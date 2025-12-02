Ο απόλυτος οδηγός δώρων της AOC για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Αυτή την εορταστική περίοδο, η AOC παρουσιάζει έναν ολοκληρωμένο οδηγό δώρων με σειρές οθονών σχεδιασμένες για κάθε τύπο χρήστη. Από οθόνες τελευταίας τεχνολογίας για esports έως ευέλικτες λύσεις για επιχειρήσεις, οι καταναλωτές μπορούν να ανακαλύψουν την ιδανική επιλογή για να αναβαθμίσουν κάθε χώρο εργασίας ή gaming.

Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, οι ανάγκες διαφέρουν από σπίτι σε σπίτι και από χρήστη σε χρήστη. Κάποιοι gamers βυθίζονται σε ανταγωνιστικούς FPS τίτλους όπως το Valorant ή το Apex Legends, ενώ άλλοι προτιμούν μεγάλους, αφηγηματικούς κόσμους σε RPG όπως το Cyberpunk 2077 ή το Baldur’s Gate 3. Πολλές οικογένειες απολαμβάνουν χριστουγεννιάτικες ταινίες ή επεξεργάζονται φωτογραφίες και βίντεο για να αποτυπώσουν τις στιγμές της χρονιάς που φεύγει.

Παράλληλα, με το νέο έτος προ των πυλών, πολλοί επιλέγουν να ανανεώσουν το γραφείο τους, να βελτιστοποιήσουν τις ροές παραγωγικότητάς τους, να υιοθετήσουν το vibe-coding με AI ή να ασχοληθούν με νέα δημιουργικά projects. Σε κάθε περίπτωση, μια σύγχρονη οθόνη μπορεί να αποτελέσει το ιδανικό εργαλείο που προσφέρει άνεση, έμπνευση και αναβαθμισμένη εμπειρία χρήσης – είτε για εργασία, είτε για δημιουργικότητα, είτε για ψυχαγωγία.

Εξαιρετική απόδοση – η σειρά AGON PRO AG6

Η υπεροχή της QD-OLED

Η σειρά AGON PRO AG6 έχει σχεδιαστεί για παίκτες που απαιτούν την υψηλότερη απόδοση – ειδικά για τους λάτρεις των εξαιρετικά γρήγορων ανταγωνιστικών τίτλων, όπου κάθε καρέ μετράει. Είτε αγωνίζεστε στο παλιό Counter-Strike 2, είτε τελειοποιείτε το τακτικό gameplay στο Rainbow Six Siege, είτε απολαμβάνετε κινηματογραφικού στιλ συνεδρίες παιχνιδιού στις διακοπές στο ARC Raiders ή το Death Stranding 2, η σειρά AG6 προσφέρει την ακρίβεια, την ταχύτητα και την αντίθεση που απαιτούνται σε επίπεδο τουρνουά.

Η σειρά AGON PRO AG6 διαθέτει πρωτοποριακά μοντέλα QD-OLED που προσφέρουν επαγγελματικές επιδόσεις με σχεδόν άπειρες αναλογίες αντίθεσης και εξαιρετική ακρίβεια χρωμάτων. 26,5 ιντσών (67,3 cm) μοντέλα όπως το AG276QZD2 προσφέρουν ρυθμό ανανέωσης 240 Hz, ή το AG276QKD2, το οποίο προσφέρει εντυπωσιακά 500 Hz, με χρόνο απόκρισης 0,03 ms GtG, ενώ το AG276UZD ωθεί τα όρια του 4K gaming στα 240 Hz. Αυτές οι οθόνες QD-OLED παρέχουν υψηλό εύρος κάλυψης sRGB και DCI-P3, καθώς και πιστοποίηση DisplayHDR True Black για απαράμιλλη οπτική πιστότητα.

Υπέρ-υψηλές επιδόσεις Refresh rate

Για όσους δίνουν προτεραιότητα στην καθαρή ταχύτητα, η σειρά AGON PRO AG6 περιλαμβάνει επίσης δύο από τις ταχύτερες οθόνες που διατίθενται στην αγορά. Το AG246FK6 και το αδελφάκι του με την επωνυμία Counter Strike 2, το CS24A – και τα δύο χρησιμοποιούνται από τους πρωταθλητές esports G2 Esports – προσφέρουν εξαιρετικό ρυθμό ανανέωσης 610 Hz στο πάνελ τους Fast TN 24,1 ιντσών (61,2 cm). Αυτές οι οθόνες διαθέτουν χρόνους απόκρισης μόλις 0,3 ms MPRT, πιστοποίηση DisplayHDR 400 και ολοκληρωμένες λειτουργίες esports σχεδιασμένες για επαγγελματικούς διαγωνισμούς.

Ευέλικτο gaming σε ανταγωνιστικές τιμές με τη σειρά G4 της AOC GAMING

Η σειρά AOC GAMING G4 ταιριάζει σε ένα ευρύ κοινό – από gamers πολλαπλών ειδών που εναλλάσσονται μεταξύ Battlefield 6, Rocket League και Elden Ring, έως εφήβους που χρειάζονται μία οθόνη για σχολικές εργασίες, streaming και gaming κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων. Η σειρά G4 προσφέρει υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης για γρήγορο ρυθμό δράσης, καθώς και εξαιρετική απόδοση χρωμάτων για πιο συναρπαστικές εμπειρίες single-player, καθιστώντας την ένα ευέλικτο κεντρικό στοιχείο για κάθε υπνοδωμάτιο ή διαμόρφωση gaming για όλη την οικογένεια.

Καινοτομία QD-OLED Gaming

Η σειρά G4 περιλαμβάνει πλέον την πρωτοποριακή τεχνολογία QD-OLED και σε προσιτές τιμές. Η νέα οθόνη 26,5 ιντσών (67,3 cm) Q27G4ZDR προσφέρει ρυθμό ανανέωσης 240 Hz, ενώ η Q27G4SDR φτάνει τα 360 Hz, με χρόνο απόκρισης GtG 0,03 ms και στις δύο. Αυτές οι οθόνες QD-OLED φέρνουν την κορυφαία τεχνολογία απεικόνισης στα ανταγωνιστικά παιχνίδια χωρίς την υψηλή τιμή.

Καινοτομία λειτουργίας Dual-Mode

Μοναδικά μοντέλα όπως το U27G4R 27 ιντσών (68,6 cm) και το U32G4U 31,5 ιντσών (80 cm) προσφέρουν ταυτόχρονα υψηλό ρυθμό ανανέωσης για παιχνίδι και ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων για δημιουργική εργασία. Κάθε μοντέλο διαθέτει την καινοτόμο λειτουργία Dual-Mode, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέξουν μεταξύ ανάλυσης 4K με ρυθμό ανανέωσης 160 Hz ή ανάλυσης FHD με 320 Hz. To Dual-Mode επιτρέπει στους χρήστες να μετακινούνται εύκολα μεταξύ αυτών των κόσμων – από την επεξεργασία βίντεο παιχνιδιών σε 4K έως την άμεση μετάβαση σε γρήγορου ρυθμού FPS ή αγώνες ταχύτητας όπου κάθε καρέ μετράει.

Εξειδικευμένες λύσεις

Η σειρά G4 περιλαμβάνει επίσης μοναδικές προτάσεις όπως το Q25G4SR, μια σπάνια οθόνη QHD 24,5 ιντσών (62,2 cm) που παρέχει υψηλότερη πυκνότητα pixel για όσους αναζητούν πιο ευκρινή γραφικά σε compact διάσταση. Επιπλέον, τα μοντέλα ultrawide όπως το CU34G4Z προσφέρουν επίδοση 240 Hz σε καμπύλες οθόνες 34 ιντσών (86,4 cm) για μια συναρπαστική εμπειρία παιχνιδιού.

Αναγνωρισμένη αξία στο παιχνίδι για αρχάριους με τη σειρά G2 της AOC GAMING

Επίδοση με αποδείξεις

Η σειρά AOC GAMING G2 παραμένει η αγαπημένη επιλογή όσων αγοράζουν την πρώτη τους οθόνη για gaming – ιδανική για νεότερους παίκτες που απολαμβάνουν τίτλους όπως το Minecraft ή το Fortnite ή για οικογένειες που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τον δευτερεύοντα εξοπλισμό τους για παιχνίδι ή μελέτη. Η σειρά G2 προσφέρει αξιόπιστες επιδόσεις για περιστασιακό παιχνίδι, εργασία, streaming ταινιών και καθημερινή χρήση.

Αν και αντιπροσωπεύουν τεχνολογία προηγούμενης γενιάς, τα βασικά μοντέλα G2 συνεχίζουν να προσφέρουν εξαιρετική αξία. Μοντέλα όπως η επίπεδη 27 ιντσών 27G2ZN3 ή η καμπύλη 27 ιντσών C27G2Z3 προσφέρουν εντυπωσιακό ρυθμό ανανέωσης 280 Hz, ενώ η 27 ιντσών C27G2ZE και η 31,5 ιντσών C32G2ZE προσφέρουν 240 Hz σε καμπύλη οθόνη VA. Αυτές οι οθόνες παρέχουν χρόνους απόκρισης MPRT 0,5 ms και βασικές δυνατότητες για παιχνίδι, ιδανικές για αρχάριους ή δευτερεύουσες οθόνες.

Επαγγελματική ευελιξία με τη σειρά AOC B3

Παραγωγικότητα με υψηλό ρυθμό ανανέωσης

Η σειρά AOC B3 είναι σχεδιασμένη για σύγχρονα νοικοκυριά που εναλλάσσονται απρόσκοπτα μεταξύ εργασίας και ψυχαγωγίας – ιδανική για όσους θέλουν να καλύψουν εργασιακές εκκρεμότητες στις γιορτές, να παρακολουθήσουν σειρές και ταινίες, να επεξεργαστούν και να μοιραστούν φωτογραφίες ή βίντεο ή να απολαύσουν ελαφρύ περιστασιακό παιχνίδι ως χόμπι. Με υποστήριξη Adaptive-Sync για την εξάλειψη του “σκισίματος” της οθόνης και με MPRT 1 ms που επιτρέπει ομαλή κίνηση, αυτές οι οθόνες της σειράς B3 (εκτός από τα μοντέλα 4K) είναι ιδανικές για ελαφρύ περιστασιακό παιχνίδι όταν τελειώσει η δουλειά. Με τη βολική συνδεσιμότητα USB-C σε ορισμένα μοντέλα, οι χρήστες μπορούν να συνδέουν εύκολα φορητούς υπολογιστές, tablet ή τηλέφωνα χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο.

Τα τελευταία μοντέλα της σειράς B3 διαθέτουν αναβαθμισμένα πάνελ 120 Hz για πιο ομαλή παραγωγικότητα και ψυχαγωγία. Τα μοντέλα 27 ιντσών (68,6 cm) 27B3QA2 και 23,8 ιντσών (60,5 cm) 24B3QA2 συνδυάζουν ανάλυση Full HD με ενσωματωμένα ηχεία ως πλήρεις διαμορφώσεις για πολυμέσα.

Επαγγελματικές οθόνες QHD

Για όσους απαιτούν υψηλότερη ανάλυση, το μοντέλο Q27B3CF2 27 ιντσών (68,6 cm) προσφέρει ανάλυση QHD στα 100 Hz με τροφοδοσία USB-C 65W, επιτρέποντας τη σύνδεση φορητού υπολογιστή με ένα μόνο καλώδιο. Η οθόνη Q27B35S3, επίσης 27 ιντσών (68,6 cm), παρέχει παρόμοια ευκρίνεια QHD χωρίς την είσοδο USB-C, αλλά με αυξημένο ρυθμό ανανέωσης 120 Hz.

Πρωτοπόρα στη συνδεσιμότητα USB-C

Τα μοντέλα με συνδεσιμότητα USB-C περιλαμβάνουν τα 24B3CF2, 27B3CF2, 24B3CA2 και 27B3CA2, που αποτελούνται από δύο οθόνες 27 ιντσών (68,6 cm) και δύο οθόνες 23,8 ιντσών (60,5 cm), οι οποίες προσφέρουν όλες τροφοδοσία 65W για φόρτιση φορητού υπολογιστή μαζί με DisplayPort Alt Mode για μετάδοση βίντεο. Αυτές οι οθόνες απλοποιούν τη διαμόρφωση του χώρου εργασίας με λύσεις ενός καλωδίου.

Λεπτομέρειες σε 4K και εξαιρετική αξία

Για μέγιστη λεπτομέρεια, η οθόνη 27 ιντσών (68,6 cm) U27B3CF προσφέρει ανάλυση 4K UHD στα 60 Hz, με συνδεσιμότητα USB-C και παροχή ισχύος 65 W, ιδανική για δημιουργικούς επαγγελματίες που χρειάζονται ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων και υψηλή πυκνότητα pixel για λεπτομερή εργασία.

Διαθεσιμότητα

Όλες οι σειρές οθονών της AOC που παρουσιάζονται σε αυτόν τον εποχιακό οδηγό δώρων είναι διαθέσιμες μέσω των μεγάλων καταστημάτων λιανικής στην Ελλάδα και των εξειδικευμένων καταστημάτων gaming.