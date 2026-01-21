Θρίλερ με το μέλλον της OnePlus: Μεταξύ «λουκέτου» και επίσημων διαψεύσεων

Μια πραγματική καταιγίδα ξέσπασε τα τελευταία εικοσιτετράωρα στον χώρο της τεχνολογίας, με επίκεντρο την OnePlus, ένα από τα πιο αγαπητά brands στην κοινότητα του Android. Η είδηση που κυκλοφόρησε αρχικά και αναπαράχθηκε με ταχύτητα αστραπής, ήθελε τη μητρική εταιρεία Oppo να τραβάει την πρίζα, βάζοντας τέλος στην πορεία της OnePlus ως ξεχωριστής οντότητας στην αγορά των smartphones. Ωστόσο, η πραγματικότητα φαίνεται να είναι πιο σύνθετη, με την εταιρεία να περνά στην αντεπίθεση διαψεύδοντας τα σενάρια καταστροφής.

Το χρονικό της «βόμβας»

Όλα ξεκίνησαν από ένα δημοσίευμα του Android Headlines, το οποίο επικαλούμενο αποκλειστικές πληροφορίες και έρευνα, υποστήριξε ότι η Oppo έχει λάβει την απόφαση να τερματίσει τη λειτουργία της OnePlus. Το ρεπορτάζ ήταν γεμάτο ανησυχητικές λεπτομέρειες, περιγράφοντας μια εταιρεία σε αποδρομή.

Συγκεκριμένα, οι ισχυρισμοί ανέφεραν πως οι πωλήσεις της OnePlus βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, σημειώνοντας μείωση άνω του 20% το 2024, ενώ τα μερίδια αγοράς σε κρίσιμες περιοχές όπως η Κίνα και η Ινδία έχουν συρρικνωθεί δραματικά. Ακόμη πιο σοκαριστική ήταν η πληροφορία περί ακύρωσης αναμενόμενων μοντέλων, όπως το αναδιπλούμενο OnePlus Open 2 και το OnePlus 15s, με το δημοσίευμα να κάνει λόγο για «σκελετωμένα» τμήματα προσωπικού σε Ευρώπη και Αμερική και πλήρη απώλεια της αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η στρατηγική της Oppo θυμίζει έντονα τις κινήσεις που έγιναν στο παρελθόν με τη realme, μετατρέποντας ουσιαστικά την OnePlus από έναν ανεξάρτητο παίκτη σε μια απλή υποσημείωση του ομίλου BBK Electronics. Μάλιστα, αναφέρθηκε πως χιλιάδες καταστήματα λιανικής στην Ινδία σταμάτησαν να πωλούν συσκευές της εταιρείας λόγω των εξαιρετικά χαμηλών περιθωρίων κέρδους.

Η άμεση αντίδραση και η διάψευση

Όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση προκάλεσε σοκ στους χρήστες και τους επενδυτές. Η απάντηση της OnePlus, όμως, δεν άργησε να έρθει. Σε δηλώσεις που παραχωρήθηκαν στο Android Authority, το τμήμα της εταιρείας στην Ινδία ξεκαθάρισε πως οι λειτουργίες συνεχίζονται κανονικά.

Πιο συγκεκριμένα, ο Robin Liu, CEO της OnePlus India, πήρε θέση μέσω της πλατφόρμας X, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς «ανεπιβεβαίωτους» και «ψευδείς». Η επίσημη γραμμή της εταιρείας είναι πως πρόκειται για επιχειρηματική καθημερινότητα και πως δεν τίθεται θέμα παύσης λειτουργίας.

Αυτή η σύγκρουση πληροφοριών δημιουργεί ένα ομιχλώδες τοπίο. Από τη μία πλευρά, έχουμε ένα ρεπορτάζ που επικαλείται δεδομένα από ανεξάρτητους αναλυτές (όπως την Omdia) και μιλά για συγκεκριμένα νούμερα πτώσης. Από την άλλη, έχουμε την κατηγορηματική άρνηση της εταιρείας, η οποία προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα και να προστατεύσει το κύρος της.

Η «Oppo-ποίηση» και η αλλαγή ταυτότητας

Ανεξάρτητα από το αν το σενάριο του πλήρους κλεισίματος επαληθευτεί ή όχι, είναι κοινό μυστικό πως η OnePlus δεν είναι πια η εταιρεία που γνωρίσαμε πριν από μια δεκαετία. Ξεκινώντας ως ο «Flagship Killer» που τα έβαζε με τους κολοσσούς, η OnePlus σταδιακά ενσωματώθηκε όλο και περισσότερο στις δομές της Oppo.

Τα τελευταία χρόνια, είδαμε την ενοποίηση των τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης (R&D), την κοινή χρήση γραμμών παραγωγής και, το σημαντικότερο, τη συγχώνευση του κώδικα του OxygenOS με το ColorOS της Oppo. Για πολλούς αναλυτές, η πλήρης απορρόφηση ήταν απλώς θέμα χρόνου. Η σημερινή αναστάτωση ίσως είναι η κορυφή του παγόβουνου σε μια διαδικασία εσωτερικής αναδιάρθρωσης που στοχεύει στη μείωση του κόστους και την εξάλειψη του εσωτερικού ανταγωνισμού μεταξύ των brands του ίδιου ομίλου.

Η αγορά των smartphones έχει γίνει εξαιρετικά σκληρή. Με τον ανταγωνισμό να χτυπάει κόκκινο και τα περιθώρια κέρδους να πιέζονται, οι μητρικές εταιρείες συχνά επιλέγουν να θυσιάσουν τα μικρότερα brands για να θωρακίσουν τη ναυαρχίδα τους. Αν η Oppo κρίνει πως η OnePlus δεν προσφέρει πλέον διακριτή αξία στο χαρτοφυλάκιό της, οι φήμες μπορεί να αποδειχθούν προφητικές, ακόμη και αν διαψεύδονται σήμερα.

Τι σημαίνει αυτό για τους κατόχους συσκευών;

Το κρίσιμο ερώτημα για τους εκατομμύρια χρήστες OnePlus συσκευών είναι το τι μέλλει γενέσθαι με την υποστήριξη των κινητών τους. Ακόμη και στο χειρότερο σενάριο που περιγράφει το Android Headlines, αναφέρεται πως η Oppo θα συνεχίσει να παρέχει ενημερώσεις λογισμικού, ασφάλειας και κάλυψη εγγυήσεων. Αυτό είναι μια πρακτική που έχουμε δει και στο παρελθόν (π.χ. με την LG), όπου η υποστήριξη συνεχίζεται για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά την παύση κυκλοφορίας νέων προϊόντων.

Καπνός χωρίς φωτιά;

Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση παραμένει ρευστή. Το Android Headlines επέλεξε να προσθέσει μια σημείωση στο άρθρο του, διευκρινίζοντας πως παρόλο που χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη για τη συγγραφή του κειμένου, η δημοσιογραφική έρευνα έγινε από ανθρώπους και βασίζεται σε στοιχεία. Η OnePlus, από την πλευρά της, προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση επικοινωνιακά.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η εμπιστοσύνη του κοινού έχει κλονιστεί. Είτε πρόκειται για μια παρεξήγηση γιγαντιαίων διαστάσεων είτε για μια διαρροή που αποκάλυψε πρόωρα τα σχέδια της Oppo, οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί. Αν δούμε τις επόμενες προγραμματισμένες κυκλοφορίες να καθυστερούν ή να ακυρώνονται σιωπηρά, θα ξέρουμε ποια πλευρά είχε δίκιο.