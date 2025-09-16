PayPal Links: Η νέα εποχή στις πληρωμές με ένα κλικ – ακόμη και σε κρυπτονομίσματα

Η PayPal παρουσίασε μια νέα δυνατότητα που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο στέλνουμε και λαμβάνουμε χρήματα. Το PayPal Links, όπως ονομάζεται, επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν εξατομικευμένους συνδέσμους για πληρωμές ή αιτήματα χρημάτων, οι οποίοι μπορούν να μοιραστούν απευθείας μέσα από μηνύματα, emails ή συνομιλίες.

Η υπηρεσία έκανε το ντεμπούτο της στις ΗΠΑ και σύντομα θα επεκταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες μέσα στον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για ένα βήμα που φέρνει την PayPal σε άμεσο ανταγωνισμό με άλλες peer-to-peer εφαρμογές, όπως το Zelle και το CashApp, προσφέροντας όμως μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια.

Η χρήση του PayPal Links είναι απλή. Ο χρήστης ανοίγει την εφαρμογή PayPal σε iOS ή Android, επιλέγει την καρτέλα Send/Request και δημιουργεί έναν προσωποποιημένο σύνδεσμο. Στη συνέχεια εισάγει το ποσό που θέλει να στείλει ή να ζητήσει και, αν επιθυμεί, προσθέτει μια σημείωση ή ακόμη και ένα emoji. Ο σύνδεσμος αντιγράφεται και αποστέλλεται μέσω μηνύματος ή email στον παραλήπτη, ο οποίος με ένα κλικ μπορεί να αποδεχθεί ή να πραγματοποιήσει την πληρωμή.

Τα χρήματα εμφανίζονται άμεσα στον λογαριασμό του παραλήπτη, όπως συμβαίνει με όλες τις συναλλαγές μέσω PayPal. Υπάρχει ωστόσο μία προϋπόθεση: και τα δύο μέρη πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό PayPal. Αν ο παραλήπτης δεν έχει, καλείται να δημιουργήσει εύκολα έναν νέο μέσω της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας.

Η PayPal έχει δώσει έμφαση στην ασφάλεια της νέας λειτουργίας. Κάθε σύνδεσμος είναι μοναδικός, σχεδιασμένος για μία μόνο συναλλαγή και λήγει σε δέκα ημέρες αν δεν χρησιμοποιηθεί. Ο αποστολέας έχει τη δυνατότητα να υπενθυμίσει την εκκρεμότητα ή ακόμη και να ακυρώσει την πληρωμή πριν από τη λήξη.

Ένα από τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά του PayPal Links είναι ότι δεν υπάρχουν χρεώσεις συναλλαγών. Επιπλέον, δεν εκδίδονται έντυπα 1099-K, κάτι που σημαίνει πως οι χρήστες δεν θα λαμβάνουν φορολογικές φόρμες για τα ποσά που ανταλλάσσουν μέσω αυτής της υπηρεσίας .

Η ευελιξία των συνδέσμων τους καθιστά ιδανικούς για διάφορα σενάρια: από το μοίρασμα ενός γεύματος με φίλους μέχρι την αποστολή χρημάτων σε συγγενείς στο εξωτερικό. Με την υποστήριξη περισσότερων από 110 χωρών και διαφορετικών νομισμάτων, η PayPal δίνει μια διεθνή διάσταση στη νέα δυνατότητα.

Αν και η εταιρεία διέθετε ήδη επιλογές όπως το Friends and Family ή το PayPal.me, το PayPal Links διαφοροποιείται. Σε αντίθεση με τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα του PayPal.me, οι νέοι σύνδεσμοι είναι μονοσυναλλακτικοί, γρήγοροι και εστιάζουν στην απλότητα. Όπως εξήγησε εκπρόσωπος της PayPal, η φιλοσοφία πίσω από το Links είναι να φέρει την πληρωμή εκεί όπου ήδη βρίσκεται η συνομιλία, αφαιρώντας τα περιττά βήματα.

Η σύγκριση με το Venmo είναι αναπόφευκτη, καθώς και η συγκεκριμένη εφαρμογή επιτρέπει την εύκολη μεταφορά χρημάτων. Ωστόσο, η PayPal τονίζει ότι η νέα υπηρεσία στοχεύει στην άμεση και προσωποποιημένη συναλλαγή, χωρίς να χρειάζεται αναζήτηση προφίλ ή χρήστη.

Το κερασάκι στην τούρτα για το PayPal Links είναι η ενσωμάτωση κρυπτονομισμάτων. Σύντομα, οι χρήστες στις ΗΠΑ θα μπορούν να στέλνουν Bitcoin, Ethereum, PYUSD και άλλα ψηφιακά νομίσματα όχι μόνο μέσω PayPal, αλλά και σε πορτοφόλια Venmo ή άλλα συμβατά wallets. Με αυτόν τον τρόπο, η PayPal επιχειρεί να τοποθετηθεί στην πρώτη γραμμή της αγοράς crypto, συνδυάζοντας παραδοσιακές και ψηφιακές πληρωμές σε μια ενιαία πλατφόρμα.

[via]