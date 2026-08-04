Pixel 11 Pro Fold: Πρώτο επίσημο teaser για το νέο αναδιπλούμενο της Google

Σύνοψη

Η Google δημοσίευσε το πρώτο teaser video του Pixel 11 Pro Fold, προετοιμάζοντας το έδαφος για την κεντρική παρουσίαση της 12ης Αυγούστου.

Τροφοδοτείται από το ολοκαίνουργιο SoC Tensor G6, κατασκευασμένο με τη διαδικασία των 2nm της TSMC, πλαισιωμένο από το μόντεμ MediaTek M90 5G και το τσιπ ασφαλείας Titan M3.

Ενσωματώνει εσωτερική αναδιπλούμενη οθόνη 8 ιντσών η οποία βασίζεται στο προηγμένο υλικό M16, εξασφαλίζοντας υψηλότερη φωτεινότητα και βελτιστοποιημένη κατανάλωση ενέργειας.

Εισάγει το "Pixel Glow LED" στο ανανεωμένο πίσω camera module, λειτουργώντας πιθανότατα ως ένα σύνθετο σύστημα οπτικών ειδοποιήσεων, ενώ προστίθεται και η νέα χρωματική επιλογή Pine.

Η Google αποφάσισε να τερματίσει την έντονη φημολογία των τελευταίων εβδομάδων δημοσιεύοντας το πρώτο επίσημο προωθητικό βίντεο για το επερχόμενο Pixel 11 Pro Fold, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον σχεδιασμό της συσκευής πριν από την προγραμματισμένη εκδήλωση παρουσίασης της 12ης Αυγούστου.

Το σύντομο teaser δεν αποκαλύπτει το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών του αναδιπλούμενου smartphone, ωστόσο προσφέρει μια απολύτως ξεκάθαρη απεικόνιση της λεπτής σιλουέτας του, της λειτουργίας του εσωτερικού μεντεσέ, καθώς και της εξωτερικής οθόνης η οποία φαίνεται να διατηρεί τις βελτιωμένες αναλογίες που είδαμε στην προηγούμενη γενιά.

Το μεταλλικό πλαίσιο της συσκευής δείχνει εξαιρετικά προσεγμένο με ελάχιστα περιθώρια γύρω από την κεντρική οθόνη, ενώ η συνολική κατασκευή φαίνεται να εστιάζει στην εργονομία και την ελαχιστοποίηση του συνολικού βάρους, παράγοντες που αποτελούν κρίσιμα κριτήρια επιλογής για τους χρήστες των συγκεκριμένων υλοποιήσεων.

Η εξέλιξη του Pixel 11 Pro Fold δεν αποτελεί μια ριζοσπαστική επανασχεδίαση σε σχέση με το Pixel 10 Pro Fold, αλλά μάλλον μια ώριμη βελτιστοποίηση ενός ήδη δοκιμασμένου βιομηχανικού σχεδίου. Το πίσω τμήμα της συσκευής φιλοξενεί τη νησίδα των καμερών, η οποία έχει υποστεί εμφανείς τροποποιήσεις με τη μείωση του περιττού μετάλλου γύρω από τους φακούς, προσδίδοντας ένα πιο κομψό και ταυτόχρονα αυστηρό αισθητικό αποτέλεσμα. Η εσωτερική, πλήρως αναδιπλούμενη οθόνη αγγίζει τις 8 ίντσες και βασίζεται στα νέα, κορυφαία υλικά M16, τα οποία σύμφωνα με τεχνικές αναλύσεις της βιομηχανίας προσφέρουν αισθητά υψηλότερα επίπεδα φωτεινότητας και ανώτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, προστατεύοντας παράλληλα το πάνελ από το φαινόμενο της κατακράτησης εικόνας ύστερα από μακροχρόνια χρήση.

Το στοιχείο ωστόσο που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο τεχνολογικό ενδιαφέρον στον εξωτερικό σχεδιασμό είναι η ενσωμάτωση του νέου "Pixel Glow LED", το οποίο τοποθετείται διακριτικά στην επάνω αριστερή γωνία του camera module. Αν και η αμερικανική εταιρεία δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τον ακριβή τρόπο λειτουργίας του, έμπειροι αναλυτές της αγοράς συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως πρόκειται για ένα εξελιγμένο σύστημα οπτικών ειδοποιήσεων, ικανό να παρέχει πληροφορίες στον χρήστη με εξατομικευμένα μοτίβα φωτισμού όταν η συσκευή βρίσκεται τοποθετημένη με την οθόνη προς τα κάτω, θυμίζοντας σε κάποιο βαθμό την επιτυχημένη υλοποίηση του Glyph Interface από τη Nothing. Επιπροσθέτως, η παλέτα των διαθέσιμων χρωμάτων εμπλουτίζεται σημαντικά, καθώς δίπλα στην παραδοσιακή μαύρη απόχρωση προστίθεται το νέο και ιδιαίτερα κομψό χρώμα "Pine", προσφέροντας μια γήινη και premium εναλλακτική.

Η μετάβαση στην ενδέκατη γενιά των Pixel σηματοδοτεί ένα τεράστιο τεχνολογικό άλμα στο εσωτερικό hardware, καθώς το Pixel 11 Pro Fold εξοπλίζεται με τον πολυαναμενόμενο επεξεργαστή Tensor G6. Η μετάβαση της παραγωγής του συγκεκριμένου SoC στα εργοστάσια της TSMC και συγκεκριμένα στην προηγμένη λιθογραφική μέθοδο των 2 νανομέτρων εγγυάται τη δραστική μείωση της παραγόμενης θερμότητας, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που ταλαιπωρούν τα αναδιπλούμενα smartphones λόγω του περιορισμένου χώρου απαγωγής. Με αρχιτεκτονική πυρήνων 1+4+2, το νέο τσιπ υπόσχεται να γεφυρώσει το χάσμα επιδόσεων που χώριζε τα προηγούμενα μοντέλα από τους ανταγωνιστές που χρησιμοποιούσαν λύσεις της Qualcomm, διατηρώντας ταυτόχρονα το πλεονέκτημα της Google στους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης.

Στον τομέα της συνδεσιμότητας, η εταιρεία έχει προχωρήσει στην ενσωμάτωση του νέου μόντεμ MediaTek M90 5G, στοχεύοντας στην εξάλειψη των προβλημάτων λήψης σήματος και στην ταχύτερη εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων δικτύων стην καθημερινή μετακίνηση. Η καρδιά του συστήματος προστατεύεται από το αναβαθμισμένο τσιπ ασφαλείας Titan M3, εξασφαλίζοντας κρυπτογράφηση επιπέδου hardware για όλα τα βιομετρικά δεδομένα και τους κωδικούς πρόσβασης του χρήστη. Ολόκληρο αυτό το υποσύστημα αντλεί ενέργεια από μια μπαταρία χωρητικότητας 4.800mAh, ένα νούμερο το οποίο κρίνεται ικανοποιητικό για τη συγκεκριμένη κατηγορία συσκευών, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τις τεράστιες εξοικονομήσεις ενέργειας που υπόσχεται η συνεργασία του 2nm επεξεργαστή με την M16 οθόνη.