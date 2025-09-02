Philips Brilliance 27E3U7903: Μια οθόνη 5K ειδικά σχεδιασμένη για δημιουργούς που απαιτούν την τελειότητα

Για τους δημιουργούς του σήμερα, κάθε pixel είναι μια απόφαση, κάθε χρώμα μια δήλωση. Για σχεδιαστές, κινηματογραφιστές, ανιματέρ και visual storytellers, η Philips Brilliance 27E3U7903 μετατρέπει το δημιουργικό όραμα σε πραγματικότητα - προσφέροντας αψεγάδιαστη ευκρίνεια 5K, με ακρίβεια χρώματος βαθμονομημένη στο μέγιστο και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, όλα ενσωματωμένα σε μια κομψή, έτοιμη για στούντιο, σχεδίαση.

Με βαθμονόμηση Calman Ready, DisplayHDR 600 και διπλές θύρες Thunderbolt™ 4, η οθόνη αυτή παρέχει απαράμιλλη χρωματική ακρίβεια και αποδοτικότητα στη ροή εργασίας. Είτε διενεργείτε χρωματική διαβάθμιση, μοντάζ, σχεδίαση ή δημιουργείτε 3D κόσμους, η Philips Brilliance 27E3U7903 προσφέρει οξύτατη εικόνα ανάλυσης 5K, πυκνότητα 218 PPI, 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα και γυάλινη αντι-ανακλαστική εμπρόσθια επιφάνεια υψηλής ποιότητας που μειώνει τις λάμψεις χωρίς να θυσιάζει την καθαρότητα.

Βασικά Χαρακτηριστικά:

UltraClear 5K UHD (5120 × 2880), 218 PPI

Thunderbolt™ 4 In/Out με Power Delivery 96W

Calman Ready για γρήγορη και ακριβή βαθμονόμηση

DisplayHDR 600 για εξαιρετική φωτεινότητα και βάθος

Smart KVM για εύκολη εναλλαγή μεταξύ πηγών

Webcam 5MP με AI auto-framing και υποστήριξη Windows Hello

Ευρεία χρωματική γκάμα: 99,5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3

Εμπρόσθιο γυαλί με αντι-ανακλαστική επίστρωση και σκληρότητα 7H

Δημιουργικότητα σε άλλο level με εντυπωσιακή ευκρίνεια 5K και αληθινή ακρίβεια χρώματος

Η Philips Brilliance 27E3U7903 προσφέρει ανάλυση UltraClear 5K UHD (5120 × 2880) που κόβει την ανάσα, με ultra-high πυκνότητα pixel 218 PPI, παρέχοντας κρυστάλλινη λεπτομέρεια, απαραίτητη για βιντεογράφους, γραφίστες, ανιματέρ και φωτογράφους. Ένα πάνελ IPS που καλύπτει κατά 99,5% το Adobe RGB, κατά 99% το DCI-P3/Display P3 και κατά 99% το sRGB, διασφαλίζει πιστή αναπαραγωγή χρωμάτων, ενώ η πιστοποίηση DisplayHDR 600 προσφέρει έντονες αντιθέσεις και ζωντανά highlights σε κάθε καρέ.

Προ-πιστοποιημένη ως Calman Ready, η Philips Brilliance 27E3U7903 επιτρέπει στους δημιουργούς να επιτυγχάνουν αξιόπιστη ακρίβεια χρώματος, ενώ οι αυτοματοποιημένες ροές βαθμονόμησης μειώνουν τον χρόνο προετοιμασίας και παράλληλα διατηρούν τα υψηλότερα πρότυπα χρωματικής πιστότητας που είναι απαραίτητα για επαγγελματική παραγωγή περιεχομένου.

Απαράμιλλη συνδεσιμότητα και αποδοτικότητα στη ροή εργασίας

Με διπλές θύρες Thunderbolt 4, η οθόνη Philips Brilliance προσφέρει υψηλής ταχύτητας μεταφορά δεδομένων, παροχή ισχύος (έως 96W) και δυνατότητα αλυσιδωτής σύνδεσης πολλαπλών συσκευών (daisy chaining) μέσω ενός μόνο καλωδίου - δίνοντας τη δυνατότητα στους δημιουργούς να συνδέουν laptop, εξωτερικούς δίσκους και περιφερειακά με ευκολία. Η ενσωματωμένη λειτουργία διακόπτη Smart KVM απλοποιεί περαιτέρω το multitasking, επιτρέποντας στους χρήστες να εναλλάσσουν άμεσα τον έλεγχο πληκτρολογίου και ποντικιού μεταξύ δύο συνδεδεμένων συσκευών - εναλλαγή ιδανική για υβριδικές ροές εργασίας που συνδυάζουν Mac και PC.

Σχεδιασμένη για άνεση, κατασκευασμένη για συγκέντρωση εργασίας

Η premium μπροστινή γυάλινη επιφάνεια με αντιθαμβωτική επίστρωση και σκληρότητα 7H μειώνει τις αντανακλάσεις χωρίς να θολώνει τη λεπτομέρεια, διατηρώντας την εικόνα ευκρινή με κάθε περιβάλλον φωτισμό. Οι τεχνολογίες LowBlue Mode και Flicker-Free μειώνουν την καταπόνηση των ματιών κατά τη διάρκεια μακρών δημιουργικών συνεδριών, ενώ η βάση SmartErgoBase προσφέρει πλήρη προσαρμογή ύψους, κλίσης, περιστροφής και pivot για μια την επίτευξη μιας τέλειας εργονομικής ρύθμισης.

Η ενσωματωμένη κάμερα 5MP με AI auto-framing και υποστήριξη Windows Hello διασφαλίζει ότι οι τηλε-διασκέψεις παραμένουν καθαρές, ασφαλείς και με το πρόσωπο πάντα στο κέντρο του κάδρου. Με το Philips MultiView, δύο συσκευές μπορούν να μοιράζονται την οθόνη χωρισμένη στο μέσο καθιστώντας το multitasking, τις συγκρίσεις και τις επιθεωρήσεις εργασιών σε πραγματικό χρόνο ταχύτερες και πιο ρέουσες.

Ποιότητα στούντιο σε προσιτή τιμή

Η Philips Brilliance 27E3U7903 προσφέρει ανώτερη αξία σε σχέση με ανταγωνιστές high-end, συνδυάζοντας σχεδίαση επιπέδου Apple και απόδοση επαγγελματικών προδιαγραφών με σημαντικά χαμηλότερη επένδυση. Αυτά τα χαρακτηριστικά την καθιστούν την ιδανική επιλογή για επαγγελματίες δημιουργούς που αναζητούν αψεγάδιαστη ποιότητα χωρίς υπερβολές στην τιμολόγηση.

«Η αποστολή μας με την Brilliance 27E3U7903 ήταν απλή στη σύλληψη — να δώσουμε στους δημιουργούς την απόδοση, την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα ροής εργασίας μιας κορυφαίας οθόνης 5K, σε μια ελκυστική τιμή», δήλωσε ο Ilkan Reyhanoglu, Product Manager EU.

Διαθεσιμότητα και τιμή

Η Philips Brilliance 27E3U7903 θα είναι διαθέσιμη από τις αρχές Σεπτέμβρη στην προτεινόμενη τιμή λιανικής των 1159,00 €.