Τέλος εποχής: OnePlus και Hasselblad τραβούν χωριστούς δρόμους

Μια σημαντική αλλαγή στον χώρο των smartphone καμερών ανακοίνωσε η OnePlus, με τον CEO Pete Lau να αποκαλύπτει μέσω των επίσημων forums της εταιρείας ότι η πενταετής συνεργασία με τη Hasselblad ολοκληρώνεται. Η εταιρεία σκοπεύει πλέον να αναλάβει αυτόνομα την ανάπτυξη του δικού της imaging engine, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη στρατηγική της.

Η συνεργασία OnePlus και Hasselblad ξεκίνησε το 2021 με την κυκλοφορία των OnePlus 9 και OnePlus 9 Pro. Από τότε, το χαρακτηριστικό λογότυπο της Hasselblad είχε καθιερωθεί ως αναπόσπαστο στοιχείο στις κάμερες των κορυφαίων μοντέλων της εταιρείας. Ωστόσο, με την έλευση της επόμενης γενιάς συσκευών, αυτό πρόκειται να αλλάξει. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το νέο flagship θα είναι το OnePlus 14, αν και δεν αποκλείεται να λανσαριστεί απευθείας ως OnePlus 15, προκειμένου να αποφευχθεί ο «γρουσούζικος» αριθμός 4 στην κινεζική αγορά.

Η συνεισφορά της Hasselblad δεν περιοριζόταν απλώς στην παρουσία του ονόματός της. Η σουηδική εταιρεία εργάστηκε στενά με τη OnePlus και τη μητρική της Oppo, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των αλγορίθμων απεικόνισης. Η συνεργασία αυτή βοήθησε την OnePlus να ξεπεράσει την εικόνα της «αδύναμης» στο κομμάτι της φωτογραφίας, μετατρέποντάς τη σταδιακά σε σημείο υπεροχής. Τώρα, η εταιρεία σκοπεύει να συνεχίσει την πορεία της με τη δική της τεχνολογία, που φέρει την ονομασία OnePlus DetailMax Engine.

Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη λεπτομέρειες για τις τεχνολογικές δυνατότητες της νέας imaging engine, οι αναλυτές παρατηρούν ότι η στρατηγική της OnePlus θυμίζει την αντίστοιχη κίνηση της Oppo, η οποία λάνσαρε τον περασμένο Απρίλιο τη δική της Lumo Engine μαζί με το Find X8 Ultra. Το συγκεκριμένο μοντέλο απέσπασε θετικά σχόλια για την ποιότητα της κάμεράς του, κάτι που αυξάνει τις προσδοκίες για το τι μπορεί να προσφέρει η OnePlus με την DetailMax.

Η απόφαση της OnePlus αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν ληφθεί υπόψη ότι η Oppo, μόλις τον Ιούλιο, επέκτεινε τη δική της συνεργασία με τη Hasselblad . Η κίνηση αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το πώς δύο αδελφές εταιρείες του ίδιου ομίλου επιλέγουν διαφορετικές στρατηγικές όσον αφορά την τεχνολογία καμερών. Από τη μία, η Oppo δείχνει εμπιστοσύνη στη συνέχεια της σύμπραξης με τον ιστορικό κατασκευαστή φωτογραφικών μηχανών, ενώ από την άλλη, η OnePlus επιλέγει την αυτονομία.

Η σχέση των δύο εταιρειών με τη Hasselblad αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της τάσης που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια: οι κατασκευαστές smartphones συχνά επιδιώκουν συνεργασίες με παραδοσιακές δυνάμεις της φωτογραφίας για να ενισχύσουν το κύρος τους και να προσφέρουν πιο προηγμένες εμπειρίες χρήσης. Το γεγονός ότι η OnePlus θεωρεί πλέον πως μπορεί να προχωρήσει χωρίς αυτό το στήριγμα δείχνει την αυτοπεποίθησή της αλλά και την ωρίμανση της δικής της τεχνογνωσίας.

Η αλλαγή αυτή, φυσικά, ενέχει και ρίσκα. Οι καταναλωτές είχαν συνηθίσει να συνδέουν το όνομα της Hasselblad με την ποιότητα φωτογραφίας των συσκευών OnePlus. Το αν η μετάβαση στο DetailMax Engine θα ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του κοινού, μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να προκύψουν συγκρίσεις με το Lumo Engine της Oppo, γεγονός που μπορεί να εντείνει τον «εσωτερικό ανταγωνισμό» εντός του ίδιου ομίλου.

Παρά τις όποιες αβεβαιότητες, η κίνηση της OnePlus είναι ενδεικτική της ευρύτερης κατεύθυνσης στην αγορά των smartphones. Οι εταιρείες στρέφονται όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη δικών τους τεχνολογικών λύσεων, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τρίτους συνεργάτες και αποκτώντας μεγαλύτερο έλεγχο στη διαφοροποίηση των προϊόντων τους.

