OxygenOS 16: Το νέο UI της OnePlus συνδυάζει AI, παραμετροποίηση και ταχύτητα

Η OnePlus προετοιμάζεται για τη μεγάλη μετάβαση στην επόμενη έκδοση του λειτουργικού της συστήματος. Το OxygenOS 16, που θα κάνει το ντεμπούτο του στο νέο OnePlus 15, υπόσχεται να συνδυάσει την ευελιξία του Android 16 με πιο ομαλές κινήσεις, νέες δυνατότητες παραμετροποίησης και –φυσικά– ένα κύμα τεχνητής νοημοσύνης που θυμίζει την προσέγγιση της Nothing.

Στην καρδιά της αναβάθμισης βρίσκεται η ενοποίηση της εφαρμογής Mind Space με το Google Gemini. Το Mind Space παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μαζί με το Plus Key –το νέο «slide» κουμπί που αντικαθιστά το κλασικό Alert Slider– σε ορισμένα μοντέλα OnePlus 13 νωρίτερα φέτος. Η εφαρμογή λειτουργεί ως ένας «χώρος σκέψης», συλλέγοντας στιγμιότυπα οθόνης και φωνητικές σημειώσεις και ταξινομώντας τα αυτόματα σε θεματικούς φακέλους. Με το OxygenOS 16, το Gemini αποκτά πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο, επιτρέποντας του να προσαρμόζει τις απαντήσεις του με βάση τα δεδομένα του χρήστη. Ο στόχος είναι η παροχή πιο έξυπνων και σχετικών απαντήσεων, αξιοποιώντας το προσωπικό πλαίσιο κάθε χρήστη.

Η OnePlus, όπως φαίνεται, δεν περιορίζεται μόνο στη συνεργασία με την Google. Το OxygenOS 16 φέρνει επίσης εργαλεία AI για γραφή και επεξεργασία εικόνας. Το AI Writer μπορεί να μετατρέπει κείμενα σε mind maps ή πίνακες, να δημιουργεί λεζάντες για social media με βάση μια φωτογραφία, αλλά και να επιμελείται ή να συνοψίζει υπάρχοντα κείμενα. Στην πλευρά της φωτογραφίας, το AI Portrait Glow υπόσχεται να φωτίζει τα πρόσωπα ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού, ενώ το AI Perfect Shot συνδυάζει πολλαπλές λήψεις για να παράγει μια εικόνα όπου όλοι έχουν τα μάτια ανοιχτά – μια λειτουργία που θυμίζει το Best Take της Google.

Πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη, η OnePlus βελτιώνει δραστικά και τις επιλογές παραμετροποίησης. Οι χρήστες θα μπορούν πλέον να προσαρμόζουν πλήρως την οθόνη κλειδώματος, επιλέγοντας ανάμεσα σε διαφορετικές γραμματοσειρές και διατάξεις. Μάλιστα, θα υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής μιας στατικής εικόνας σε κινούμενο GIF ή ακόμη και χρήσης βίντεο ως lock screen – κάτι που δείχνει τη διάθεση της εταιρείας να δώσει στους χρήστες μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης.

Στην αρχική οθόνη, η OnePlus προσθέτει μια νέα συλλογή widgets, καθώς και τη δυνατότητα αλλαγής του μεγέθους των εικονιδίων εφαρμογών. Η προσέγγιση αυτή παραπέμπει σε ορισμένες σχεδιαστικές επιλογές του Nothing OS, υποδηλώνοντας ότι η εταιρεία δεν διστάζει να δανείζεται ιδέες από τον ανταγωνισμό, αρκεί να βελτιώνουν την εμπειρία χρήσης. Η ομαλότητα στη λειτουργία του συστήματος ενισχύεται χάρη στις νέες, πιο ρευστές κινήσεις και τη βελτιωμένη φόρτωση περιεχομένου. Με την τεχνολογία Parallel Processing 2.0, οι κινήσεις και οι μεταβάσεις μπορούν να ξεκινούν πριν ολοκληρωθούν οι προηγούμενες, κάνοντας την αλληλεπίδραση με το λειτουργικό πιο φυσική και γρήγορη.

Το OxygenOS 16 δεν περιορίζεται στα τηλέφωνα. Η OnePlus επεκτείνει επίσης τις δυνατότητες multitasking που είδαμε στα OnePlus Pad tablets, επιτρέποντας ευκολότερη εργασία με πολλαπλά παράθυρα. Παράλληλα, εισάγει νέες επιλογές διασύνδεσης, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να αντικατοπτρίζουν την οθόνη του κινητού τους απευθείας σε υπολογιστές με macOS ή Windows – μια λειτουργία που ενισχύει τη διαλειτουργικότητα στο οικοσύστημα της εταιρείας.

Αν και η OnePlus δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας του OnePlus 15, όλα δείχνουν πως η παρουσίαση θα γίνει μέσα στο φθινόπωρο. Όταν το νέο τηλέφωνο φτάσει στα ράφια, θα είναι το πρώτο που θα ενσωματώνει εξ αρχής το OxygenOS 16. Ωστόσο, η ενημέρωση δεν θα περιοριστεί μόνο στα νέα μοντέλα. Από τον Νοέμβριο του 2025, η αναβάθμιση θα αρχίσει να διατίθεται και σε παλαιότερες συσκευές, όπως τα OnePlus 13, OnePlus Pad 3 και OnePlus Open.

