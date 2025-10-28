Η Apple κατηγορεί πρώην μηχανικό της για κλοπή εμπορικών μυστικών του Apple Watch με προορισμό την OPPO

Η Apple βρίσκεται σε νέα δικαστική διαμάχη με την Oppo, ύστερα από κατηγορίες ότι πρώην μηχανικός του Apple Watch υπέκλεψε εμπορικά μυστικά και τα παρουσίασε σε εκατοντάδες υπαλλήλους της κινεζικής εταιρείας. Η υπόθεση, που ήρθε στο φως μέσω πρόσφατης δικαστικής κατάθεσης, απεικονίζει μια ακόμη έντονη σύγκρουση ανάμεσα σε αμερικανικές και κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας γύρω από την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με την Apple, ο πρώην υπάλληλος Chen Shi, που εργαζόταν στην ομάδα ανάπτυξης αισθητήρων του Apple Watch, εγκατέλειψε την εταιρεία για να προσληφθεί από την Oppo. Πριν φύγει, φέρεται να κατέβασε 63 αρχεία από εσωτερικό φάκελο του Apple Box και να τα μετέφερε σε USB, ενώ στη συνέχεια έκανε αναζητήσεις για τρόπους να καλύψει τα ίχνη του. Λίγο αργότερα, σύμφωνα πάντα με την Apple, ο Shi πραγματοποίησε παρουσίαση στους μηχανικούς της Oppo με θέμα «Apple’s Sensor Hardware R&D Philosophy and Methodology», μια ομιλία που προωθήθηκε εσωτερικά με το ερώτημα «Είστε περίεργοι να μάθετε πώς αναπτύσσει η Apple τους αισθητήρες της;».

Η Apple υποστηρίζει ότι η παρουσίαση του Shi περιείχε διαφάνειες που είχαν ληφθεί απευθείας από εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας, καθώς και λεπτομέρειες για μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης προϊόντων. Μάλιστα, ισχυρίζεται ότι ο Shi απάντησε σε εξειδικευμένες ερωτήσεις για τον σχεδιασμό αισθητήρων, αποκαλύπτοντας πληροφορίες που καλύπτονται από εμπορικό απόρρητο. Η Oppo, από την πλευρά της, φέρεται να ενθάρρυνε τη δημοσιοποίηση αυτών των δεδομένων, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Apple.

Η αμερικανική εταιρεία ζητά από το δικαστήριο να διατάξει περιοριστικά μέτρα ώστε να εμποδιστεί ο Shi να μοιραστεί περαιτέρω πληροφορίες και να σταματήσει κάθε ανάπτυξη προϊόντων της Oppo που βασίζεται σε τεχνολογία της Apple. Επιπλέον, ζητά την απομάκρυνση οποιουδήποτε υπαλλήλου της Oppo ενδέχεται να έχει εκτεθεί στα ευαίσθητα δεδομένα, καθώς και αποζημίωση για ζημίες, νομικά έξοδα και ποινικές αποζημιώσεις.

Η Oppo αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι διεξήγαγε εκτενή εσωτερική έρευνα χωρίς να εντοπίσει καμία ένδειξη ότι είχε λάβει ή χρησιμοποιήσει πληροφορίες της Apple. Σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, η παρουσίαση του Shi κάλυπτε «γενικές αρχές μηχανικής» και δεν περιείχε δεδομένα προερχόμενα από την Apple. «Δεν υπάρχει καμία βάση για την επιβολή περιοριστικών μέτρων», αναφέρει η Oppo στις δικαστικές της απαντήσεις, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη ελέγξει τα συστήματά της και δεν βρήκε κανένα απόρρητο αρχείο που να χρειάζεται να επιστρέψει ή να διαγράψει.

Το δικαστήριο, πάντως, διέταξε την Oppo να παραδώσει τα έγγραφα και τις ψηφιακές αναφορές που ζητά η Apple έως τις 31 Οκτωβρίου, ή να αρχίσει να τα παρέχει τμηματικά από τις 28 Οκτωβρίου, σε περίπτωση που ο όγκος των εγγράφων είναι μεγάλος. Η Apple υποστηρίζει ότι ο Shi είχε τη δυνατότητα να διαγράψει δεδομένα από τα συστήματα της Oppo μετά την κατάθεση της αρχικής μήνυσης, κάτι που –αν ισχύει– θα μπορούσε να περιπλέξει την έρευνα.

Εν τω μεταξύ, ο Shi έχει συμφωνήσει να καταθέσει, ωστόσο ζήτησε αναβολή επικαλούμενος πρόσφατη ιατρική διάγνωση που, όπως υποστηρίζει, θα επιδεινωθεί σημαντικά αν συμμετάσχει σε μια «μακρά, αγχωτική και αντιπαραθετική διαδικασία» όπως η εξέτασή του από νομικούς της Apple. Ζητά επίσης από το δικαστήριο να του χορηγήσει προστατευτικό διάταγμα για να περιορίσει ή να αναβάλει την κατάθεσή του λόγω της κατάστασης της υγείας του.

Πριν αποχωρήσει από την Apple, ο Shi είχε συμμετάσχει σε δεκάδες κατ’ ιδίαν συναντήσεις με μέλη της τεχνικής ομάδας του Apple Watch, συγκεντρώνοντας –όπως ισχυρίζεται η Apple– κρίσιμες πληροφορίες για τις μεθόδους ανίχνευσης καρδιακού ρυθμού και άλλες τεχνολογίες αισθητήρων. Μετά την πρόσληψή του στην Oppo, εργάζεται στην ανάπτυξη παρόμοιων τεχνολογιών για τα δικά της wearable προϊόντα.

[source]