίες πιτσιλιές έως δύσκολες καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, η τεχνολογία Splash Touch εξασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία της οθόνης ακόμη και με βρεγμένα χέρια.

Αποτύπωσε τον εαυτό σου και τον κόσμο γύρω σου όπως ποτέ άλλοτε

Σχεδιασμένη για εύκολη αποτύπωση των στιγμών της ζωής, η σειρά Reno15 συνδυάζει προηγμένο φωτογραφικό hardware, έξυπνη επεξεργασία και AI εργαλεία σε μία αυτάρκη δημιουργική συσκευή. Είτε πρόκειται για ποιοτικά πορτρέτα είτε για selfies, ακόμη και σε έντονο οπίσθιο φωτισμό ή χαμηλό φωτισμό, οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν υψηλής ποιότητας περιεχόμενο με ευκολία, ακόμη και όταν εργάζονται μόνοι.

Η σειρά Reno15 κάνει το ντεμπούτο της με την καινοτόμο 50MP Ultra Wide Selfie Camera. Με πεδίο θέασης 100°, επιτρέπει την εύκολη χωρητικότητα ολόκληρων παρέων ή ευρύχωρων τοπίων στο κάδρο, χωρίς selfie stick ή άβολες γωνίες. Η ultra wide προοπτική προσδίδει βάθος και οπτική δυναμική, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Για vloggers, η 50MP Ultra Wide Selfie Camera επιτρέπει την ταυτόχρονη καταγραφή αντιδράσεων και περιβάλλοντος σε ένα πλάνο — ιδανική για ταξιδιωτικά ημερολόγια και καθημερινό storytelling.

Παράλληλα, η 50MP Telephoto Portrait Camera, διαθέσιμη στα Reno15 Pro 5G και Reno15 5G, χρησιμοποιεί periscope φακό με εστιακή απόσταση κοντά στο κλασικό πρότυπο πορτρέτου 85mm. Αυτό επιτρέπει τη λήψη εντυπωσιακών πορτρέτων μισού σώματος με φυσική προοπτική και όμορφο bokeh. Για μέγιστη ευκρίνεια το Reno15 Pro 5G διαθέτει ισχυρή 200MP Ultra-Clear κύρια κάμερα, προσφέροντας εξαιρετική λεπτομέρεια και μεγάλη ευελιξία στο cropping χωρίς απώλεια ποιότητας.

Η σειρά Reno15 εισάγει επίσης το AI Flash Photography 2.0. Τα διπλά πίσω flashes προσφέρουν πιο απαλό και φυσικό φωτισμό, ενώ το νέο front screen flash χαρίζει φυσική λάμψη στις selfies ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Στον πυρήνα αυτών των δυνατοτήτων βρίσκεται η έξυπνη επεξεργασία εικόνας. Το νέο Reno Portrait Engine και ο αλγόριθμος Skin Tone Improvement συνεργάζονται για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας εικόνας, διατηρώντας παράλληλα τη φυσική υφή του δέρματος.

Η δημιουργική επεξεργασία ανεβαίνει επίπεδο με το AI Portrait Glow, το οποίο λειτουργεί ως ψηφιακός βοηθός φωτισμού. Αναλύει έξυπνα εικόνες με ατελή φωτισμό — υποφωτισμένες, υπερφωτισμένες ή με έντονο backlight — και εφαρμόζει εκλεπτυσμένα εφέ φωτισμού για καλλιτεχνική αναβάθμιση του αποτελέσματος.

Με το νέο Popout feature, οι αναμνήσεις «ξεπηδούν» από την οθόνη. Οι χρήστες μπορούν να συνδυάσουν πολλαπλές φωτογραφίες σε πολυεπίπεδες συνθέσεις, όπου το κύριο θέμα ξεχωρίζει εντυπωσιακά. Με το AI Motion Photo Popout, δημιουργούνται ζωντανές στιγμές, όπως διαδραστικά collages με κινούμενα πορτρέτα ή κατοικίδια, καθώς και εντυπωσιακές “cross-time” ιστορίες που ενώνουν στιγμές από διαφορετικά χρονικά πλαίσια.

Για ακόμη πιο προηγμένη επεξεργασία Motion Photo, το AI Motion Photo Eraser αφαιρεί ανεπιθύμητα αντικείμενα από ολόκληρο το video clip με ένα μόνο πάτημα, ενώ το AI Motion Photo Slow-Mo χρησιμοποιεί AI frame interpolation για τη μετατροπή απλών Motion Photos σε κινηματογραφικές ακολουθίες.

Ο απόλυτος All-in-One Vlog Master

Για τους δημιουργούς περιεχομένου, η σειρά OPPO Reno15 έχει σχεδιαστεί ως ένα ολοκληρωμένο video toolkit που απλοποιεί τη διαδικασία κινηματογράφησης και ενδυναμώνει το storytelling με μεγαλύτερη καθαρότητα και σταθερότητα.

Στον πυρήνα βρίσκεται το 4K HDR Ultra-Steady Video, που προσφέρει ζωντανά, ρεαλιστικά χρώματα και εξαιρετικό δυναμικό εύρος, ενώ η προηγμένη σταθεροποίηση διατηρεί το πλάνο ομαλό ακόμη και εν κινήσει.

Η σειρά φέρνει επαγγελματικά εργαλεία στην τσέπη σας. Το Dual-View Video ενεργοποιεί ταυτόχρονα εμπρόσθια και οπίσθια κάμερα, επιτρέποντας την καταγραφή αντιδράσεων και δράσης σε ένα πλάνο. Το Seamless Camera Switch επιτρέπει άμεση εναλλαγή μεταξύ καμερών κατά την εγγραφή, χωρίς κοψίματα, για δυναμικά one-take videos. Το ολοκαίνουργιο Video Editing 2.0 επιτρέπει γρήγορη και εύκολη επεξεργασία απευθείας μέσα από την εφαρμογή Φωτογραφίες.

Σε συνδυασμό με την 50MP Ultra Wide Selfie Camera και τους αισθητήρες υψηλής ανάλυσης, η σειρά Reno15 ξεχωρίζει ως ιδανική επιλογή για creators στον ταχύ ρυθμό του short-form video.

Σχεδιασμένη για ομαλότητα και αντοχή

Η σειρά OPPO Reno15 προσφέρει ισχυρή απόδοση για καθημερινή χρήση και gaming, με έμφαση στη μακροχρόνια αξιοπιστία και τη βελτιωμένη συνδεσιμότητα.

Με το τελευταίο ColorOS 16, το All-New Luminous Rendering Engine εξασφαλίζει ομαλές κινήσεις, ενώ το Trinity Engine βελτιστοποιεί έξυπνα την απόδοση και την κατανάλωση ενέργειας για σταθερή ρευστότητα.

Για gamers, το Reno15 Pro 5G αξιοποιεί τον επεξεργαστή MediaTek Dimensity 8450 με AI HyperBoost 2.0, διατηρώντας σταθερά 120fps σε δημοφιλή παιχνίδια και ελέγχοντας αποτελεσματικά τη θερμοκρασία. Η αναβαθμισμένη λειτουργία Game Capture αποθηκεύει κορυφαίες στιγμές ως video clips ή δυναμικά 1080P Motion Photos.

Η συνδεσιμότητα ενισχύεται με AI LinkBoost 3.0 σε όλη τη σειρά, ενώ τα Pro μοντέλα διαθέτουν το SignalBoost Chip X1 για μείωση latency στο gaming έως και 84%.

Παράλληλα, η σειρά Reno15 γεφυρώνει οικοσυστήματα. Το O+ Connect επιτρέπει γρήγορη μεταφορά αρχείων μεταξύ OPPO και iOS/iPadOS συσκευών, ενώ η οθόνη mirroring και ο απομακρυσμένος έλεγχος PC για macOS και Windows μετατρέπουν το Reno15 στο κέντρο ενός συνδεδεμένου ψηφιακού workflow.

Έξυπνη AI: ο προσωπικός σου βοηθός

Η σειρά OPPO Reno15 παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη σουίτα AI λειτουργιών που υποστηρίζουν τους χρήστες σε κάθε στάδιο της δημιουργικής τους πορείας — από τη σύλληψη ιδεών έως την καθημερινή παραγωγικότητα.

Το AI Mind Space αλλάζει τον τρόπο διαχείρισης πληροφοριών. Με μια απλή κίνηση τριών δαχτύλων, λειτουργεί ως έξυπνος κόμβος για άμεση αποθήκευση και οργάνωση περιεχομένου από διαφορετικές εφαρμογές.

Παράλληλα, το πλήρες AI toolkit περιλαμβάνει λειτουργίες όπως AI Translate, AI Recording, AI Call Assistant και AI VoiceScribe. Όλες οι βασικές AI λειτουργίες υποστηρίζονται από το OPPO Private Computing Cloud, εξασφαλίζοντας αυστηρή προστασία δεδομένων και εξατομικευμένη, ασφαλή εμπειρία.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Η σειρά OPPO Reno15 θα είναι διαθέσιμη σε μια ποικιλία εντυπωσιακών χρωμάτων, όπως Twilight Black , Aurora Blue, Aurora White, και Dusk Black , με τη διαθεσιμότητα χρωμάτων να διαφέρει ανά μοντέλο. Η σειρά θα είναι διαθέσιμη από τα 449 €.