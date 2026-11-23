Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ενισχύει το ενδεχόμενο ύπαρξης ενός άγνωστου μέχρι σήμερα πλανήτη στις παρυφές του Ηλιακού Συστήματος.

Η κοινή προσπάθεια ερευνητών των University of Southern Queensland (UniSQ) και University of Washington ονόμασε τον υποθετικό αυτόν κόσμο Planet X2 (PX2), εκτιμώντας ότι διαθέτει μάζα 1,5 έως 2 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της Γης και κινείται σε ελλειπτική τροχιά με μεγάλο ημιάξονα μεταξύ 350 και 500 αστρονομικών μονάδων από τον Ήλιο.

Η πρόταση διαφοροποιείται από τη γνωστή υπόθεση του Planet Nine, η οποία αφορά έναν σημαντικά μεγαλύτερο πλανήτη, καθώς ο PX2 στοχεύει να εξηγήσει διαφορετικές τροχιακές ανωμαλίες που παρατηρούνται στα παγωμένα σώματα πέρα από τη Ζώνη του Κάιπερ (Kuiper Belt). Παρότι ο πλανήτης παραμένει προς το παρόν θεωρητικός, η έρευνα παρέχει μετρήσιμες προβλέψεις που αναμένεται να τεθούν σε δοκιμασία μέσω της συστηματικής χαρτογράφησης του ουρανού από το αστεροσκοπείο Vera C. Rubin στη Χιλή.

Τα ευρήματα των προσομοιώσεων για την εξέλιξη του Ηλιακού Συστήματος

Πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα, σε απόσταση περίπου 30,1 αστρονομικών μονάδων όπου το ηλιακό φως είναι 900 φορές ασθενέστερο από ό,τι στη Γη, εκτείνεται μια αχανής περιοχή γεμάτη παγωμένα σώματα γνωστά ως μεταποσειδώνια αντικείμενα (trans-Neptunian objects). Τα περισσότερα από αυτά ανήκουν στη Ζώνη του Κάιπερ και κινούνται σε έναν ευρύ δίσκο μεταξύ 38 και 50 αστρονομικών μονάδων, ωστόσο, τις τελευταίες δύο δεκαετίες τα πιο ευαίσθητα τηλεσκόπια έχουν εντοπίσει δύο ιδιαίτερους πληθυσμούς. Αντικείμενα με εξαιρετικά κεκλιμένες τροχιές και σώματα, όπως η Sedna, των οποίων το πλησιέστερο σημείο στον Ήλιο βρίσκεται πολύ πέρα από τη βαρυτική επιρροή των γνωστών γιγάντιων πλανητών.

Για να διερευνήσουν την προέλευση των ιδιόμορφων τροχιών, οι ερευνητές εκτέλεσαν λεπτομερείς υπολογιστικές προσομοιώσεις που καλύπτουν 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια εξέλιξης του Ηλιακού Συστήματος, παρακολουθώντας τη μετανάστευση των τεσσάρων γνωστών γιγάντιων πλανητών από την αρχική τους θέση έως σήμερα. Όταν στα μοντέλα περιλαμβάνονταν μόνο οι γνωστοί πλανήτες, οι προσομοιώσεις αδυνατούσαν να αναπαραγάγουν τους πληθυσμούς με τις ακραίες κλίσεις και τις αποκομμένες τροχιές.

Η προσθήκη του Planet X2 στο μοντέλο οδήγησε σε βαρυτικές αλληλεπιδράσεις ικανές να αποσπάσουν παγωμένα σώματα από την επιρροή του Ποσειδώνα και να εκτρέψουν τις τροχιές τους σε απροσδόκητα υψηλές γωνίες. Σύμφωνα με τα δεδομένα της ομάδας, ακόμη και στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς του (περιήλιο), ο PX2 παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 200 αστρονομικών μονάδων από τον Ήλιο, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν έχει εντοπιστεί άμεσα μέχρι σήμερα. Όπως παρατήρησε ο Jonti Horner, οι διαταραχές που αφήνει πίσω του λειτουργούν σαν «αποτυπώματα στο χιόνι», υποδεικνύοντας την παρουσία ενός σώματος που δεν έχει ακόμη φωτογραφηθεί.

Οι διαφορές ανάμεσα στον Planet X2 και την υπόθεση του Planet Nine

Η αναζήτηση ενός άγνωστου πλανήτη στα έσχατα του Ηλιακού Συστήματος έχει μακρά ιστορία, ξεκινώντας από τον Percival Lowell και την αναζήτηση του θεωρητικού Planet X που οδήγησε στην ανακάλυψη του Πλούτωνα το 1930, προτού αποδειχθεί ότι η μάζα του Πλούτωνα ήταν υπερβολικά μικρή για να προκαλεί τις παρατηρούμενες βαρυτικές διαταραχές. Στη σύγχρονη αστρονομία, η υπόθεση του Planet Nine περιγράφει έναν πλανήτη με εκτιμώμενη μάζα περίπου 4,4 Γαιών (βάσει ανάλυσης του 2025) και μεγάλο ημιάξονα γύρω στις 290 αστρονομικές μονάδες.

Αντίθετα, ο Planet X2 προσεγγίζει το μέγεθος μιας υπεργαίας (super-Earth) με μάζα 1 έως 2 φορές μεγαλύτερη από τη Γη και κινείται σε ακόμη πιο απομακρυσμένη τροχιά. Επειδή οι δύο θεωρίες επιχειρούν να ερμηνεύσουν διαφορετικά τροχιακά μοτίβα, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι δεν αλληλοαναιρούνται, καθώς το Ηλιακό Σύστημα θα μπορούσε να φιλοξενεί είτε τον έναν, είτε τον άλλον, είτε και τους δύο, είτε κανέναν από τους δύο.

Η παρουσία τέτοιων κόσμων σε τόσο μεγάλες αποστάσεις συμβαδίζει με όσα αποκαλύπτουν οι παρατηρήσεις εξωπλανητικών συστημάτων γύρω από άλλα άστρα. Κατά τα πρώτα στάδια σχηματισμού ενός πλανητικού συστήματος, οι ισχυρές βαρυτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αναπτυσσόμενων πλανητών μπορούν να εκσφενδονίσουν ολόκληρους κόσμους σε εξαιρετικά μακρινές τροχιές. Εάν ο PX2 υπάρχει, είναι πιθανό να σχηματίστηκε πολύ πιο κοντά στον Ήλιο προτού οι γιγάντιοι πλανήτες τον εκτοπίσουν στην εξωτερική περιφέρεια του συστήματος.

Ο ρόλος του αστεροσκοπείου Vera C. Rubin στην επαλήθευση της θεωρίας

Οι ίδιοι οι συγγραφείς της μελέτης αναγνωρίζουν ότι οι προσομοιώσεις δεν αποτελούν τέλεια αντιστοίχιση με όλα τα παρατηρησιακά δεδομένα, καθώς η κατανομή των μεγάλων ημιαξόνων των μακρινών αντικειμένων που έχει καταγράψει το Dark Energy Survey παρουσιάζει ακόμη αποκλίσεις από το μοντέλο. Όπως σημείωσε ο Lykawka, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για να γεφυρωθούν οι διαφορές, ενώ ο Horner τόνισε ότι ένα απόλυτα τέλειο ταίριασμα θα ήταν μάλλον ύποπτο δεδομένης της πολυπλοκότητας του Ηλιακού Συστήματος και του περιορισμένου δείγματος αντικειμένων που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Η καθοριστική δοκιμασία για τη θεωρία έχει ήδη ξεκινήσει μέσω του αστεροσκοπείου Vera C. Rubin στη Χιλή και της έρευνας Legacy Survey of Space and Time (LSST). Χάρη στην υψηλή ευαισθησία του τηλεσκοπίου του, το Rubin αναμένεται να ανακαλύψει τεράστιο αριθμό νέων μεταποσειδώνιων αντικειμένων, προσφέροντας ένα πολύ μεγαλύτερο στατιστικό δείγμα για τον έλεγχο των προβλέψεων της ομάδας. Παρότι ο άμεσος εντοπισμός του ίδιου του Planet X2 παραμένει εξαιρετικά δύσκολος λόγω της τεράστιας απόστασης και της ελάχιστης φωτεινότητάς του, η χαρτογράφηση των τροχιών των γύρω παγωμένων σωμάτων αναμένεται να δώσει σαφείς απαντήσεις τα επόμενα χρόνια.