Περισσότερες από 4500 συνεντεύξεις εργασίας στο Developers Day 2025 του kariera.gr

Το Developers Day του kariera.gr, το μεγαλύτερο career event Τεχνολογίας και Πληροφορικής για επαγγελματίες του κλάδου στην Ελλάδα, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 8 Νοεμβρίου 2025, στο Ωδείο Αθηνών. Η εκδήλωση αναδείχθηκε σε έναν δυναμικό κόμβο καινοτομίας, δικτύωσης και επαγγελματικών ευκαιριών, αποτελώντας σημείο συνάντησης για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογίας.



Συνολικά, περισσότεροι από 900 υποψήφιοι και 21 εταιρείες συμμετείχαν στην εκδήλωση, ενώ το «παρών» έδωσαν υψηλόβαθμα στελέχη του κλάδου. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ανακαλύψουν τις δυνατότητες του κλάδου μέσα από τις συνεντεύξεις στα περίπτερα της έκθεσης, καθώς και με την παρακολούθηση συνολικά 8 ομιλιών και 7 workshops.



Παράλληλα πραγματοποιήθηκε το AI Coding Challenge, όπου οι developers διαγωνίστηκαν σε δημιουργία ML μοντέλων, με τον νικητή να κερδίζει δώρα τεχνολογίας, αξίας 500 ευρώ.



Παυλόσογλου, Υποδιοικητής Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας: «Τα επόμενα χρόνια οι πιο δημοφιλείς επαγγελματικοί τομείς θα επικεντρωθούν γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη»



Μία από τις ομιλίες που ξεχώρισαν αφορούσε τη δυναμική της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Κυβερνοασφάλειας και της Καινοτομίας ως βασικούς μοχλούς ανάπτυξης για την Ελλάδα.



Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο Υποδιοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ) κ. Ιωάννης Παυλόσογλου: «Τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια, οι επαγγελματικοί τομείς με τη μεγαλύτερη ζήτηση θα επικεντρωθούν γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), την Κυβερνοασφάλεια και την Καινοτομία. Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία καθώς αν αξιοποιήσουμε σωστά τα διαθέσιμα εργαλεία και τις γνώσεις, μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα και τον κάθε επαγγελματία μπροστά, σε παγκόσμιο επίπεδο».



Σύμφωνα με τον Director of Research and Development, GRNET και Καθηγητή στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Πάνο Λουρίδα, «οι απόφοιτοι δεν αρκεί να διαθέτουν απλώς ένα πτυχίο. Πρέπει να αποδεικνύουν επιπλέον γνώση και εμπειρία μέσω πρωτοβουλιών, εργασιών και projects και παρακολούθησης εξελίξεων στον τομέα της ΤΝ».



Τέλος, ο κ. Γιώργος Πουραΐμης, Ecosystem Development & Technology Tranfser Directorate στο ΕΛΚΑΚ - Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, ανέφερε: «Οι developers δεν καλούνται απλώς να αναπτύσσουν κώδικες αλλά να παρέχουν αξιοπιστία στο πεδίο και να αξιοποιούν, με περιορισμένους πόρους, εφαρμογές υψηλού ρίσκου».



Ο κ. Γιώργος Λαμπούσης, Managing Director, kariera.gr ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Developers Day μάς έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά ανθρώπους που αγαπούν την τεχνολογία και να μοιραστούμε μαζί τους ιδέες, εμπειρίες και προοπτικές για το μέλλον του κλάδου. Η συμμετοχή και ο ενθουσιασμός των επαγγελματιών που βρέθηκαν εκεί δείχνουν ξεκάθαρα πόσο ζωντανή και ταλαντούχα είναι η ελληνική tech σκηνή. Στο kariera.gr συνεχίζουμε να χτίζουμε λύσεις που ενώνουν τις εταιρείες με τα σωστά tech ταλέντα και εξελισσόμαστε σε έναν ολοκληρωμένο Tech Talent Solutions Provider».



Platinum Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η Relational. Εκπρόσωπος της εταιρείας αναφέρει: «Το Developers Day ήταν μια μοναδική ευκαιρία να συνδεθούμε με ολόκληρη την τεχνολογική κοινότητα. Η μεγάλη συμμετοχή στην ομιλία και το workshop μας, οι ζωντανές συζητήσεις και οι φρέσκες απορίες ανέδειξαν μια κοινότητα που μαθαίνει, συνεργάζεται και ανοίγει νέους δρόμους. Χαρήκαμε ιδιαίτερα που συναντήσαμε και ανθρώπους που, για πρώτη φορά, ήρθαν να διερευνήσουν διαφορετικές διαδρομές στον χώρο. Είμαστε περήφανοι που στηρίξαμε τη διοργάνωση ως Platinum Χορηγός».



Το Developers Day επιβεβαίωσε ότι η ελληνική τεχνολογική κοινότητα δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει. Με γνώση, δημιουργικότητα και συνεργασία, θέτει τα θεμέλια για το μέλλον της καινοτομίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.



