AGON PRO AG276QKD2: Με QD-OLED panel 3ης γενιάς και ρυθμό 500Hz!

Η AGON by AOC ανακοινώνει την AGON PRO AG276QKD2, μια πρωτοποριακή οθόνη gaming QD-OLED 26,5 ιντσών (67,3 cm) που προσφέρει επιδόσεις ρυθμού ανανέωσης 500 Hz με υπερσύγχρονο πάνελ QD-OLED 3ης γενιάς. Με ταχύτατους χρόνους απόκρισης έως 0,03 ms GtG, όπως απαιτείται από τους επαγγελματίες των extreme esports, αυτή η οθόνη διαθέτει επίσης την ανώτερη αντίθεση και ακρίβεια χρωμάτων που χαρακτηρίζει τις οθόνες QD-OLED. Με τεχνολογίες έτοιμες για το μέλλον, όπως η πιστοποίηση DisplayHDR True Black 500 και η προηγμένη συνδεσιμότητα DisplayPort 2.1, η AG276QKD2 θέτει νέα πρότυπα για τις οθόνες ανταγωνιστικού gaming.

Ξεπερνώντας τα όρια του ανταγωνισμού με την τεχνολογία QD-OLED

Το AG276QKD2 συνδυάζει τον εντυπωσιακό ρυθμό ανανέωσης 500 Hz που απαιτούν τα ανταγωνιστικά esports με τη φημισμένη οπτική ποιότητα της τεχνολογίας QD-OLED. Οι professional και oi semi-professional παίκτες, καθώς και οι καθημερινοί λάτρεις του gaming, απολαμβάνουν το πλεονέκτημα του εξαιρετικά υψηλού ρυθμού ανανέωσης, ενώ παράλληλα απολαμβάνουν κρυστάλλινη ποιότητα εικόνας που αποκαλύπτει κάθε λεπτομέρεια σε ανταγωνιστικές συνθήκες.

Με ανάλυση QHD (2560x1440) στο ιδανικό μέγεθος των 26,5 ιντσών, αυτή η οθόνη διαθέτει την τέλεια ισορροπία για το σύγχρονο PC gaming. Με 110,84 pixel ανά ίντσα, η οθόνη παρέχει ευκρινείς λεπτομέρειες, διατηρώντας παράλληλα το περιθώριο επιδόσεων που απαιτείται για την πλήρη αξιοποίηση των ρυθμών ανανέωσης 500 Hz χωρίς να επιβαρύνει τις κάρτες γραφικών υψηλών προδιαγραφών.

Η βελτιωμένη απόδοση HDR θέτει νέα πρότυπα

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα μοντέλα AGON PRO QD-OLED που διέθεταν DisplayHDR True Black 400, η AG276QKD2 αναβαθμίζει την εμπειρία με πιστοποίηση DisplayHDR True Black 500. Αυτή η βελτίωση προσφέρει μέγιστη φωτεινότητα 1000 cd/m² (APL 3%), 515 cd/m² (APL 10%) και 300 cd/m² για πλήρως λευκή οθόνη, αντιπροσωπεύοντας μια σημαντική βελτίωση στη φωτεινότητα σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα. Σε συνδυασμό με την πρακτικά άπειρη αναλογία αντίθεσης της τεχνολογίας QD-OLED, εξασφαλίζει τέλεια μαύρα και λαμπερά highlights, αποκαλύπτοντας κάθε λεπτομέρεια τόσο στις πιο σκοτεινές γωνίες όσο και στις πιο φωτεινές εκρήξεις. Η οθόνη υποστηρίζει βάθος χρώματος 10 bit και, ως εκ τούτου, 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα, με εξαιρετική κάλυψη χρωμάτων 99,1% DCI-P3 και 98,0% Adobe RGB, καθώς και γκάμα χρωμάτων sRGB 147,6%, καθιστώντας την εξίσου κατάλληλη για ανταγωνιστικά παιχνίδια και επαγγελματική δημιουργία περιεχομένου.

Ο χρόνος απόκρισης 0,03 ms GtG εξαλείφει πρακτικά το φαινόμενο ghosting και τη θόλωση κίνησης (motion blur), ενώ η αντιανακλαστική επεξεργασία της οθόνης εξασφαλίζει βέλτιστη ορατότητα ακόμη και σε φωτεινά περιβάλλοντα τουρνουά.

«Η AG276QKD2 αντιπροσωπεύει όλα όσα έχουμε μάθει για τις πραγματικές ανάγκες των ανταγωνιστικών gamers», δηλώνει ο César Acosta, Gaming Product Manager της AGON by AOC. «Η τελευταία προσθήκη στη σειρά AGON PRO προσφέρει επίδοση 500 Hz σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή οπτική ποιότητα που παρέχει η τεχνολογία QD-OLED. Οι επαγγελματίες παίκτες έχουν πλέον πρόσβαση σε εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης σε συνδυασμό με την ανώτερη αντίθεση που χρειάζονται τόσο για ανταγωνιστικό παιχνίδι όσο και για επαγγελματική ακρίβεια χρωμάτων για την κατανάλωση και τη δημιουργία περιεχομένου».

Future-proof συνδεσιμότητα με αξεσουάρ υψηλής ποιότητας

Η AG276QKD2 έρχεται εξοπλισμένη με μια προηγμένη θύρα DisplayPort 2.1 (UHBR 20), που προσφέρει εύρος ζώνης έως 80 Gbps – κάτι σπάνιο στην σημερινή αγορά οθονών gaming, που εξασφαλίζει πλήρη απόδοση 500 Hz σε ανάλυση QHD με βάθος χρώματος 10 bit. Το περιεχόμενο της συσκευασίας της οθόνης περιλαμβάνει ένα καλώδιο DisplayPort 2.1 1,8 m υψηλής ποιότητας, που παρέχει το πλήρες εύρος ζώνης που απαιτείται για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της οθόνης. Επιπλέον, η δύο θύρες HDMI 2.1 με ένα καλώδιο HDMI 2.1 1,8 m, που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, εξασφαλίζουν συμβατότητα με κονσόλες επόμενης γενιάς και πολλαπλές διαμορφώσεις PC.

Ο ολοκληρωμένος διανομέας USB 3.2 Gen 1 με δυνατότητα γρήγορης φόρτισης διατηρεί τα περιφερειακά gaming στο ρεύμα και συνδεδεμένα, ενώ η έξοδος ήχου εξασφαλίζει ευέλικτες επιλογές συνδεσιμότητας για επαγγελματικές διαμορφώσεις gaming. Η τεχνολογία Adaptive-Sync προσφέρει gameplay χωρίς σκισίματα στην εικόνα σε όλο το εύρος 48-500 Hz, ενώ η συμβατότητα με κονσόλες υποστηρίζει τόσο το PlayStation 5 όσο και τα Xbox Series X|S σε βέλτιστη ανάλυση QHD και 120 Hz.

Gaming επαγγελματικού χαρακτήρα

«Πραγματικά, δεν γνώριζα ότι η τεχνολογία OLED προσφέρει χρόνο απόκρισης κάτω από 1 ms. Είναι εκπληκτικό», αναφέρει ο Zack “Stompn” Lamb, από την ομάδα R6 της G2 Esports. «Επίσης, βρήκα την ακρίβεια των χρωμάτων εντυπωσιακή. Η ανώτερη αντίθεση μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τη διάκριση των λεπτομερειών και στο να κάνει τους παίκτες να ξεχωρίζουν από το φόντο, δίνοντας έτσι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως αποτέλεσμα».

Σχεδιασμένη για μαραθώνιους gaming

Η πλήρως εργονομική βάση προσφέρει ρύθμιση ύψους 130 mm, καθώς και λειτουργίες κλίσης (-5°/+23°), οριζόντιας (±20°) και κάθετης περιστροφής για βέλτιστες γωνίες θέασης κατά τη διάρκεια παρατεταμένων συνεδριών gaming. Η αφαιρούμενη βάση υποστηρίζει τη στήριξη VESA 100x100 για προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, ενώ η premium μαύρη και σκούρα γκρι σχεδίαση με υφή στο φινίρισμα διατηρεί την αισθητική υπογραφή της σειράς AGON PRO.

Τα ενσωματωμένα διπλά ηχεία 5W παρέχουν ήχο για περιστασιακή χρήση, ενώ οι ολοκληρωμένες λειτουργίες παιχνιδιού περιλαμβάνουν το Shadow Control για βελτιωμένη ορατότητα σε σκοτεινές περιοχές, προσαρμόσιμες ρυθμίσεις Game Color και πολλαπλές λειτουργίες παιχνιδιού βελτιστοποιημένες για διαφορετικά είδη.

Απόλυτη εμπιστοσύνη στην τεχνολογία OLED

Όπως όλες οι οθόνες AGON PRO OLED, η AG276QKD2 περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λειτουργίες OLED Care για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του πάνελ και καλύπτεται από εγγύηση 3 ετών για το φαινόμενο pixel burn-in, όταν η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες. Αυτή η κορυφαία στην αγορά εγγύηση προσφέρει απόλυτη σιγουριά για αυτή την premium gaming επένδυση.

Η AG276QKD2 εντάσσεται στη διευρυνόμενη γκάμα οθονών gaming OLED της AGON by AOC, προσφέροντας τον τέλειο συνδυασμό απόδοσης επιπέδου esports και κορυφαίας οπτικής ποιότητας στην βέλτιστη ανάλυση QHD που απαιτούν οι σοβαροί ανταγωνιστικοί παίκτες.

Διαθεσιμότητα και τιμή

Η AGON PRO AG276QKD2 είναι τώρα διαθέσιμη με προτεινόμενη λιανική τιμή 799,00 €.