Parseword: Το νέο δωρεάν παιχνίδι λέξεων από τον δημιουργό του Wordle

Σύνοψη

Το Parseword είναι το νέο δωρεάν παιχνίδι του Josh Wardle, δημιουργού του παγκόσμιου φαινομένου Wordle.

Αποτελεί μια ψηφιακή εκδοχή των βρετανικών «κρυπτικών σταυρολέξων» (cryptic crosswords), εστιάζοντας στην αποκωδικοποίηση των στοιχείων και όχι στη συμπλήρωση ενός πλέγματος.

Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τους βετεράνους κατασκευαστές παζλ Emily Cox και Henry Rathvon, οι οποίοι επέστρεψαν από τη συνταξιοδότηση ειδικά για το project.

Είναι διαθέσιμο δωρεάν μέσω browser για όλους τους χρήστες (και στην Ελλάδα), χωρίς διαφημίσεις ή εμπορικό σκοπό, απαιτώντας ωστόσο προχωρημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Τι είναι το Parseword και πώς ακριβώς παίζεται;

Το Parseword είναι το νέο, δωρεάν καθημερινό παιχνίδι λέξεων από τον δημιουργό του Wordle, Josh Wardle. Εστιάζει στην επίλυση βρετανικού τύπου κρυπτικών σταυρολέξων (cryptic crosswords), διδάσκοντας τους παίκτες πώς να αποκωδικοποιούν πολύπλοκα στοιχεία μέσα από ένα μινιμαλιστικό ψηφιακό περιβάλλον, χωρίς την πίεση ή τον περισπασμό ενός παραδοσιακού σταυρολεξικού πλέγματος.

Για να κατανοήσει κανείς τη μηχανική του Parseword, πρέπει πρώτα να διαχωρίσει τα παραδοσιακά («συνοπτικά») σταυρόλεξα από τα κρυπτικά. Στα συμβατικά σταυρόλεξα που γνωρίζουμε στην Ελλάδα, τα στοιχεία είναι συχνά ασαφή και βασίζονται στη διασταύρωση των λέξεων για την επιβεβαίωση της απάντησης. Για παράδειγμα, μια ερώτηση όπως «Λέξη τεσσάρων γραμμάτων για το σηκώθηκε» θα μπορούσε να έχει ως απάντηση το "woke" ή το "rose". Ο παίκτης πρέπει να λύσει τις κάθετες λέξεις για να βεβαιωθεί.

Αντιθέτως, στα κρυπτικά σταυρόλεξα (τα οποία απολαμβάνουν τεράστια δημοφιλία στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και πάνω από έναν αιώνα), το ίδιο το στοιχείο εμπεριέχει τόσο τον ορισμό της λέξης όσο και έναν λεκτικό γρίφο που οδηγεί στην απάντηση. Η πρόκληση δεν είναι απλώς η γνώση του λεξιλογίου, αλλά η αποκρυπτογράφηση του τρόπου με τον οποίο ο δημιουργός έχει δομήσει την πρόταση. Το Parseword αναλαμβάνει τον ρόλο του δασκάλου σε αυτή τη διαδικασία. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να αναλύσει (parse) τα διαφορετικά τμήματα του κάθε στοιχείου, καθοδηγώντας τον χρήστη βήμα προς βήμα στο να κατανοήσει ποιο τμήμα της φράσης είναι ο ορισμός και ποιο τμήμα αποτελεί τον μηχανισμό του αναγραμματισμού ή του λογοπαιγνίου.

Η επιστροφή του Josh Wardle με τους δικούς του όρους

Η πορεία του Josh Wardle τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα case studies στην ιστορία του σύγχρονου web development. Το Wordle ξεκίνησε ως ένα προσωπικό project, ένα δώρο προς τη σύντροφό του για να περνούν τον χρόνο τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η απρόσμενη, εκθετική του γιγάντωση σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο δεκάδων εκατομμυρίων παικτών καθημερινά, δημιούργησε τεράστια τεχνική και ψυχολογική πίεση στον δημιουργό του. Η πώληση του παιχνιδιού στους New York Times το 2022, έναντι ενός ποσού που υπολογίζεται σε επταψήφιο νούμερο, ήταν πρακτικά μια κίνηση αποσυμπίεσης.

Μιλώντας πρόσφατα στο The New Yorker, ο Wardle παραδέχτηκε ότι η εμπειρία του Wordle, παρότι προσοδοφόρα, ήταν εξουθενωτική. Η κυκλοφορία του Parseword σηματοδοτεί την επιστροφή του στον σχεδιασμό παιχνιδιών, αλλά αυτή τη φορά με πλήρη έλεγχο των μεταβλητών. Το νέο παιχνίδι διατίθεται εντελώς δωρεάν, δεν φέρει διαφημίσεις και δεν πλαισιώνεται από φιλόδοξα επιχειρηματικά πλάνα. Ο ίδιος ο Wardle δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το Parseword είναι κάτι που «κάνει ο ίδιος με τους δικούς του όρους, αντί να είναι κάτι που του συμβαίνει». Αυτή η αλλαγή φιλοσοφίας αντανακλάται ξεκάθαρα στον κώδικα και τον σχεδιασμό της πλατφόρμας, η οποία είναι απέριττη, γρήγορη και απόλυτα εστιασμένη στην εμπειρία του χρήστη.

Η Dream Team των Κρυπτικών Σταυρολέξων

Η τεχνική αρτιότητα του interface θα ήταν κενή περιεχομένου χωρίς ποιοτικό υλικό. Για να εξασφαλίσει ότι το Parseword θα ικανοποιήσει τόσο τους αρχάριους όσο και τους σκληροπυρηνικούς λάτρεις των γρίφων, ο Wardle εξασφάλισε τη συμμετοχή της Emily Cox και του Henry Rathvon, δύο ονομάτων που αποτελούν απόλυτους θρύλους στον χώρο των αμερικανικών και κρυπτικών σταυρολέξων (έχοντας μακρά θητεία στους New York Times, το Atlantic και το Wall Street Journal).

Το δίδυμο βγήκε από τη συνταξιοδότηση αποκλειστικά για να παρέχει το περιεχόμενο του Parseword. Η παρουσία τους εγγυάται ότι οι γρίφοι διαθέτουν την απαραίτητη ορθολογική αυστηρότητα και το πνευματώδες χιούμορ που απαιτεί η συγκεκριμένη κατηγορία. Ο σχεδιασμός ενός σωστού κρυπτικού στοιχείου είναι πρακτικά μια μορφή τέχνης. Πρέπει να είναι απολύτως δίκαιο προς τον παίκτη, χωρίς λογικά κενά, αλλά ταυτόχρονα αρκετά παραπλανητικό ώστε να προκαλεί την ικανοποίηση της επίλυσης του. Η ενσωμάτωση του υλικού των Cox και Rathvon στην πλατφόρμα του Wardle δημιουργεί ένα εξαιρετικά σπάνιο αμάλγαμα παραδοσιακής πνευματικής άσκησης και σύγχρονου web design.

Δεδομένα διαθεσιμότητας και η πρόκληση για το ελληνικό κοινό

Το Parseword είναι ήδη διαθέσιμο παγκοσμίως, άρα και στην Ελλάδα, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του (parseword.com). Λειτουργεί άψογα σε mobile και desktop browsers, διατηρώντας το αγαπημένο μοντέλο προσβασιμότητας που καθιέρωσε το Wordle – δεν απαιτείται εγκατάσταση εφαρμογής από το App Store ή το Google Play, γεγονός που εκμηδενίζει τις τριβές για τον τελικό χρήστη.

Ωστόσο, το τοπικό πλαίσιο παρουσιάζει μια σημαντική ιδιαιτερότητα. Ενώ το Wordle (και οι δεκάδες ελληνικές κλώνοι του) βασιζόταν στην απλή αναγνώριση προτύπων γραμμάτων, επιτρέποντας σε μη φυσικούς ομιλητές της αγγλικής να παίξουν με σχετική ευκολία, το Parseword απαιτεί βαθιά κατανόηση της αγγλικής γλώσσας. Οι ιδιωματισμοί, οι διπλές έννοιες, οι αναγραμματισμοί και τα ομόηχα που χρησιμοποιούνται στα cryptic crosswords προϋποθέτουν επίπεδο λεξιλογίου Proficiency για να μπορέσει ο χρήστης να απολαύσει την εμπειρία. Συνεπώς, ενώ η πρόσβαση είναι ελεύθερη, το κοινό στο οποίο απευθύνεται στην Ελλάδα είναι σημαντικά πιο περιορισμένο, εστιάζοντας κυρίως σε αγγλόφωνους, μεταφραστές, ή άτομα με υψηλή εξοικείωση με την αγγλοσαξονική κουλτούρα των παζλ.

Η άποψη του Techgear

Το Parseword είναι ένα αριστούργημα UI/UX design, απολύτως συνεπές με τη σχεδιαστική φιλοσοφία του Josh Wardle: καθαρές γραμμές, μηδενικός οπτικός θόρυβος και απόλυτος σεβασμός στον χρόνο του χρήστη. Στον πυρήνα του, το παιχνίδι λειτουργεί ως μια έξυπνη γέφυρα, προσπαθώντας να εκδημοκρατίσει ένα εξαιρετικά ελιτίστικο είδος παζλ (το κρυπτικό σταυρόλεξο) για τη γενιά των smartphones.

Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να επαναλάβει τα νούμερα του Wordle. Η καμπύλη εκμάθησης είναι πολύ πιο απότομη και η γλωσσική απαίτηση λειτουργεί ως ανυπέρβλητο φίλτρο για τη μαζική παγκόσμια υιοθέτηση. Ωστόσο, αυτό ακριβώς είναι που κάνει το Parseword τόσο ελκυστικό. Αποτελεί μια ειλικρινή δημιουργία από έναν προγραμματιστή που δεν κυνηγάει τα impressions ούτε προσπαθεί να κατασκευάσει το επόμενο viral hit. Είναι ένα εξαιρετικά καλοφτιαγμένο, niche εργαλείο ακονίσματος του μυαλού, που προσφέρεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Και στην τρέχουσα κατάσταση του web, τέτοιες πρωτοβουλίες αξίζουν την αμέριστη προσοχή μας.