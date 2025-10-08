AGON by AOC: Δύο μοναδικές λύσεις για high-performance gaming στα 320 Hz

Η AGON by AOC – η κορυφαία μάρκα οθονών gaming παγκοσμίως - λανσάρει δύο ξεχωριστές gaming οθόνες που καλύπτουν τις ποικίλες ανάγκες των παικτών. Η AOC GAMING Q27G4SRU φέρνει επιδόσεις ρυθμού ανανέωσης 320 Hz στη δημοφιλή ανάλυση QHD (2560x1440), προσφέροντας ανταγωνιστικό gaming σε προσιτή τιμή. Παράλληλα, η AOC GAMING U32G4U επεκτείνει την επιτυχημένη τεχνολογία Dual Frame στο φορμά διαγωνίου 32 ιντσών (31.5”/ 80 εκ.), προσφέροντας στους παίκτες την ευελιξία να εναλλάσσονται μεταξύ της συναρπαστικής ανάλυσης UHD (3840x2160) στα 160 Hz και της ανταγωνιστικής ανάλυσης FHD (1920x1080) στα 320 Hz σε μια μεγαλύτερη οθόνη.

Το ανταγωνιστικό gaming QHD γίνεται προσιτό

Η Q27G4SRU προσφέρει ακριβώς αυτό που θέλουν οι ανταγωνιστικοί παίκτες: επίδοση 320 Hz στη βέλτιστη ανάλυση QHD χωρίς να ξοδέψουν μια περιουσία. Αυτή η οθόνη 27 ιντσών (68,58 εκ.) προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό οπτικής ευκρίνειας και ταχύτητας, με 110,84 pixel ανά ίντσα εξασφαλίζοντας ευκρινείς λεπτομέρειες που βοηθούν τους παίκτες να διαβάζουν τα περιβάλλοντα των παιχνιδιών και να εντοπίζουν αποτελεσματικά τους αντιπάλους τους. Η ευκρινής, αλλά εύκολη στην οδήγηση, ανάλυση QHD στο μέγεθος των 27 ιντσών την καθιστά ανθεκτική στο χρόνο για τα επόμενα χρόνια, ενώ ο ρυθμός ανανέωσης των 320 Hz είναι εφικτός για τις σημερινές GPU και αποτελεί βήμα αναβάθμισης σε σχέση με τα μοντέλα των 240 Hz.

Κατασκευασμένη με πάνελ Fast IPS, η Q27G4SRU επιτυγχάνει εντυπωσιακούς χρόνους απόκρισης έως 1 ms GtG και 0,3 ms MPRT, χρησιμοποιώντας Motion Blur Reduction (MBR & MBR Sync). Η οθόνη προσφέρει ζωντανά γραφικά με πιστοποίηση DisplayHDR 400, φωτεινότητα κορυφής 450 cd/m² και ρεαλιστικά, έντονα χρώματα με περιοχή χρωματικής γκάμας 136,9% sRGB και 93,7% DCI-P3. Οι δύο θύρες HDMI 2.1 και η μοναδική θύρα DisplayPort 1.4 εξασφαλίζουν τη συνδεσιμότητα για μελλοντικές κάρτες γραφικών υψηλών προδιαγραφών και κονσόλες της τρέχουσας γενιάς, ενώ τα ηχεία 2x 2W παρέχουν άνεση. Επιπλέον, ένας διανομέας USB 3.2 Gen 1 Hub με 4x θύρες USB (μία θύρα με γρήγορη φόρτιση) επιτρέπει την εύκολη σύνδεση περιφερειακών συσκευών. Το “σκίσιμο” και το “κόμπιασμα” στην εικόνα είναι ανύπαρκτα στην πράξη, χάρη στο γεγονός ότι είναι μια οθόνη επίσημα συμβατή με NVIDIA G-SYNC που, επιπλέον, υποστηρίζει Adaptive-Sync.

Dual Frame 32 ιντσών για απόλυτη ευελιξία

Η U32G4U φέρνει την καινοτόμο τεχνολογία Dual Frame της AOC στο μεγαλύτερο μέγεθος των 32 ιντσών, που έγινε ευρέως γνωστή με την 27 ιντσών AOC GAMING U27G4R, δημιουργώντας ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα. Σε λειτουργία UHD στα 160 Hz, η ευκρινής ανάλυση σε επίπεδο “κουκίδας” με 139,87 ppi αποδίδει εκπληκτικά γραφικά, ιδανικά για παιχνίδια πλοκής, δημιουργία και κατανάλωση περιεχομένου, καθώς και για ποικίλες παραγωγικές εργασίες. Η μεγαλύτερη επιφάνεια οθόνης κάνει το περιεχόμενο UHD πιο συναρπαστικό και την εργασία με τις λεπτομέρειες πιο άνετη.

Όταν το καθήκον καλεί… στο ανταγωνιστικό gaming, οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν σε FHD στα 320 Hz. Η μεγαλύτερη οθόνη προσφέρει ένα ευρύ οπτικό πεδίο, ιδανικό για προσομοιωτές αγώνων ή πτήσεων και τίτλους δράσης, ενώ είναι εξίσου υπέροχη για παιχνίδια κονσόλας, όπου το να καθίσετε αναπαυτικά και να απολαύσετε τη μεγαλύτερη οθόνη βελτιώνει την εμπειρία παιχνιδιού. Το πάνελ Fast IPS διατηρεί εξαιρετικούς χρόνους απόκρισης 1 ms GtG και επίδοση 0,5 ms MPRT και στις δύο αναλύσεις. Η πιστοποίηση DisplayHDR 400 και το μεγαλύτερο μέγεθος των 32 ιντσών την καθιστούν εξίσου κατάλληλη για καθηλωτικά παιχνίδια και επαγγελματική εργασία με περιεχόμενο. Ακριβώς όπως και η μικρή αδελφή της 27 ιντσών, η συνδεσιμότητα περιλαμβάνει ένα hub USB 3.2 Gen 1 με 4 θύρες USB (μία θύρα με γρήγορη φόρτιση), καθώς και 2x θύρες HDMI 2.1 και 1x θύρα DisplayPort 1.4.

«Αυτές οι οθόνες αντιπροσωπεύουν δύο ξεχωριστούς δρόμους για διαφορετικές ανάγκες παιχνιδιού», λέει ο César Acosta, Gaming Product Manager στην AGON by AOC. «Η Q27G4SRU προσφέρει στους ανταγωνιστικούς παίκτες την ευκρίνεια QHD που επιθυμούν με ταχύτητα 320 Hz σε μια εξαιρετική τιμή. Η U32G4U μεταφέρει την τεχνολογία Dual Frame σε οθόνες 32 ιντσών, όπου η τεχνολογία πραγματικά διαπρέπει, προσφέροντας τόσο την καθηλωτική εμπειρία UHD για παιχνίδια ενός παίκτη όσο και την ανταγωνιστική απόδοση FHD όταν χρειάζεστε μέγιστη ταχύτητα».

Πλήρεις λειτουργίες gaming

Και οι δύο οθόνες περιλαμβάνουν την πλήρη εργαλειοθήκη gaming της AOC, σχεδιασμένη για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το Shadow Control φωτίζει τις σκοτεινές περιοχές για καλύτερη ορατότητα του εχθρού, το Game Color βελτιστοποιεί τον κορεσμό για πιο καθαρά γραφικά και το Dial Point παρέχει δυναμική ή στατική υπέρθεση σταυροειδούς. Η λειτουργία Low Input Lag εξασφαλίζει άμεση απόκριση στις εντολές του παίκτη, ενώ η τεχνολογία Adaptive-Sync εξαλείφει το “σκίσιμο” της οθόνης με κάρτες γραφικών AMD και NVIDIA.

Η συμβατότητα με κονσόλες είναι ολοκληρωμένη, με την Q27G4SRU να υποστηρίζει 2560x1440 @ 120 Hz για PlayStation 5 και Xbox Series X, ενώ το U32G4U προσφέρει full επιδόσεις 3840x2160 @ 120 Hz. Επίσης, χάρη στη συνδεσιμότητα HDMI 2.1, και τα δύο μοντέλα υποστηρίζουν gaming με μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης και με κονσόλες της τρέχουσας γενιάς.

Κομψός και βολικός σχεδιασμός

Η εκλεπτυσμένη αισθητική της σειράς AOC Gaming G4 συνεχίζεται και στα δύο μοντέλα, με τρεις πλευρές χωρίς πλαίσιο, ματ μαύρο φινίρισμα και διακριτικές κόκκινες πινελιές. Οι εργονομικές βάσεις παρέχουν ρύθμιση ύψους 130 mm, με πλήρη κλίση, περιστροφή και pivot για βελτιστες γωνίες θέασης κατά τις παρατεταμένες συνεδρίες gaming.

Και οι δύο οθόνες είναι συμβατές με στήριξη VESA 100x100 για ευέλικτες διατάξεις με πολλαπλές οθόνες.

Σαφείς επιλογές για διαφορετικές ανάγκες

Η Q27G4SRU αντιπροσωπεύει την ιδανική οθόνη για ανταγωνιστικά παιχνίδια, παραδίδοντας ευκρίνεια QHD με ταχύτητα 320 Hz σε προσιτή τιμή για παίκτες που ξέρουν ακριβώς τι θέλουν. Η U32G4U απευθύνεται σε ευέλικτους χρήστες που θέλουν μία οθόνη για πολλαπλές χρήσεις, με δυνατότητα απρόσκοπτης εναλλαγής μεταξύ λεπτομέρειας UHD και ανταγωνιστικής επίδοσης FHD σε μια μεγαλύτερη, πιο εντυπωσιακή οθόνη.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Τα μοντέλα AOC GAMING Q27G4SRU και U32G4U θα είναι διαθέσιμα από τα μέσα Οκτωβρίου 2025 σε προτεινόμενες τιμές λιανικής 319,00 € και 429,00 €, αντίστοιχα.