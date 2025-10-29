OPPO Find X9 και Find X9 Pro: Επίσημα οι νέες ναυαρχίδες με 200MP και τεράστιες μπαταρίες

Η OPPO επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της high-end κατηγορίας με τα νέα Find X9 και Find X9 Pro, δύο συσκευές που επιχειρούν να ανατρέψουν τα δεδομένα τόσο στη φωτογραφία όσο και στην αυτονομία. Έπειτα από το εξαιρετικό Find X8 Pro της περασμένης χρονιάς, η κινεζική εταιρεία φαίνεται αποφασισμένη να συνεχίσει την πορεία της προς την κορυφή, αυτή τη φορά με μια πιο ώριμη προσέγγιση στον σχεδιασμό, αλλά και με τεχνικά χαρακτηριστικά που εντυπωσιάζουν.

Η OPPO εγκαταλείπει τον τεράστιο κυκλικό φωτογραφικό δακτύλιο του Find X8 Pro και επιστρέφει σε ένα πιο “καθαρό” design, με ορθογώνιο φωτογραφικό module στη γωνία και πιο ευθείες γραμμές στο πλαίσιο. Το αποτέλεσμα θυμίζει αρκετά άλλες premium προτάσεις της αγοράς, όμως το αισθητικό αποτύπωμα παραμένει διακριτό και αναγνωρίσιμο.

Οι διαστάσεις και το βάρος κυμαίνονται στα 200-220 γραμμάρια, με το πάχος να φτάνει περίπου τα 8 χιλιοστά – νούμερα απολύτως λογικά αν αναλογιστεί κανείς ότι και τα δύο μοντέλα διαθέτουν μπαταρίες άνω των 7.000 mAh. Το πλαίσιο είναι πιστοποιημένο με ανθεκτικότητα IP66, IP68 και IP69, καθιστώντας τις συσκευές έτοιμες για κάθε περιβάλλον.

Όσον αφορά την οθόνη, και τα δύο μοντέλα φέρουν AMOLED ProXDR panel σχεδόν επτά ιντσών με ανάλυση 1.5K και ρυθμό ανανέωσης έως 120 Hz. Το Find X9 Pro ωστόσο ξεχωρίζει με μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης από 1 έως 120 Hz, κάτι που προσφέρει καλύτερη ενεργειακή διαχείριση και πιο ομαλή εμπειρία χρήσης. Επίσης, η Pro εκδοχή υποστηρίζει HDR10+, Dolby Vision και HDR Vivid. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν υπερηχητικό αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος κάτω από την οθόνη, που υπόσχεται μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια.

Στην «καρδιά» των Find X9 και Find X9 Pro χτυπά ο MediaTek Dimensity 9500, ένα chipset κατασκευασμένο στα 3nm που φτάνει συχνότητες έως 4.21 GHz. Το ενδιαφέρον όμως δεν περιορίζεται στον επεξεργαστή. Η OPPO συνεργάστηκε με τη MediaTek για να δημιουργήσει το Trinity Engine, ένα νέο σύστημα διαχείρισης που βελτιστοποιεί τη συνεργασία CPU, GPU και DSU, μειώνοντας την κατανάλωση και αυξάνοντας τις επιδόσεις έως και 37% σε απαιτητικές εφαρμογές.

Η Pro έκδοση διαθέτει και μεγαλύτερο σύστημα ψύξης με steam chamber αυξημένο κατά 33,7% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση ακόμη και κατά τη διάρκεια έντονου gaming ή βιντεοσκόπησης. Η RAM ξεκινά από τα 12 GB LPDDR5x στο βασικό μοντέλο και φτάνει τα 16 GB στο Pro, ενώ η αποθήκευση είναι κοινή στα 512 GB UFS 4.1.

Η OPPO συνεχίζει να επενδύει στις silicon-carbon μπαταρίες, και τα νέα Find X9 δεν αποτελούν εξαίρεση. Το Find X9 διαθέτει μπαταρία 7.025 mAh, ενώ το Pro φτάνει τα 7.500 mAh. Παρά τη μεγάλη χωρητικότητα, οι συσκευές παραμένουν σχετικά λεπτές, χάρη στην ενεργειακή αποδοτικότητα της νέας τεχνολογίας. Η OPPO υπόσχεται ότι οι μπαταρίες θα διατηρούν το 80% της χωρητικότητάς τους ακόμη και μετά από πέντε χρόνια χρήσης.

Η ενσύρματη φόρτιση SuperVOOC φτάνει τα 80W, ενώ η ασύρματη AirVOOC αγγίζει τα 50W. Το Pro διαθέτει επίσης δυνατότητα αντίστροφης ασύρματης φόρτισης στα 10W, επιτρέποντας τη φόρτιση άλλων συσκευών.

Τα νέα μοντέλα τρέχουν Android 16 με ColorOS 16, το οποίο φέρνει βελτιωμένα animations, πιο καθαρό interface και ισχυρότερη ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης. Η AI παίζει πλέον κεντρικό ρόλο, αναλαμβάνοντας τη βελτίωση φωτογραφιών, τη δημιουργία περιεχομένου και ακόμη και την αυτόματη περίληψη κειμένων.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες είναι η συμβατότητα με Apple συσκευές μέσω των εφαρμογών O+Connect και OHealth, που επιτρέπουν τη διασύνδεση με Apple Watch ή Mac.

Εκεί όμως που η OPPO ρίχνει όλο το βάρος της είναι στη φωτογραφία. Το Find X9 Pro διαθέτει νέο περισκοπικό αισθητήρα 200MP ISOCELL HP5 με διάφραγμα f/2.1 και οπτικό zoom 3x, το οποίο φτάνει έως και 120x ψηφιακά. Ο κύριος αισθητήρας είναι 50 MP LYT-828 με OIS, ενώ ο ευρυγώνιος φακός χρησιμοποιεί Samsung ISOCELL 50 MP f/2.0.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο 200MP αισθητήρας μπορεί να προσφέρει «lossless» zoom έως 13,2x χάρη σε έξυπνο cropping του αισθητήρα, ενώ η τεχνολογία Lumo Engine αναλαμβάνει την ενίσχυση των λεπτομερειών στις μεγάλες αποστάσεις μέσω AI. Υπάρχει επίσης True Color camera, ένας φασματικός αισθητήρας που αναλύει τα χρώματα της σκηνής για πιο φυσική απόδοση.

Το Find X9 Pro μπορεί να καταγράφει βίντεο 4K στα 120 FPS με υποστήριξη Dolby Vision και λειτουργία LOG για επαγγελματικό color grading. Επιστρέφει και το Master Mode, που υποστηρίζει μορφές αρχείων όπως JPEG Max και RAW Max.

Η σειρά Find X9 θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου στην Ευρώπη με τιμές κοντά στα €1000 για το «απλό» μοντέλο και στα €1300 για το Pro.