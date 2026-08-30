Παγκόσμια πρωτιά: Επιτυχημένη αφαίρεση όγκου εγκεφάλου με AI υποβοήθηση

Σύνοψη

Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η πρώτη παγκοσμίως επέμβαση αφαίρεσης όγκου από τον εγκέφαλο με συνεχή υποβοήθηση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης.

Το ιατρικό ορόσημο έλαβε χώρα στο Εθνικό Νοσοκομείο Νευρολογίας και Νευροχειρουργικής του Λονδίνου (NHNN), μέρος του βρετανικού δικτύου UCLH.

Το μοντέλο μηχανικής όρασης ανέλυε τη ροή βίντεο από το ενδοσκόπιο σε πραγματικό χρόνο, επισημαίνοντας με ακρίβεια τα αιμοφόρα αγγεία και τα οπτικά νεύρα, αποτρέποντας την επερχόμενη τύφλωση του 48χρονου ασθενούς.

Η τεχνολογία αναπτύχθηκε από ερευνητές του UCL και εκπαιδεύτηκε σε εκατοντάδες χειρουργικά βίντεο, αφομοιώνοντας κλινική εμπειρία μιας δεκαετίας μέσα σε μόλις δέκα μήνες εκπαίδευσης.

Η ιατρική ομάδα διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, χρησιμοποιώντας το λογισμικό ως εργαλείο επαυξημένης χωρικής επίγνωσης και όχι ως αυτόνομο ρομποτικό χειρουργό.

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της υγείας μεταβαίνει πλέον από τη θεωρητική ανάλυση δεδομένων στο καθαρά πρακτικό, χωρικό και εξαιρετικά κρίσιμο περιβάλλον του χειρουργείου. Η ιατρική κοινότητα παρακολουθεί στενά την πρώτη καταγεγραμμένη και απόλυτα επιτυχημένη επέμβαση αφαίρεσης όγκου από τον εγκέφαλο, η οποία πραγματοποιήθηκε με την άμεση και συνεχή καθοδήγηση ενός εξειδικευμένου συστήματος AI σε πραγματικό χρόνο.

Το επίτευγμα αυτό, το οποίο έλαβε χώρα στο Εθνικό Νοσοκομείο Νευρολογίας και Νευροχειρουργικής του Λονδίνου (NHNN) τον Μάιο του 2026 και ανακοινώθηκε πριν από μερικές ημέρες μετά την πλήρη ανάρρωση του ασθενούς, υπογραμμίζει τις τεράστιες δυνατότητες της μηχανικής όρασης (computer vision) όταν αυτή συνεργάζεται αρμονικά με την ανθρώπινη ιατρική εξειδίκευση.

Τι είναι η διασφηνοειδής επέμβαση υπόφυσης με υποβοήθηση AI;

Η υποβοηθούμενη από AI χειρουργική επέμβαση είναι μια προηγμένη μέθοδος όπου ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης αναλύει ζωντανά τη ροή βίντεο από το ενδοσκόπιο. Κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης του όγκου, το λογισμικό αναγνωρίζει και επισημαίνει σε πραγματικό χρόνο τα κρίσιμα ανατομικά στοιχεία, όπως ευαίσθητα νεύρα και αιμοφόρα αγγεία, καθοδηγώντας τους χειρουργούς με χιλιοστομετρική ακρίβεια.

Η υπόφυση είναι ένας μικροσκοπικός αδένας που βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου, ακριβώς πίσω από τη ρινική κοιλότητα και άμεσα κάτω από τα οπτικά νεύρα. Η συνήθης ιατρική πρακτική για την αφαίρεση όγκων στην περιοχή, όπως το αδένωμα υπόφυσης, είναι η ενδοσκοπική διασφηνοειδής προσπέλαση. Ο χειρουργός εισάγει ένα ενδοσκόπιο με κάμερα υψηλής ανάλυσης μέσω της μύτης του ασθενούς, προσπαθώντας να προσεγγίσει τον όγκο. Ο διαθέσιμος χώρος είναι ελάχιστος και η παραμικρή απόκλιση στα χειρουργικά εργαλεία μπορεί να τραυματίσει την καρωτίδα αρτηρία ή το οπτικό χίασμα, προκαλώντας ακαριαία, ανεπανόρθωτη βλάβη.

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης του NHNN λειτουργεί ως ένα δυναμικό σύστημα πλοήγησης. Λαμβάνει την εικόνα από το ενδοσκόπιο και εκτελεί σημασιολογική κατάτμηση της εικόνας, ομαδοποιώντας τα pixel και αναγνωρίζοντας ποιες περιοχές αποτελούν παθολογικό ιστό και ποιες υγιείς ανατομικές δομές, προβάλλοντας τα αποτελέσματα στις οθόνες του χειρουργείου.

Η τεχνική αρχιτεκτονική: Πώς η AI «βλέπει» τον εγκέφαλο

Το σύστημα αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα της Δρ. Sophia Bano, αναπληρώτριας καθηγήτριας ρομποτικής και AI στο University College London (UCL). Εκπαιδεύτηκε μέσω βαθιάς μάθησης (deep learning) χρησιμοποιώντας εκατοντάδες καταγεγραμμένα βίντεο, αποκτώντας μέσα σε δέκα μήνες αντίστοιχη κλινική εμπειρία με αυτή που θα αποκόμιζε ένας ειδικευόμενος νευροχειρουργός έπειτα από δέκα χρόνια πρακτικής εξάσκησης.

Το εγχείρημα βασίζεται σε πολύπλοκα νευρωνικά δίκτυα που έχουν βελτιστοποιηθεί για την επεξεργασία εικόνας χωρίς καθυστέρηση, γεγονός ζωτικής σημασίας, καθώς οι χειρουργοί βασίζονται στην εικόνα για να κάνουν μικρο-τομές. Το μοντέλο εκπαιδεύτηκε αρχικά σε περισσότερες από 200 καταγραφές χειρουργείων, ενώ μια προγενέστερη επιστημονική δημοσίευση της ομάδας στο έγκριτο περιοδικό npj Digital Medicine το 2024 παρείχε τα πρώτα ενθαρρυντικά δείγματα γραφής. Σε εκείνη τη μελέτη, η οποία διεξήχθη εκτός χειρουργείου (offline) με τη χρήση 640 στατικών εικόνων από 64 διαφορετικά βίντεο, το σύστημα αύξησε την ακρίβεια της ανατομικής επισήμανσης από το 70.7% στο 77.5%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η ενίσχυση της απόδοσης ήταν πολύ πιο αισθητή στους νεότερους γιατρούς, βελτιώνοντας τα ποσοστά επιτυχίας τους από 66.2% σε 78.9%. Το ίδιο το μοντέλο, όταν δοκιμάστηκε εντελώς αυτόνομα σε ένα νέο σύνολο δεδομένων, σημείωσε ποσοστό επιτυχίας 79.1%.

Η επέμβαση του περασμένου Μαΐου, χρηματοδοτούμενη από το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία και τη Φροντίδα (NIHR) της Μεγάλης Βρετανίας, αποτέλεσε το τελικό κρίσιμο τεστ της μετάβασης της θεωρίας στην κλινική πράξη.

Η κλινική περίπτωση του Rhys Hibbert και η σημασία του ελέγχου

Ο 48χρονος Rhys Hibbert, διευθυντής εξυπηρέτησης πελατών, διαγνώστηκε με τον όγκο μεγέθους 11 χιλιοστών στην υπόφυση το 2024. Η αρχική συντηρητική αντιμετώπιση απέτυχε, με αποτέλεσμα την εμφάνιση σοβαρών ορμονικών διαταραχών και την επικίνδυνη επιδείνωση της όρασης του, θέτοντας τον αντιμέτωπο με τον άμεσο κίνδυνο της τύφλωσης.

Τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα δικαίωσαν πλήρως την ερευνητική προσπάθεια. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο ασθενής, κατά την αφύπνιση του ανέκτησε πλήρως την καθαρότητα της όρασης του, νιώθοντας πλέον ότι διαθέτει μια πλήρη πανοραμική αντίληψη του περιβάλλοντός του. Επέστρεψε στην εργασία του μέσα σε λίγες εβδομάδες, επιβεβαιώνοντας τη μειωμένη επεμβατικότητα και την υψηλή ασφάλεια που παρέχει η μικροχειρουργική ακρίβεια.

Είναι κεφαλαιώδους σημασίας να υπογραμμιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν εκτελεί καμία τομή. Ο ρόλος του αλγορίθμου είναι αυστηρά συμβουλευτικός και αναλυτικός, καθώς η ιατρική ομάδα διατηρεί τον πλήρη φυσικό και γνωστικό έλεγχο των χειρουργικών εργαλείων, χρησιμοποιώντας το σύστημα αποκλειστικά για την ενίσχυση της χωρικής αντίληψης και τη μείωση της πιθανότητας ιατρικού σφάλματος.