OnePlus Turbo 6/6V: Τα πρώτα επίσημα teasers δείχνουν οθόνη 165Hz και μπαταρία 9000mAh!

Η OnePlus φαίνεται πως αποφάσισε να ξεκινήσει τη νέα χρονιά με το πόδι στο γκάζι, αποκαλύπτοντας και επίσημα τη νέα σειρά smartphone που ακούει στο όνομα «Turbo». Λίγο πριν την εκπνοή του 2025, η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα επίσημα teasers για τα OnePlus Turbo 6 και Turbo 6V, δύο συσκευές που δεν έρχονται απλώς να προστεθούν στην γκάμα της, αλλά να επαναπροσδιορίσουν το τι σημαίνει αυτονομία στη σύγχρονη εποχή των smartphones.

Η είδηση που κυριαρχεί και προκαλεί αίσθηση στην τεχνολογική κοινότητα δεν είναι άλλη από τη χωρητικότητα της μπαταρίας. Η OnePlus επιβεβαίωσε την ύπαρξη μιας θηριώδους μπαταρίας 9000 mAh, ένα νούμερο που μέχρι πρότινος συναντούσαμε μόνο σε εξειδικευμένα rugged phones ή tablets. Αυτή η κίνηση δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση της εταιρείας να χτυπήσει τον ανταγωνισμό στο πιο ευαίσθητο σημείο του χρήστη: την αντοχή της συσκευής μέσα στην ημέρα (και όχι μόνο).

Η νέα σειρά Turbo: Σχεδιασμός και παραλλαγές

Ο Li Jie Louis, πρόεδρος της OnePlus στην Κίνα, δημοσίευσε μια σειρά από εικόνες στο Weibo, αποκαλύπτοντας πλήρως τον σχεδιασμό των νέων συσκευών. Η σειρά αποτελείται από δύο μοντέλα: το βασικό OnePlus Turbo 6 και το πιο προσιτό OnePlus Turbo 6V.

Σε επίπεδο αισθητικής, το Turbo 6 δανείζεται στοιχεία από τη ναυαρχίδα OnePlus 15, διατηρώντας μια premium αίσθηση αλλά με τις δικές του πινελιές. Στο πίσω μέρος ξεχωρίζει η τριπλή διάταξη κάμερας, ενώ η συσκευή θα κυκλοφορήσει σε τρεις χρωματικές επιλογές: πράσινο, μαύρο και ασημί. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο ασημί μοντέλο, το οποίο διαθέτει ένα εντυπωσιακό ολογραφικό μοτίβο στις άκρες, προσδίδοντας έναν φουτουριστικό χαρακτήρα.

Από την άλλη πλευρά, το Turbo 6V φαίνεται να είναι μια πιο «λιτή» έκδοση. Διαθέτει διπλή κάμερα, αν και υπάρχει η πιθανότητα ένας τρίτος αισθητήρας να κρύβεται διακριτικά δίπλα στο φλας, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί. Οι χρωματικές επιλογές εδώ περιλαμβάνουν μπλε, μαύρο και ασημί, χωρίς όμως τα ολογραφικά εφέ του μεγάλου «αδερφού».

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που απουσιάζει και από τα δύο μοντέλα είναι το «Plus Key», το κουμπί που είχε αντικαταστήσει πρόσφατα το θρυλικό alert slider της εταιρείας. Η αφαίρεσή του ίσως υποδηλώνει μια προσπάθεια μείωσης του κόσττους ή απλώς μια διαφορετική εργονομική προσέγγιση για τη σειρά Turbo.

Snapdragon 8s Gen 4 και 165Hz

Πέρα από την μπαταρία-μαμούθ, η OnePlus δεν έκανε εκπτώσεις στην ισχύ. Στην «καρδιά» των νέων συσκευών χτυπά ο επεξεργαστής Snapdragon 8s Gen 4. Πρόκειται για ένα chipset που υπόσχεται κορυφαίες επιδόσεις, ικανό να διαχειριστεί βαριές εφαρμογές και multitasking με άνεση, τοποθετώντας τη σειρά Turbo στην κατηγορία των "flagship killers".

Η εμπειρία χρήσης αναμένεται να είναι εξαιρετικά ομαλή, χάρη στην οθόνη με ρυθμό ανανέωσης που αγγίζει τα 165Hz. Αυτό το χαρακτηριστικό «κλείνει το μάτι» στους gamers, οι οποίοι αναζητούν την απόλυτη απόκριση στα παιχνίδια τους, και ευθυγραμμίζεται με την οθόνη που είδαμε στα OnePlus 15 και 15R. Ο συνδυασμός της τεράστιας μπαταρίας με μια τόσο γρήγορη οθόνη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το απόλυτο gaming phone, χωρίς τον φόβο ότι η συσκευή θα σβήσει πάνω στο κρίσιμο σημείο της μάχης.

Τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια αγορά;

Η επίσημη παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για τις 8 Ιανουαρίου στην Κίνα. Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα παραμένει: θα δούμε αυτά τα «τέρατα» αυτονομίας και στην Ευρώπη;

Η ονομασία «Turbo» είθισται να χρησιμοποιείται από την OnePlus αποκλειστικά για την κινεζική αγορά. Οι αναλυτές εκτιμούν πως η σειρά αυτή θα ταξιδέψει στον υπόλοιπο κόσμο κάτω από την ομπρέλα της δημοφιλούς οικογένειας Nord. Συγκεκριμένα, το OnePlus Turbo 6 συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να μετονομαστεί σε OnePlus Nord 6 για την παγκόσμια αγορά. Αν αυτό επαληθευτεί, τότε η σειρά Nord πρόκειται να δεχθεί μια τεράστια αναβάθμιση, ανεβάζοντας τον πήχη στην μεσαία κατηγορία σε επίπεδα που δύσκολα θα μπορέσει να ακολουθήσει ο ανταγωνισμός.