Peaky Blinders: Έρχονται δύο νέες σειρές μετά την ταινία με τον Cillian Murphy

Η επιστροφή των Peaky Blinders στη μεγάλη οθόνη με τον Cillian Murphy στον πρωταγωνιστικό ρόλο δεν θα είναι η τελευταία πράξη για το σύμπαν που δημιούργησε ο Steven Knight. Αντίθετα, η ιστορία της οικογένειας Shelby ετοιμάζεται να ανοίξει νέο κεφάλαιο, καθώς ανακοινώθηκαν δύο ολοκαίνουργιες τηλεοπτικές σειρές που θα συνεχίσουν την κληρονομιά του θρυλικού σόου.

Μετά την κινηματογραφική ταινία που ολοκλήρωσε τα γυρίσματά της τον Δεκέμβριο του 2023 και αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα, η παραγωγή στρέφεται πλέον σε νέες αφηγήσεις, τοποθετημένες χρονικά αμέσως μετά τα γεγονότα της αρχικής σειράς. Το κοινό θα γνωρίσει μια καινούρια γενιά των Shelbys, που καλείται να βαδίσει στα χνάρια του Tommy Shelby και να αντιμετωπίσει τις δικές της μάχες σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις.

Ο Steven Knight, δημιουργός και σεναριογράφος του Peaky Blinders, αποκάλυψε πως η ιστορία αυτή τη φορά μεταφέρεται στο Birmingham του 1953. Η πόλη, μετά τις σφοδρές καταστροφές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, επιχειρεί να ξαναγεννηθεί μέσα από τσιμέντο και ατσάλι. Η ανοικοδόμηση αποτελεί ευκαιρία αλλά και πεδίο σκληρού ανταγωνισμού, με τον αγώνα για τον έλεγχο των μεγάλων έργων να παίρνει σχεδόν μυθικές διαστάσεις. Στο επίκεντρο, όπως πάντα, η οικογένεια Shelby, που δεν μπορεί να ξεφύγει από τη βία και το αίμα που τη συνοδεύει.

Οι δύο νέες σειρές θα γυριστούν στα Digbeth Loc. Studios στο Birmingham, τα ίδια στούντιο όπου πραγματοποιήθηκαν και τα γυρίσματα της ταινίας. Μάλιστα, ο Cillian Murphy συμμετέχει αυτήν τη φορά και στην παραγωγή, γεγονός που ενισχύει την αίσθηση συνέχειας και την πίστη ότι το όραμα του Knight θα αποδοθεί με συνέπεια.

Σε δήλωσή του, ο δημιουργός του Peaky Blinders εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το νέο αυτό βήμα:

Είμαι ενθουσιασμένος που μπορώ να ανακοινώσω αυτό το νέο κεφάλαιο στην ιστορία των Peaky Blinders. Για ακόμη μια φορά, η αφήγηση θα έχει ρίζες στο Birmingham και θα δείξει μια πόλη που αναδύεται από τις στάχτες των βομβαρδισμών. Η νέα γενιά των Shelbys παίρνει πλέον το τιμόνι και θα είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Knight αφήνει υπονοούμενα για μελλοντικές προεκτάσεις της ιστορίας μετά το πέρας της τηλεοπτικής σειράς. Αυτή τη φορά, όμως, οι ανακοινώσεις επιβεβαιώνουν ότι το franchise όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά διευρύνεται. Το ενδιαφέρον του κοινού για το σύμπαν των Shelbys παραμένει ζωντανό, κι έτσι οι δημιουργοί επιχειρούν να χτίσουν πάνω σε αυτό με νέους χαρακτήρες και φρέσκες αφηγήσεις.

Όσο για την πολυαναμενόμενη ταινία, τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου του 2023, χωρίς ακόμη να έχει δοθεί επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Tom Harper, γνωστός από το Heart of Stone, και η υπόθεση τοποθετείται χρονικά κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί, οι Shelbys θα βρεθούν να αντιμετωπίζουν όχι μόνο τον πόλεμο που συγκλονίζει την Ευρώπη, αλλά και τους δικούς τους προσωπικούς δαίμονες.

Υπάρχουν φήμες ότι κάποιοι χαρακτήρες που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην ταινία ενδέχεται να πρωταγωνιστήσουν και στις νέες σειρές. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το ενδιαφέρον για τις ιστορίες γύρω από την οικογένεια Shelby παραμένει υψηλό και οι δημιουργοί δείχνουν αποφασισμένοι να εκμεταλλευτούν αυτήν τη δυναμική.

Η κινηματογραφική παραγωγή φέρνει μαζί με τον Cillian Murphy ένα εντυπωσιακό καστ. Στο πλευρό του θα βρεθούν η Rebecca Ferguson, ο Tim Roth και ο Barry Keoghan, ενώ επιστρέφουν σε γνώριμους ρόλους οι Natasha O’Keeffe, Paul Anderson, Sophie Rundle και Kate Phillips, γνωστοί ήδη στους θεατές από τις έξι σεζόν της τηλεοπτικής σειράς του BBC.

