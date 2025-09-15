Μυστηριώδες video δείχνει «UFO» να αντέχει χτύπημα πυραύλου των ΗΠΑ κοντά στην Υεμένη

Ένα βίντεο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε ακρόαση του Κογκρέσου των ΗΠΑ ξαναφέρνει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τα UAP (Unidentified Anomalous Phenomena). Οι εικόνες, που προβλήθηκαν από τον Ρεπουμπλικάνο αντιπρόσωπο Eric Burlison κατά τη συνεδρία της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που ασχολείται με το θέμα, δείχνουν ένα πρωτόγνωρο περιστατικό: έναν πύραυλο Hellfire που εκτοξεύθηκε από drone των ΗΠΑ να πλήττει ένα άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο έξω από τις ακτές της Υεμένης χωρίς να το καταστρέφει.

Το βίντεο καταγράφηκε στις 30 Οκτωβρίου 2024 από ένα MQ-9 Reaper και εμφανίζει ένα φωτεινό, γρήγορα κινούμενο αντικείμενο να πετά σε χαμηλό ύψος πάνω από τη θάλασσα. Λίγο μετά την πρόσκρουση του πυραύλου, αντί το αντικείμενο να εκραγεί ή να υποστεί ορατή ζημιά, φαίνεται να απορροφά την ενέργεια της πρόσκρουσης και να συνεχίζει την πορεία του ανεπηρέαστο. «Θα δείτε καθαρά τι συμβαίνει, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω», σχολίασε ο Burlison κατά την προβολή της σκηνής, αποφεύγοντας να αποκαλύψει την προέλευση του βίντεο, αλλά υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια από τις αρχές.

Η χρονική και γεωγραφική συγκυρία της καταγραφής προσθέτει επιπλέον πολυπλοκότητα στην αξιολόγηση του φαινομένου. Την εποχή εκείνη, τα νερά γύρω από την Υεμένη ήταν μια περιοχή υψηλής έντασης: οι αντάρτες Χούθι εξαπέλυαν drones και πυραύλους κατά στρατιωτικών και εμπορικών πλοίων, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ βρισκόταν σε συνεχή άμυνα. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την εκτίμηση της φύσης του αντικειμένου και την αξιολόγηση πιθανής απειλής.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο ερευνητής George Knapp, που ασχολείται με τα φαινόμενα UFO εδώ και χρόνια, περιέγραψε τη σκηνή με απλά λόγια: «Ο πύραυλος χτυπά το αντικείμενο κατά μέτωπο και φαίνεται απλώς να αναπηδά. Στη συνέχεια, το αντικείμενο συνεχίζει την πορεία του σαν να μην έγινε τίποτα». Άλλοι μάρτυρες εξέφρασαν ανησυχία για το γεγονός ότι ένα σύγχρονο όπλο δεν κατάφερε να εξουδετερώσει τον στόχο.

Το περιστατικό φέρνει στο μυαλό άλλες διάσημες περιπτώσεις, όπως το βίντεο "Go Fast" του 2015 που είχε δημοσιοποιηθεί από το Πεντάγωνο και έδειχνε ένα γρήγορα κινούμενο αντικείμενο πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Σε εκείνη την περίπτωση, ορισμένοι αναλυτές απέδωσαν το φαινόμενο σε μετεωρολογικό μπαλόνι και το υψηλότατο στίγμα σε οπτική ψευδαίσθηση. Ωστόσο, η νέα καταγραφή διαφέρει τόσο στην ποιότητα όσο και στις συνθήκες: προέρχεται από drone σε αποστολή σε ενεργή πολεμική ζώνη, γεγονός που αυξάνει τη βαρύτητα της παρατήρησης.

Το Πεντάγωνο, μέσω του All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), συνεχίζει τις έρευνες για τα UAP που αναφέρουν οι στρατιωτικές δυνάμεις, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τα περιστατικά με εξωγήινες δραστηριότητες. Ωστόσο, παραμένει γεγονός ότι ορισμένα φαινόμενα εξακολουθούν να μην έχουν τελική εξήγηση, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για την προέλευση και τη συμπεριφορά τους.

Το βίντεο που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα δεν λύνει όλα τα μυστήρια, αλλά αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τα ανεξήγητα ιπτάμενα αντικείμενα και τις δυνατότητες των σύγχρονων όπλων να τα αντιμετωπίσουν. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η προσεκτική ανάλυση τέτοιων περιστατικών είναι απαραίτητη, καθώς κάθε νέο στοιχείο μπορεί να φωτίσει πτυχές του φαινομένου που μέχρι σήμερα παραμένουν σκοτεινές.

Το ενδεχόμενο η τεχνολογία ενός UFO να αψηφά τις σύγχρονες στρατιωτικές επιθέσεις προκαλεί αίσθηση και αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη διερεύνηση, ενώ οι αμερικανικές αρχές καλούνται να διασφαλίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια και τεκμηρίωση σε παρόμοια περιστατικά.