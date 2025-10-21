Πέτυχε αυτό που σκεφτόμασταν όλοι: Ρώτησε το ChatGPT και κέρδισε 100.000 δολάρια!

Το έχουμε σκεφτεί και, ενδεχομένως, το έχουμε κάνει όλοι: να ρωτήσουμε το ChatGPT να προβλέψει τα νούμερα του Τζόκερ μήπως και σταθούμε τυχεροί. Μέχρι στιγμής δεν έχει πιάσει (πέρα από κάτι ψιλά...), αλλά μάλλον θα το ξαναδοκιμάσουμε στο κοντινό μέλλον μετά από αυτήν την ιστορία που μας έρχεται από τις ΗΠΑ.

Η Tammy Carvey, μια 45χρονη από το Wyandotte του Michigan, αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια από το ChatGPT για να διαλέξει τους αριθμούς της στο Powerball. Το αποτέλεσμα; Ένα δελτίο που κέρδισε 100.000 δολάρια! Αν και δεν είναι φανατική των τυχερών παιχνιδιών, καθώς παίζει Powerball μόνο όταν το έπαθλο ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο δολάρια, στις αρχές του περασμένου Σεπτέμβρη αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της — αυτή τη φορά με λίγη τεχνολογική βοήθεια. Άνοιξε το ChatGPT και του ζήτησε να της προτείνει αριθμούς για την επόμενη κλήρωση. Οι προτάσεις της φάνηκαν τυχαίες, αλλά αποφάσισε να τις κρατήσει.

Λίγες μέρες μετά, όταν είδε τα αποτελέσματα της κλήρωσης, η Tammy παρατήρησε ότι είχε πιάσει 5 νούμερα (11, 23, 44, 61, 62) και το αριθμό Powerball (17). Αρχικά πίστεψε ότι είχε κερδίσει 50.000 δολάρια, ωστόσο, όταν μπήκε στον λογαριασμό της στο Michigan Lottery για επιβεβαίωση, διαπίστωσε πως είχε ενεργοποιήσει και την επιλογή Power Play, η οποία διπλασίασε το ποσό στα 100.000 δολάρια.

Η Carvey παραδέχτηκε πως στην αρχή δεν μπορούσε να πιστέψει το αποτέλεσμα, ενώ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να ξεχρεώσει το στεγαστικό δάνειο της.

Όταν είδα ότι είχα βρει τους αριθμούς, έμεινα άφωνη. Έψαξα στο Google πόσα κερδίζεις με τέτοιο συνδυασμό και είδα ότι ήταν 50.000 δολάρια. Όταν ανακάλυψα ότι λόγω Power Play είχα φτάσει στα 100.000, εγώ και ο άντρας μου ήμασταν εντελώς άναυδοι. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι μια ερώτηση σε ένα chatbot θα μας άλλαζε τη ζωή.

Φυσικά, η ιστορία αυτή δεν άργησε να γίνει viral. Πολλοί στα social media αστειεύτηκαν πως το ChatGPT ίσως «βρήκε τη συνταγή» για να προβλέπει τα νούμερα του Powerball. Η Michigan Lottery, όμως, έσπευσε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους αναφέροντας ότι όλες οι εκδοχές των αριθμών παράγονται τυχαία και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα πρόβλεψης.

