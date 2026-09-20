Persona: Επίσημη live-action σειρά στο Netflix από τους παραγωγούς του Stranger Things!

Σύνοψη

Το Netflix προχωρά στην ανάπτυξη τηλεοπτικής live-action μεταφοράς του franchise βιντεοπαιχνιδιών Persona της Atlus και της SEGA.

Ο Christopher Monfette (Star Trek: Picard) αναλαμβάνει χρέη showrunner, ενώ στην παραγωγή συμμετέχουν η 21 Laps (Stranger Things) και η Story Kitchen.

Παραμένει αδιευκρίνιστο ποιο ακριβώς παιχνίδι της σειράς θα διασκευαστεί, με τις περισσότερες εικασίες να επικεντρώνονται στο Persona 5 ή στο επερχόμενο Persona 4 Revival του 2027.

Το Netflix αναπτύσσει επίσημα μια live-action τηλεοπτική σειρά βασισμένη στο ιαπωνικό franchise Persona της SEGA και της Atlus, στοχεύοντας στο παγκόσμιο κοινό.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Variety, βρισκόμαστε μπροστά σε μια παραγωγή με εξαιρετικά υψηλό προϋπολογισμό και μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες. Ο Christopher Monfette, έχοντας χτίσει ένα ισχυρό βιογραφικό μέσα από τη δουλειά του σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως το Star Trek: Picard και το 12 Monkeys, αναλαμβάνει τον διπλό και άκρως απαιτητικό ρόλο του σεναριογράφου και του κεντρικού showrunner, διατηρώντας παράλληλα οργανικά καθήκοντα εκτελεστικού παραγωγού.

Η πλαισίωση του project ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή εταιρειών παραγωγής που έχουν αποδείξει την αξία τους στο σύγχρονο τηλεοπτικό τοπίο, καθώς η 21 Laps Entertainment φέρνει την τεχνογνωσία που απέκτησε από την τεράστια παγκόσμια επιτυχία του Stranger Things. Ταυτόχρονα, η Story Kitchen, η οποία εξειδικεύεται ρητά στις μεταφορές βιντεοπαιχνιδιών στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη έχοντας αναλάβει τα επερχόμενα Tomb Raider και Life is Strange, αναμένεται να διαχειριστεί τις λεπτές ισορροπίες της μεταφοράς ενός ιαπωνικού RPG στο δυτικό φορμάτ της τηλεοπτικής αφήγησης. Από την πλευρά των δημιουργών του παιχνιδιού, ο Toru Nakahara της SEGA αναλαμβάνει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού, εξασφαλίζοντας θεωρητικά την άμεση επίβλεψη και την έγκριση της ιαπωνικής μητρικής εταιρείας σε κάθε δημιουργικό βήμα.

Η μεταφορά ενός video game που απαιτεί δεκάδες ώρες ενασχόλησης για την ολοκλήρωση του σε μια τηλεοπτική σεζόν οκτώ ή δέκα επεισοδίων αποτελεί έναν πραγματικό γρίφο για τους σεναριογράφους, ανεξάρτητα από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Το franchise ξεκίνησε το 1996 ως ένα σκοτεινό spin-off της σειράς Shin Megami Tensei, ωστόσο, γιγαντώθηκε εμπορικά υιοθετώντας μια εξαιρετικά ιδιάζουσα δομή που παντρεύει την προσομοίωση της ιαπωνικής μαθητικής καθημερινότητας με την εξερεύνηση υπερφυσικών, εφιαλτικών λαβυρίνθων. Οι κεντρικοί πρωταγωνιστές καλούνται να διατηρήσουν τις σχολικές τους επιδόσεις, να καλλιεργήσουν διαπροσωπικές σχέσεις και να διαχειριστούν τον ελεύθερο χρόνο τους την ημέρα, προτού μεταμορφωθούν σε πανίσχυρους πολεμιστές που αντιμετωπίζουν δαιμονικές οντότητες μέσω των Personas, των φυσικών εκδηλώσεων του ψυχισμού τους.

Η διατήρηση αυτού του ευαίσθητου ρυθμού αποτελεί την απόλυτη δοκιμασία για το Netflix, καθώς η τηλεοπτική μεταφορά οφείλει να αφιερώσει εξίσου σημαντικό χρόνο στην ανάπτυξη των χαρακτήρων μέσα σε σχολικές αίθουσες και καφετέριες, αποφεύγοντας τον πειρασμό να μετατραπεί σε μια αμιγώς action σειρά με ακατάπαυστες μάχες. Παρόλο που οι επίσημες ανακοινώσεις αποφεύγουν να προσδιορίσουν ποιος ακριβώς τίτλος της σειράς θα αποτελέσει τον πυρήνα της διασκευής, τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινότητας στρέφονται αναπόφευκτα προς την κατεύθυνση του Persona 5. Το παιχνίδι του 2016 εκτόξευσε τη δημοτικότητα του brand στη Δύση, παρουσιάζοντας την ιστορία των Phantom Thieves, μιας ομάδας περιθωριοποιημένων εφήβων που εισβάλλουν στο συλλογικό ασυνείδητο διεφθαρμένων ενηλίκων για να αλλάξουν τις καρδιές τους, ένα θεματικό μοτίβο που συνδυάζει ιδανικά την κοινωνική κριτική με το οπτικό υπερθέαμα.

Δεν μπορούμε ωστόσο να αποκλείσουμε μια προσέγγιση βασισμένη στο Persona 4, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Atlus ετοιμάζει την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου Persona 4 Revival για τον Φεβρουάριο του 2027, μια κίνηση που θα δημιουργούσε τις ιδανικές συνθήκες για συνδυαστική προώθηση μεταξύ της τηλεοπτικής πλατφόρμας και της κυκλοφορίας του παιχνιδιού. Η επιλογή του setting θα κρίνει εν πολλοίς και την αισθητική κατεύθυνση της παραγωγής, διότι η διαφορά μεταξύ της ασφυκτικής, πολύχρωμης μητρόπολης του Τόκιο και της μουντής, απομονωμένης επαρχιακής πόλης της Inaba είναι χαώδης ως προς τον τόνο που απαιτείται να μεταφέρει ο διευθυντής φωτογραφίας.