Η AOC παρουσιάζει την απόλυτη σειρά οθονών για το Black Friday

Καθώς πλησιάζει η Black Friday, gamers και επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα ετοιμάζονται για την απόλυτη αναβάθμιση της χρονιάς. Είτε πρόκειται για λάτρεις του ανταγωνιστικού gaming, των κινηματογραφικών εμπειριών σε ultrawide τίτλους, είτε της ευκρίνειας που διευκολύνει την παραγωγικότητα και τη δημιουργία περιεχομένου, η AOC και η AGON by AOC – κορυφαίο gaming brand οθονών παγκοσμίως – παρουσιάζει την πιο ολοκληρωμένη συλλογή οθονών έως σήμερα.

OLED gaming

Ζωντανό, γρήγορο, άψογο

Η AGON PRO AG276QZD2 διαθέτει ένα πάνελ QHD QD-OLED 27 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 240 Hz και χρόνο απόκρισης 0.03 ms GtG, προσφέροντας ομαλό, tear-free παιχνίδι ιδανικό για τίτλους esports. Η τεχνολογία QD-OLED εξασφαλίζει απόλυτο μαύρο, ευρύ φάσμα χρωμάτων και πιστοποίηση DisplayHDR True Black 400 για εντυπωσιακή αντίθεση και ρεαλισμό. Σχεδιασμένη για απαιτητικούς competitive gamers, η οθόνη διαθέτει βάση esports, προσαρμόσιμο φωτισμό Light FX RGB και πλήρη συνδεσιμότητα με θύρες HDMI, DisplayPort και USB 3.2.

Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 465,00 €

Μια εμπειρία πλήρους εμβύθισης

Η AGON PRO AG326UD διαθέτει QD-OLED οθόνη 31,5 ιντσών UHD με ρυθμό ανανέωσης 165 Hz και χρόνο απόκρισης 0.03 ms GtG, προσφέροντας κορυφαία απόδοση σε RPG, action και strategy παιχνίδια. Η πιστοποίηση DisplayHDR True Black 400 και το ευρύ φάσμα χρωμάτων εξασφαλίζουν εντυπωσιακή απεικόνιση με ρεαλιστική αντίθεση και βάθος. Η εργονομική βάση, η υποστήριξη PiP/PbP και οι πολλαπλές επιλογές συνδεσιμότητας καθιστούν την οθόνη ιδανική τόσο για gaming όσο και για δημιουργία περιεχομένου.

Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 669,00 €

Gaming υψηλής απόδοσης

Πρωταθλητής ταχύτητας

Η AOC GAMING C27G4ZXE είναι σχεδιασμένη για απόδοση σε επίπεδο esports. Το 27 ιντσών κυρτό VA panel με ανάλυση FHD – επιτυγχάνει αξιοσημείωτο ρυθμό ανανέωσης στα 280Hz με τρομερή ταχύτητα απόκρισης στο 1 ms GtG. Επιπλέον, το Adaptive-Sync εγγυάται ομαλά γραφικά χωρίς σκισίματα, καθιστώντας την ως ιδανική επιλογή για παίκτες όπου κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου μετράει.

Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 145,00 €

QHD επιδόσεις για απαιτητικούς gamers

Η AOC GAMING Q27G4ZR προσφέρει υψηλή ανάλυση κανένα συμβιβασμό στην ταχύτητα. Με οθόνη Fast IPS 27 ιντσών, ρυθμό ανανέωσης 240 Hz (με δυνατότητα υπερχρονισμού στα 260 Hz), χρόνο απόκρισης GtG 1 ms και MPRT 0,3 ms, επιτυγχάνει την τέλεια ισορροπία τόσο για καθηλωτικό όσο και για ανταγωνιστικό παιχνίδι. Τέλος, η πιστοποίηση VESA DisplayHDR 400 βελτιώνει το χρώμα και την αντίθεση για μεγαλύτερο οπτικό βάθος.

Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 185,00 €

Mini LED για τέλειο gaming

Η AOC GAMING Q27G3XMN/BK φέρνει την τεχνολογία Mini LED σε ακόμα περισσότερους χρήστες. Με 336 ζώνες οπίσθιου φωτισμού και πιστοποίηση VESA DisplayHDR 1000, προσφέρει εξαιρετική φωτεινότητα και ζωντάνια χρωμάτων. Σε συνδυασμό με την ανάλυση QHD και ρυθμό ανανέωσης 180 Hz, χαρίζει μια καθηλωτική εμπειρία gaming με εξαιρετική αξία.

Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 259,00 €

Ultrawide και 4K gaming

Απόλυτη ultrawide εμπειρία

Η AOC GAMING CU34G4 προσφέρει πανοραμική θέαση για τους gamers. Με καμπυλωτή VA οθόνη 34 ιντσών, ανάλυση UWQHD (3440x1440) και ρυθμό ανανέωσης 180 Hz, είναι ιδανική για racing, simulation και RPG παιχνίδια όπου η εμβύθιση είναι το παν.

Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 259,00 €

Το τέλειο 4K gaming

Η AOC GAMING U27G4R συνδυάζει εκπληκτική ανάλυση UHD (3840x2160) με ρυθμό ανανέωσης 160 Hz σε Fast IPS οθόνη 27 ιντσών. Με λειτουργία Dual Mode, εναλλάσσεται εύκολα μεταξύ UHD στα 160 Hz ή Full HD στα 320 Hz – ιδανική τόσο για απαιτητικά AAA games όσο και για υψηλής ταχύτητας esports ή δημιουργία περιεχομένου. Η υποστήριξη HDMI 2.1 εξασφαλίζει συμβατότητα με τις νεότερες κονσόλες, ενώ το HDR400 προσφέρει ζωντανή ευκρίνεια. Η εργονομική βάση esports και το ενσωματωμένο USB hub ενισχύουν την ευχρηστία στην καθημερινότητα.

Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 279,00 €

Ανταγωνιστικές λύσεις gaming

QHD επιδόσεις για κάθε gamer

Η AOC GAMING Q27G4XF προσφέρει γρήγορη απόκριση και εντυπωσιακή εικόνα σε μοντέρνο σχεδιασμό. Με Fast IPS οθόνη 27 ιντσών, ρυθμό ανανέωσης 180 Hz, χρόνο απόκρισης 1 ms GtG και 0.5 ms MPRT, εξασφαλίζει ομαλό gameplay και ζωντανά χρώματα. Η εργονομική βάση esports με διαχείριση καλωδίων οργανώνει ιδανικά τον χώρο, ενώ το HDR10 και το AOC G-Menu ολοκληρώνουν το πακέτο.

Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 155,00 €

Η κυρτότητα στο επίκεντρο

Η AOC GAMING CQ32G4VE κάνει το large-format gaming πιο προσιτό. Με κυρτή VA οθόνη 31,5 ιντσών, ανάλυση QHD, ρυθμό ανανέωσης 180 Hz και χρόνο απόκρισης 1 ms, εξασφαλίζει καθηλωτικές εικόνες, ενώ το HDR10 ενισχύει τη λεπτομέρεια και την αντίθεση.

Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 175,00 €

Γρήγορο FHD gaming

Για όσους αναζητούν κορυφαία ταχύτητα σε μια προσιτή τιμή, οι AOC GAMING 27G4HRE και 24G4HRE προσφέρουν ρυθμό ανανέωσης 200 Hz και ενσωματωμένα ηχεία. Οι 27G42E και 24G42E αποδίδουν στα 180 Hz, αποτελώντας ιδανικές επιλογές για value-for-money competitive gaming.

27G4HRE Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 125,00 €

24G4HRE Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 105,00 €

27G42E Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 115,00 €

24G42E Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 92,00 €

Οθόνες για επαγγελματίες και παραγωγικότητα

Απόδοση και ευκολία στην εργασία

Η AOC Q27B3CF2 αναβαθμίζει την καθημερινή εργασία με IPS οθόνη 27 ιντσών QHD, ρυθμό ανανέωσης 100 Hz, συνδεσιμότητα USB-C με 65 W για single-cable setups, ενσωματωμένα ηχεία και ρυθμιζόμενη βάση ύψους. Η κάλυψη sRGB την καθιστά ιδανική για επαγγελματική και οικιακή χρήση.

Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 165,00 €

Επαγγελματική ακρίβεια 4Κ

Η AOC U27B3A προσφέρει αξιόπιστη ευκρίνεια για επαγγελματική χρήση και δημιουργούς περιεχομένου. Η UHD 4K οθόνη 27 ιντσών με 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα εξασφαλίζει λεπτομερή εικόνα και ακριβή χρωματική απόδοση, ενώ τα ενσωματωμένα ηχεία διευκολύνουν την καθημερινή εργασία.

Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 165,00 €

Προσιτές λύσεις για όλους

Για όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο της παραγωγικότητας και της ψυχαγωγίας και αναζητούν οθόνες υψηλής ανάλυσης, η σειρά AOC B3 προσφέρει αξιόπιστες και οικονομικές επιλογές. Τα μοντέλα Q27B35E (QHD, 27", 75 Hz), 27B31H (FHD, 27", 120 Hz) και 24B31H (FHD, 23,8", 120 Hz) αποτελούν ιδανικές λύσεις για φοιτητές, νέους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επιζητούν ποιότητα σε προσιτή τιμή.