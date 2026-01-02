Θεσσαλονίκη: Τέλος τα χάρτινα εισιτήρια – Πλήρης ψηφιακή μετάβαση από 1/1/2026

Από την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026, οι αστικές συγκοινωνίες της πόλης εισέρχονται στην ψηφιακή εποχή. Τα παραδοσιακά χάρτινα εισιτήρια καταργούνται οριστικά και αντικαθίστανται από ηλεκτρονικά και άυλα εισιτήρια.

Μεταβατική Περίοδος & Ισχύς Παλαιών Εισιτηρίων

Κατάργηση πώλησης: Από 1/1/2026 σταματά η πώληση χάρτινων εισιτηρίων.

Από 1/1/2026 σταματά η πώληση χάρτινων εισιτηρίων. Περίοδος χάριτος: Όσοι διαθέτουν απόθεμα χάρτινων εισιτηρίων, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2026 .

Όσοι διαθέτουν απόθεμα χάρτινων εισιτηρίων, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν . Εξοπλισμός: Τα παλαιού τύπου ακυρωτικά μηχανήματα θα παραμείνουν στα λεωφορεία μέχρι το τέλος του μήνα για να εξυπηρετήσουν αυτή την ανάγκη.

Οι Νέες Επιλογές Μετακίνησης

1. Προσωποποιημένη Κάρτα "ThessCard"

Αυτή η κάρτα φέρει τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου.

Σε ποιους απευθύνεται: Είναι υποχρεωτική για κατόχους καρτών μεγάλης διάρκειας (μηνιαίες, τριμηνιαίες) και για όσους δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο ή δωρεάν μετακίνηση.

Είναι για κατόχους καρτών μεγάλης διάρκειας (μηνιαίες, τριμηνιαίες) και για όσους δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο ή δωρεάν μετακίνηση. Τρόπος Έκδοσης: Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΣΕΘ (αποστολή ταχυδρομικά ή παραλαβή από εκδοτήριο) για αποφυγή ουρών. Στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ.

Φόρτιση: Μπορεί να φορτιστεί οποιαδήποτε στιγμή (όχι μόνο αρχή του μήνα) μέσω του portal του ΟΣΕΘ, στα εκδοτήρια ή σε αυτόματους πωλητές.

2. Έξυπνα Εισιτήρια "ThessTicket"

Πρόκειται για επαναφορτιζόμενα εισιτήρια πολλαπλών χρήσεων (μη προσωποποιημένα).

Τύποι Εισιτηρίων: Μεμονωμένο 70 λεπτών (αστικές/περιαστικές). Ημερήσιο (ειδικές γραμμές). Πακέτο 10+1 διαδρομών.

Σημεία Πώλησης & Φόρτισης: Σε 30 αυτόματους πωλητές (εντός/εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος). Στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ. Εντός των λεωφορείων (στα ειδικά εκδοτικά μηχανήματα). Σημείωση: Η αγορά εντός λεωφορείου γίνεται μόνο με τραπεζική κάρτα ή ανέπαφη συναλλαγή (NFC).



3. Άυλο Εισιτήριο (Mobile App)

Για πλήρως ψηφιακή εμπειρία χωρίς φυσικό εισιτήριο.

Εφαρμογή: OSETH Bus Mobile App (διαθέσιμη σε Android και iOS).

OSETH Bus Mobile App (διαθέσιμη σε Android και iOS). Λειτουργία: Ο χρήστης αγοράζει το εισιτήριο ηλεκτρονικά, λαμβάνει ένα QR code και το σαρώνει στο ακυρωτικό μηχάνημα του λεωφορείου κατά την επιβίβαση.

Οι πολίτες δεν χρειάζεται να πετούν τα "έξυπνα" εισιτήρια ThessTicket μετά τη χρήση, καθώς είναι επαναφορτιζόμενα μέχρι να φθαρούν φυσικά.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα κόμιστρα και τις μεθόδους πληρωμής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: oseth.com.gr