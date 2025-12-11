AOC: Έξυπνη συνδεσιμότητα για dual-monitor setups με Daisy Chain & USB-C

Η AOC συνεχίζει να απλοποιεί την καθημερινή εργασία, τόσο σε επαγγελματικούς χώρους όσο και σε υβριδικά περιβάλλοντα. Με ευέλικτες επιλογές συνδεσιμότητας, λειτουργία USB-C και δυνατότητα daisy chain μέσω DisplayPort, οι οθόνες της AOC προσφέρουν καλύτερη οργάνωση γραφείου, λιγότερα καλώδια και άμεση παραγωγικότητα για κάθε επαγγελματία.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των επιλεγμένων μοντέλων της AOC είναι η εξελιγμένη ευελιξία συνδεσιμότητας, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία πλήρως οργανωμένων και λειτουργικών workspaces, χωρίς περίπλοκες εγκαταστάσεις.

Η λειτουργία Daisy Chain μέσω DisplayPort-out δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών οθονών σε σειρά, επεκτείνοντας τον χώρο εργασίας χωρίς επιπλέον καλωδιώσεις. Με ένα μόνο καλώδιο, η πρώτη οθόνη μεταφέρει το σήμα στην επόμενη, δημιουργώντας ένα καθαρό, ευέλικτο setup που προσαρμόζεται σε κάθε επαγγελματικό περιβάλλον. Η λύση αυτή είναι ιδανική για χρήστες που εργάζονται με πολλά παράθυρα ή εφαρμογές — από spreadsheets και οικονομικά εργαλεία, μέχρι CRM dashboards, προγράμματα δημιουργικού περιεχομένου, επεξεργασία ή ακόμα και ανάπτυξη κώδικα.

Παράλληλα, τα συγκεκριμένα μοντέλα λειτουργούν και ως ολοκληρωμένοι σταθμοί εργασίας μέσω USB-C. Ένα μόνο καλώδιο αρκεί για υψηλής ανάλυσης εικόνα, φόρτιση laptop, πρόσβαση σε δίκτυο μέσω Ethernet και σύνδεση περιφερειακών μέσω του ενσωματωμένου USB hub. Έτσι, δεν απαιτούνται εξωτερικά docking stations, μειώνεται η πολυπλοκότητα και ο χώρος εργασίας παραμένει πάντα τακτοποιημένος. Οι επιχειρήσεις επωφελούνται από ευκολότερη εγκατάσταση, απλοποιημένη IT διαχείριση και εξοπλισμό που ενσωματώνεται άνετα σε υφιστάμενα γραφεία.

Για όσους αναζητούν μια έξυπνη και οικονομική διάταξη διπλής οθόνης, ο συνδυασμός 24P4CV και 24P4U αποτελεί ιδανική επιλογή. Η 24P4CV διαθέτει USB-C με DisplayPort-out για daisy chain, ενώ η 24P4U προσφέρει Full HD panel 24", 120 Hz, Hardware Anti-Blue Light και αναδυόμενο USB hub. Με μία μόνο σύνδεση στο laptop, οι χρήστες αποκτούν καθαρό, οργανωμένο και παραγωγικό dual-screen setup — χωρίς dock, χωρίς επιπλέον καλώδια και με σημαντική εξοικονόμηση χώρου. Η λύση είναι ιδανική για shared ή rotating workstations, υβριδικά γραφεία και εταιρείες που επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση με χαμηλό κόστος υποδομής.

Για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, τα ultrawide μοντέλα CU34E4CV και CU34E4CW ενσωματώνουν λειτουργία Smart KVM, επιτρέποντας άμεση εναλλαγή μεταξύ δύο συσκευών με ένα πληκτρολόγιο και ποντίκι. Μια δυνατότητα που απαντά στις ανάγκες υβριδικής εργασίας, όπου οι χρήστες μετακινούνται συχνά μεταξύ laptop και desktop ή χρειάζονται ταυτόχρονη διαχείριση επαγγελματικών και προσωπικών συσκευών.

Συνδεσιμότητα και Χαρακτηριστικά — Επιλεγμένα Μοντέλα από την AOC

• 24E4U: 23.8" IPS, Full HD (1920×1080), 120 Hz, 300 nits

• 27E4U: 27" IPS, Full HD, 120 Hz, 300 nits

• Q27E4U: 27" IPS, QHD (2560×1440), 120 Hz, 350 nits

• X24E4U: 24" IPS, WUXGA (1920×1200, 16:10), 100 Hz, 300 nits

• 24P4U: 24" IPS, Full HD (1920×1080), 120 Hz, Hardware Anti-Blue Light, pop-out USB hub, WLED backlight

• 24P4CV: 24" IPS, Full HD (1920×1080), 120 Hz, Hardware Anti-Blue Light, USB-C με 96W Power Delivery, DP-out (Daisy Chain), pop-out USB hub

• 24E4CV: 23.8" IPS, Full HD, 120 Hz, 300 nits, RJ-45, USB-C 90W PD + DP-out

• 27E4CV: 27" IPS, Full HD, 120 Hz, 300 nits, RJ-45, USB-C 90W PD + DP-out

• Q27E4CV: 27" IPS, QHD, 120 Hz, 350 nits, RJ-45, USB-C 90W PD + DP-out

• U27E4CV: 27" IPS, 4K UHD, RJ-45, 60 Hz, 400 nits, 1.07 δισ. χρώματα, USB-C 90W PD + DP-out

• CU34E4CV: 34" κυρτή (1500R), VA, WQHD, 1.07 δισ. χρώματα, 120 Hz, 350 nits, RJ-45, dual USB-C με Smart KVM

• CU34E4CW: 34" κυρτή (1500R), VA, WQHD, 1.07 δισ. χρώματα, 120 Hz, 350 nits, RJ-45, dual USB-C με Smart KVM + κάμερα 5 MP με Windows Hello

Με εργονομικές βάσεις, Anti-Blue Light τεχνολογία και ρυθμούς ανανέωσης έως 120 Hz, οι λύσεις συνδεσιμότητας της AOC προσφέρουν άνεση, αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Η δυνατότητα daisy chain και οι προηγμένες USB-C λειτουργίες ανταποκρίνονται άμεσα στις απαιτήσεις συνεργασίας και multitasking, βοηθώντας τους επαγγελματίες να διατηρούν έναν καθαρό και πιο αποδοτικό χώρο εργασίας. Από όσους θέλουν να αναβαθμίσουν το home office έως επιχειρήσεις που εξοπλίζουν μεγάλες ομάδες με dual-screen setups, η AOC παρέχει ευέλικτες, συνδυαστικές και οικονομικά αποδοτικές λύσεις — χωρίς την πολυπλοκότητα, τα επιπλέον καλώδια ή το επιπλέον hardware που συνήθως απαιτείται.