OnePlus Turbo 6 και 6V: Το τέλος του άγχους της μπαταρίας με 9000mAh σε λεπτό σώμα

Η OnePlus φαίνεται να έχει βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην απόλυτη αυτονομία και τον κομψό σχεδιασμό, παρουσιάζοντας δύο νέες συσκευές που επαναπροσδιορίζουν τι σημαίνει «αντοχή» στην κατηγορία των smartphones. Τα νέα OnePlus Turbo 6 και Turbo 6V έρχονται με μια θηριώδη μπαταρία 9000mAh, χωρίς όμως να θυμίζουν τα ογκώδη, δύσχρηστα τηλέφωνα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε με τέτοιες χωρητικότητες.

Αυτονομία που ξεπερνά τα όρια

Το βασικότερο χαρακτηριστικό των δύο νέων μοντέλων είναι αδιαμφισβήτητα η μπαταρία. Με χωρητικότητα 9000mAh, η OnePlus υπόσχεται εντυπωσιακά νούμερα: πάνω από 10 ώρες συνεχόμενου gaming ή σχεδόν ένα 24ωρο παρακολούθησης βίντεο με μία μόνο φόρτιση. Το εντυπωσιακότερο, ωστόσο, είναι η μηχανική που επέτρεψε την ενσωμάτωση αυτής της ενεργειακής «δεξαμενής» σε ένα σασί με πάχος μόλις 8,5 χιλιοστά και βάρος 215 γραμμάρια. Πρόκειται για διαστάσεις που συναντάμε σε συμβατικά τηλέφωνα με μπαταρίες 5000mAh, κάτι που δείχνει την εξέλιξη στην τεχνολογία των στοιχείων μπαταρίας.

Η φόρτιση πραγματοποιείται μέσω της τεχνολογίας SuperVOOC στα 80W, εξασφαλίζοντας γρήγορη αναπλήρωση, ενώ υποστηρίζεται και το πρότυπο PPS στα 55W. Επιπλέον, οι συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν και ως power banks, προσφέροντας αντίστροφη φόρτιση 27W για να δώσετε ζωή σε ακουστικά ή άλλα κινητά φίλων.

Επιδόσεις: Δύο ταχύτητες, ίδια φιλοσοφία

Παρόλο που μοιράζονται το ίδιο «σώμα» και την ίδια μπαταρία, τα δύο μοντέλα διαφοροποιούνται στον τομέα της επεξεργαστικής ισχύος. Το OnePlus Turbo 6 στοχεύει στο κοινό που αναζητά υψηλές επιδόσεις, εξοπλισμένο με τον Snapdragon 8s Gen 4. Συνοδεύεται από ειδικά βοηθητικά τσιπ για τη διαχείριση του gaming (Fengchi Game Kernel), την ενίσχυση του σήματος Wi-Fi και τη βελτιστοποίηση της απόκρισης αφής. Η μνήμη RAM φτάνει τα 16GB τύπου LPDDR5X και ο αποθηκευτικός χώρος τα 512GB (UFS 4.1).

Από την άλλη, το πιο προσιτό Turbo 6V βασίζεται στον Snapdragon 7s Gen 4. Αν και διατηρεί το τσιπ διαχείρισης αφής, στερείται των υπόλοιπων βοηθητικών επεξεργαστών και αρκείται σε μνήμες παλαιότερης γενιάς (LPDDR4X και UFS 3.1), παραμένοντας ωστόσο μια εξαιρετικά ικανή πρόταση για τον μέσο χρήστη.

Οθόνη

Στο μπροστινό μέρος κυριαρχεί μια οθόνη OLED 6,78 ιντσών με ανάλυση 1272p+ και βάθος χρώματος 10-bit. Η φωτεινότητα κορυφώνεται στα 1800 nits, εξασφαλίζοντας ευκρίνεια ακόμη και κάτω από έντονο ήλιο. Η διαφορά εντοπίζεται στον ρυθμό ανανέωσης: το Turbo 6 ανεβαίνει στα 165Hz για την απόλυτη gaming εμπειρία, ενώ το 6V σταματά στα –διόλου ευκαταφρόνητα– 144Hz.

Στον τομέα της φωτογραφίας, η OnePlus κράτησε τα πράγματα απλά, πιθανώς για να διατηρήσει το κόστος χαμηλά. Υπάρχει ένας κύριος αισθητήρας 50MP με οπτική σταθεροποίηση (OIS) και δυνατότητα λήψης βίντεο 4K στα 60fps, συνοδευόμενος από έναν βοηθητικό αισθητήρα 2MP. Για τις selfies, υπάρχει κάμερα 16MP. Είναι σαφές ότι η έμφαση δόθηκε στην αυτονομία και τις επιδόσεις, και όχι στη φωτογραφική υπεροχή.

Αντοχή και συνδεσιμότητα

Μια ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η πιστοποίηση αδιαβροχοποίησης. Και τα δύο μοντέλα φέρουν πιστοποιήσεις IP66, IP68 και IP69, που σημαίνουν αντοχή σε σκόνη, βύθιση σε νερό, αλλά και σε πίδακες καυτού νερού υπό πίεση.

Στα της συνδεσιμότητας, υπάρχει μια μικρή απογοήτευση με τη θύρα USB-C να παραμένει στο πρότυπο 2.0. Το Turbo 6 υποστηρίζει το νεότερο Wi-Fi 7, ενώ το 6V μένει στο Wi-Fi 6. Απουσιάζουν η θύρα ακουστικών 3.5mm και η υποδοχή για κάρτα microSD, κάτι που πλέον αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση.

Τιμή και Διαθεσιμότητα

Προς το παρόν, τα OnePlus Turbo 6 και 6V έχουν ανακοινωθεί για την αγορά της Κίνας. Οι τιμές είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, με το Turbo 6V να ξεκινά περίπου από τα 270 ευρώ (1.900 CNY) και το Turbo 6 από τα 330 ευρώ (2.300 CNY). Αν και δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ενημέρωση για την κυκλοφορία τους στην Ευρώπη ή την Ελλάδα, η σειρά αυτή δείχνει τον δρόμο για το πώς θα μπορούσαν να είναι τα mid-range κινητά του μέλλοντος: προσιτά, δυνατά και με μπαταρία που αρνείται να τελειώσει.