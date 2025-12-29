Παγκόσμιο Ρεκόρ: Η Κίνα «τρύπησε» τα Βουνά του Ουρανού – Το τούνελ των 22 χλμ. που εκμηδενίζει τις αποστάσεις

Στον κόσμο των μεγάλων κατασκευαστικών έργων, η Κίνα μόλις πρόσθεσε ακόμη ένα «διαμάντι» στο στέμμα της, καταρρίπτοντας ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ που επαναπροσδιορίζει τις οδικές μεταφορές. Με τα εγκαίνια της σήραγγας Tianshan Shengli, η οποία παραδόθηκε επίσημα στην κυκλοφορία πριν από λίγα 24ωρα, η χώρα δεν γιορτάζει απλώς ένα τεχνικό επίτευγμα, αλλά την ολοκλήρωση της μακρύτερης σήραγγας αυτοκινητοδρόμου στον πλανήτη.

Με μήκος που αγγίζει τα 22,13 χιλιόμετρα, το έργο αυτό δεν είναι απλώς ένας δρόμος κάτω από τη γη. Είναι μια ευθεία πρόκληση προς τη φύση, διαπερνώντας την «οροφή» της Κεντρικής Ασίας, τα επιβλητικά όρη Tianshan, και μετατρέποντας ένα επικίνδυνο ταξίδι ωρών σε μια σύντομη διαδρομή ρουτίνας.

Μια «τρύπα» στα βουνά του Ουρανού

Η οροσειρά Tianshan, γνωστή και ως «Βουνά του Ουρανού», αποτελούσε για αιώνες ένα φυσικό τείχος που χώριζε την Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων του Xinjiang στα δύο: τον βορρά, με πρωτεύουσα το Urumqi, και τον νότο, με οικονομικό κέντρο την πόλη Korla. Οι οδηγοί που επιχειρούσαν να διασχίσουν τον ορεινό όγκο έρχονταν αντιμέτωποι με υψόμετρα που ξεπερνούσαν τα 3.000 μέτρα, χιονοθύελλες, κατολισθήσεις και έναν δρόμο γεμάτο στροφές που απαιτούσε περίπου επτά ώρες κοπιαστικής οδήγησης και συχνά έκλεινε λόγω κακοκαιρίας.

Η νέα σήραγγα αλλάζει δραματικά αυτό το σκηνικό. Πλέον, η διέλευση του ορεινού όγκου δεν απαιτεί παρά μόλις 20 λεπτά. Συνολικά, ο χρόνος ταξιδιού μεταξύ Urumqi και Korla μειώνεται από τις επτά ώρες στις τρεις, ανοίγοντας έναν ταχύτατο εμπορικό και τουριστικό δίαυλο που ενώνει τις δύο πλευρές της επαρχίας.

Μηχανική στα άκρα: Πώς νίκησαν το κρύο και τα ρήγματα

Η κατασκευή της Tianshan Shengli, η οποία αποτελεί τμήμα του νέου αυτοκινητοδρόμου Urumqi-Yuli (G0711), δεν ήταν μια συνηθισμένη εργολαβία. Οι μηχανικοί κλήθηκαν να δουλέψουν σε ένα από τα πιο εχθρικά περιβάλλοντα στη Γη. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από ακραίο ψύχος, με τον υδράργυρο να βυθίζεται στους -42 βαθμούς Κελσίου, κάνοντας ακόμη και τη λειτουργία των μηχανημάτων άθλο.

Πέρα από το κρύο, το γεωλογικό υπόβαθρο ήταν ένας εφιάλτης. Η σήραγγα διασχίζει 16 διαφορετικές ζώνες ρηγμάτων, γεγονός που αύξανε κατακόρυφα τον κίνδυνο καταρρεύσεων και εισροής υδάτων κατά τη διάνοιξη. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, χρησιμοποιήθηκε η καινοτόμος μέθοδος «Τρεις Σήραγγες + Τέσσερα Φρεάτια». Αντί για τις συμβατικές δύο σήραγγες κυκλοφορίας, ανοίχτηκε και μια τρίτη, βοηθητική σήραγγα υπηρεσίας ανάμεσά τους. Αυτή η κεντρική στοά προχωρούσε ταχύτερα χάρη στη χρήση υπερσύγχρονων μηχανημάτων διάνοιξης (TBM - Tunnel Boring Machines), επιτρέποντας στους γεωλόγους να «διαβάζουν» το έδαφος μπροστά από τις κύριες σήραγγες και να προλαμβάνουν κινδύνους.

Το βάθος στο οποίο κινούνται τα οχήματα προκαλεί δέος, καθώς σε ορισμένα σημεία το βουνό ορθώνεται 1.112 μέτρα πάνω από την οροφή του τούνελ. Αυτό το τεράστιο βάθος δημιούργησε την ανάγκη για το βαθύτερο σύστημα εξαερισμού στον κόσμο για σήραγγα αυτοκινητοδρόμου, με κάθετα φρεάτια που τρυπούν το βουνό για να φέρουν φρέσκο αέρα στα έγκατα της γης.

Οικονομικός αντίκτυπος και στρατηγική σημασία

Η παράδοση του έργου, μετά από πέντε χρόνια εντατικών εργασιών που ξεκίνησαν το 2020, έρχεται να τονώσει την οικονομία μιας περιοχής που η Κίνα θεωρεί κρίσιμη πύλη προς τη Δύση. Το Xinjiang, που συνορεύει με οκτώ χώρες, αποτελεί κομβικό σημείο της πρωτοβουλίας «Belt and Road». Η βελτίωση των υποδομών εκεί δεν είναι απλώς θέμα τοπικής διευκόλυνσης, αλλά ζήτημα εθνικής στρατηγικής για την επιτάχυνση της ροής εμπορευμάτων προς την Κεντρική Ασία και την Ευρώπη.

Ο αυτοκινητόδρομος των 324 χιλιομέτρων που περιλαμβάνει τη σήραγγα αναμένεται να λειτουργήσει ως οικονομικός επιταχυντής. Προϊόντα, πρώτες ύλες και ενέργεια θα μετακινούνται πλέον γρηγορότερα και ασφαλέστερα, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Επιπλέον, η ένωση του βιομηχανικού βορρά με τον αγροτικό νότο της επαρχίας αναμένεται να μειώσει τις οικονομικές ανισότητες εντός της περιφέρειας.

Η «μάχη» των ρεκόρ

Αξίζει να σημειωθεί η διάκριση στον τίτλο του ρεκόρ. Ενώ υπάρχουν μακρύτερες σήραγγες στον κόσμο, όπως η σήραγγα βάσης του Γκοτάρντ στην Ελβετία (σιδηροδρομική), η Tianshan Shengli κατέχει τα πρωτεία συγκεκριμένα ως σήραγγα αυτοκινητοδρόμου. Αφήνει πίσω της άλλα γιγαντιαία έργα, όπως το τούνελ Yamate στην Ιαπωνία ή το Lærdal στη Νορβηγία (που είναι σήραγγα μονής λωρίδας ανά κατεύθυνση, σε αντίθεση με τον αυτοκινητόδρομο της Tianshan).

Η ολοκλήρωση της Tianshan Shengli είναι μια υπενθύμιση της κινεζικής υπεροχής στον τομέα των υποδομών. Σε μια περίοδο που πολλές χώρες παλεύουν με τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις στα δημόσια έργα, η Κίνα απέδειξε πως μπορεί να ολοκληρώσει ένα τεχνικό θαύμα 22 χιλιομέτρων, σε ακραίες συνθήκες, μέσα σε μόλις πέντε χρόνια.

Το έργο αυτό θέτει νέα στάνταρ για την ασφάλεια και την ταχύτητα στις οδικές μεταφορές και σίγουρα θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης για μηχανικούς σε όλο τον κόσμο τα επόμενα χρόνια.