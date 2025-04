Out Run: Το θρυλικό arcade ράλι γίνεται ταινία με τη Sydney Sweeney!

Σε μια ακόμη απόπειρα μεταφοράς δημοφιλούς video game στο σινεμά, ο σκηνοθέτης Michael Bay υπέγραψε συμφωνία με την Universal Pictures για να σκηνοθετήσει την κινηματογραφική προσαρμογή του θρυλικού racing arcade παιχνιδιού Out Run, με πρωταγωνίστρια την Sydney Sweeney, όπως αποκάλυψε πρώτο το Deadline.

Η είδηση επιβεβαιώνει την τάση της εποχής, με τα κινηματογραφικά στούντιο να στρέφονται όλο και πιο συχνά στη μεταφορά δημοφιλών video games, εκμεταλλευόμενα τη νοσταλγία και την ήδη υπάρχουσα βάση θαυμαστών. Ταινίες όπως Super Mario, Five Nights at Freddy’s και Sonic the Hedgehog έχουν σημειώσει τεράστια επιτυχία, ενισχύοντας το ρεύμα προς τέτοιες παραγωγές.

Το Out Run, που κυκλοφόρησε αρχικά τη δεκαετία του '80 από τη SEGA, αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά παιχνίδια racing. Ξεχώρισε για τις εντυπωσιακές για την εποχή arcade καμπίνες του, οι οποίες προσομοίωναν την εμπειρία της οδήγησης ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου μέσα από ηλιόλουστα τοπία και παραθαλάσσιους δρόμους. Η ταινία αναμένεται να μεταφέρει αυτή τη νοσταλγική εμπειρία στη μεγάλη οθόνη, με μοντέρνα κινηματογραφική αισθητική και εκρηκτική δράση – σήμα κατατεθέν του Michael Bay.

Το σενάριο υπογράφει ο Jayson Rothwell, ενώ στην παραγωγή συμμετέχουν εκτός από τον Bay και τη Sweeney, ο Toru Nakahara (παραγωγός των ταινιών Sonic), καθώς και ο πρόεδρος και COO της SEGA, Shuji Utsumi. Η συμμετοχή της ίδιας της Sweeney στην παραγωγή υποδηλώνει μια πιο ενεργή καλλιτεχνική ανάμειξη στο project.

Αν και ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας για την ταινία Out Run, η ανακοίνωση και μόνο φανερώνει την πρόθεση της Universal να εδραιώσει τη θέση της στον χώρο των video game adaptations, ποντάροντας σε δυνατά ονόματα και brands με νοσταλγικό αποτύπωμα.

