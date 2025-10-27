OnePlus 15: Επίσημα αποκαλυπτήρια για τη νέα ναυαρχίδα στην Κίνα

Η OnePlus επιστρέφει στο προσκήνιο με το OnePlus 15, τη νέα της ναυαρχίδα που έκανε σήμερα το ντεμπούτο της στην Κίνα και ετοιμάζεται να κατακτήσει τη διεθνή σκηνή μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το κινητό είχε προκαλέσει αίσθηση εδώ και καιρό με τα teasers του, αλλά πλέον έχουμε μια πλήρη εικόνα: ένα τηλέφωνο με εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά, μερικές αμφιλεγόμενες επιλογές και μια ξεκάθαρη διάθεση να τα βάλει με τα μεγάλα ονόματα της αγοράς — ακόμα κι αν κάνει μερικά βήματα προς τα πίσω.

Το OnePlus 15 ακολουθεί μια πιο κομψή, επίπεδη σχεδίαση, με επίπεδες πλευρές και στρογγυλεμένες γωνίες, θυμίζοντας λίγο τη γραμμή των iPhone. Το πίσω μέρος διαθέτει μια επανασχεδιασμένη κάμερα–νησίδα, ενώ η συσκευή πλέον διαθέτει πιστοποίηση IP69 και IP69K — ένα επίπεδο αντοχής στο νερό και τη σκόνη που σπάνια συναντάμε σε smartphone, και σίγουρα πολύ πιο αξιόπιστο από προηγούμενα μοντέλα της εταιρείας.

Στην αριστερή πλευρά συναντάμε μια σημαντική αλλαγή: το εμβληματικό Alert Slider εξαφανίζεται και αντικαθίσταται από ένα νέο προγραμματιζόμενο πλήκτρο. Το shortcut key μπορεί να ρυθμιστεί για διαφορετικές λειτουργίες, όπως εναλλαγή προφίλ ήχου, ενεργοποίηση AI δυνατοτήτων ή λήψη screenshot.

Στο hardware η OnePlus επενδύει στο κορυφαίο Snapdragon 8 Elite Gen 5, συνοδευόμενο από ένα εξελιγμένο σύστημα ψύξης Glacier VC. Οι επιδόσεις του νέου chipset υπόσχονται κορυφαία ταχύτητα και ενεργειακή αποδοτικότητα, ενώ η εμπειρία ενισχύεται από μια γιγαντιαία μπαταρία 7.300 mAh, τη μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε ναυαρχίδα της OnePlus.

Η φόρτιση παραμένει εξίσου εντυπωσιακή: 120W ενσύρματα και 50W ασύρματα. Σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, όπως το Samsung Galaxy S25 Ultra με τα 5.000 mAh, η διαφορά είναι τεράστια. Το OnePlus 13 είχε ήδη ισχυρή αυτονομία με 6.000 mAh, αλλά το νέο μοντέλο κάνει ένα τεράστιο άλμα μπροστά.

Η συσκευή εξοπλίζεται με μια OLED οθόνη 6,78 ιντσών, ρυθμού ανανέωσης 165Hz — μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η OnePlus στοχεύει και τους gamers. Ωστόσο, η ανάλυση μειώνεται από QHD+ σε 1.5K, κάτι που σίγουρα θα απογοητεύσει τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Η εταιρεία υπερασπίζεται αυτή την επιλογή λέγοντας πως η υψηλή ανανέωση δεν είναι τεχνικά συμβατή με QHD+ οθόνη. Παρ’ όλα αυτά, τονίζει πως το νέο panel είναι πιο ακριβό και πιο φωτεινό, με δυνατότητα ελάχιστης φωτεινότητας 1 nit για χρήση στο σκοτάδι.

Ένα από τα πιο συζητημένα σημεία είναι η απουσία του brand Hasselblad. Μετά τη λήξη της συνεργασίας, η OnePlus προχωρά μόνη της, αξιοποιώντας τη Lumo imaging engine της OPPO (η οποία, όπως όλα δείχνουν, θα μετονομαστεί σε DetailMax στις διεθνείς αγορές).

Η κάμερα περιλαμβάνει έναν κύριο αισθητήρα Sony 50MP, έναν τηλεφακό 50MP με οπτικό ζουμ 3.5x (f/2.8) και έναν υπερευρυγώνιο 50MP, ενώ η selfie κάμερα φτάνει στα 32MP. Παρά τις αναβαθμίσεις στη λογική πλευρά, οι φυσικοί αισθητήρες φαίνεται να είναι μικρότεροι από εκείνους του OnePlus 13, κάτι που πιθανόν εξηγεί γιατί η εταιρεία αποφεύγει να δώσει συγκεκριμένα τεχνικά στοιχεία. Με άλλα λόγια, η βελτίωση στη φωτογραφία θα προέλθει περισσότερο από το λογισμικό και τη δύναμη του chipset παρά από το hardware.

Το OnePlus 15 τρέχει ColorOS 16 (με OxygenOS για τη διεθνή έκδοση), και φέρνει επιπλέον χαρακτηριστικά όπως Wi-Fi 7, υπερηχητικό αισθητήρα αποτυπωμάτων κάτω από την οθόνη, IR blaster και θύρα USB 3.2 Gen 1. Ένα ενδιαφέρον νέο στοιχείο είναι η συμβατότητα με το Apple Watch, μέσω της εφαρμογής OPPO Health Connect — αν και η ενεργοποίηση απαιτεί αρχικά σύνδεση με iPhone.

Στην Κίνα, το OnePlus 15 ξεκινά από τα 3.999 γιουάν (περίπου €480) για τη βασική έκδοση με 12GB RAM και 256GB αποθηκευτικό χώρο. Κυκλοφορεί σε τρία χρώματα: Sand Dune, Misty Purple και Absolute Black. Η παγκόσμια κυκλοφορία αναμένεται γύρω στις 13 Νοεμβρίου.

