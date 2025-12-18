OnePlus 15R: Το νέο smartphone με μπαταρία 7400mAh και υψηλές επιδόσεις

Η OnePlus φαίνεται πως αποφάσισε να δώσει τέλος στο άγχος της φόρτισης, παρουσιάζοντας επίσημα το νέο OnePlus 15R. Η συσκευή, που έκανε το ντεμπούτο της στην παγκόσμια αγορά, φέρνει χαρακτηριστικά που συνήθως συναντάμε σε πολύ ακριβότερα μοντέλα, αλλά με μια σημαντική διαφορά: μια μπαταρία-«θηρίο» που υπόσχεται αυτονομία η οποία ξεπερνά κάθε προηγούμενο για την εταιρεία.

Το ενεργειακό «θαύμα» του OnePlus 15R

Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της ανακοίνωσης είναι η μπαταρία του OnePlus 15R. Με χωρητικότητα που αγγίζει τα 7.400mAh, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε smartphone της OnePlus που κυκλοφορεί εκτός Κίνας. Η εταιρεία αξιοποιεί την τεχνολογία Silicon NanoStack, η οποία επιτρέπει μεγαλύτερη πυκνότητα ενέργειας σε μικρότερο όγκο, διατηρώντας το προφίλ της συσκευής κομψό, με πάχος μόλις 8,3 χιλιοστά.

Αυτό που κάνει την ανακοίνωση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η δέσμευση για τη μακροζωία της μπαταρίας. Η OnePlus υποστηρίζει ότι η μπαταρία θα διατηρήσει τουλάχιστον το 80% της αρχικής της χωρητικότητας μετά από τέσσερα χρόνια χρήσης, χάρη στην έξυπνη διαχείριση του Battery Health Engine. Όσον αφορά την ταχύτητα φόρτισης, το πρότυπο SuperVOOC ισχύος 80W εξασφαλίζει ότι η πλήρωση της μπαταρίας δεν θα απαιτεί ώρες αναμονής, αν και αξίζει να σημειωθεί πως η ασύρματη φόρτιση απουσιάζει, μια παραχώρηση που έγινε πιθανότατα για τη διατήρηση του κόστους σε λογικά επίπεδα.

Επιδόσεις και οθόνη: Σχεδιασμένο για gamers και όχι μόνο

Στην «καρδιά» του OnePlus 15R χτυπά ο Snapdragon 8 Gen 5 της Qualcomm. Πρόκειται για την πρώτη φορά που βλέπουμε τη συγκεκριμένη έκδοση του επεξεργαστή (όχι την Elite) σε παγκόσμια κυκλοφορία, προσφέροντας μια εξαιρετική ισορροπία μεταξύ ωμής δύναμης και ενεργειακής απόδοσης. Σε συνδυασμό με έως και 12GB μνήμης RAM LPDDR5X, η συσκευή υπόσχεται απροβλημάτιστο multitasking και gaming υψηλών απαιτήσεων.

Η οθόνη είναι ένα ακόμη σημείο υπεροχής. Το πάνελ AMOLED των 6,83 ιντσών, με ανάλυση 1.5K, υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης που φτάνει τα 165Hz. Αυτό το χαρακτηριστικό, που σπάνια συναντάται εκτός των αμιγώς gaming smartphones, εξασφαλίζει εξαιρετικά ομαλή κίνηση. Επιπλέον, η OnePlus έχει ενσωματώσει ένα ειδικό chip απόκρισης αφής στα 3200Hz, βελτιώνοντας δραματικά την άμεση ανταπόκριση στις εντολές των δακτύλων, κάτι που θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα οι λάτρεις των mobile games.

Κάμερες και ανθεκτικότητα

Στον τομέα της φωτογραφίας, το OnePlus 15R κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα για την κατηγορία του, χωρίς όμως να διεκδικεί τα πρωτεία από τα ultra-premium μοντέλα. Η κύρια κάμερα βασίζεται στον αισθητήρα Sony IMX906 των 50MP με οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS), προσφέροντας καθαρές λήψεις και βίντεο. Συνοδεύεται από έναν υπερ-ευρυγώνιο φακό 8MP, ενώ η εμπρόσθια κάμερα έχει αναβαθμιστεί στα 32MP με δυνατότητα αυτόματης εστίασης και εγγραφής βίντεο 4K, καλύπτοντας τις ανάγκες των content creators. Η έλλειψη τηλεφακού είναι αισθητή, αλλά αναμενόμενη για τη σειρά "R".

Μια ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η πιστοποίηση αντοχής. Το 15R διαθέτει αξιολογήσεις IP66, IP68 και IP69K, που σημαίνει ότι αντέχει όχι μόνο σε βύθιση στο νερό και τη σκόνη, αλλά και σε πίδακες νερού υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας.Το OnePlus 15R είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στα €749.99 από την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.