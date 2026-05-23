SpaceX: Πρώτη δοκιμαστική πτήση για το Starship V3 των 150 μέτρων

Σύνοψη

Η SpaceX εκτόξευσε για πρώτη φορά το Starship V3 από τις εγκαταστάσεις της στο Boca Chica του Τέξας.

Το νέο σύστημα είναι το μεγαλύτερο που έχει κατασκευαστεί ποτέ, φτάνοντας τα 150 μέτρα σε ύψος.

Το ανώτερο στάδιο (Starship) πέτυχε τους στόχους της τροχιακής διαδρομής του.

Ο πύραυλος Super Heavy Booster αντιμετώπισε προβλήματα ελέγχου κατά την επιστροφή και χάθηκε στον Κόλπο του Μεξικού.

Η δοκιμή κρίνεται ως μερικώς επιτυχής, προσφέροντας κρίσιμα τηλεμετρικά δεδομένα για τις επόμενες πτήσεις.

Η SpaceX πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμαστική πτήση του Starship V3, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στην επόμενη φάση του προγράμματος ανάπτυξης του βαρέος πυραυλικού της συστήματος. Η δοκιμή, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ώρες από τη βάση Starbase στο Boca Chica του Τέξας, άφησε μεικτά αποτελέσματα, καθώς η επιτυχής εκτόξευση και η τροχιακή πορεία του ανώτερου σταδίου συνοδεύτηκαν από την απώλεια του πρώτου σταδίου, του προωθητήρα Super Heavy.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Starship V3

Το Starship V3 αποτελεί μια σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με τους προκατόχους του (V1 και V2). Το συνολικό ύψος του συστήματος, όταν το σκάφος είναι τοποθετημένο πάνω στον προωθητήρα Super Heavy, αγγίζει τα 150 μέτρα. Η αύξηση αυτή των 30 μέτρων επιτρέπει τη μεταφορά μεγαλύτερης ποσότητας καυσίμων (υγρού μεθανίου και υγρού οξυγόνου), γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα την προωστική ισχύ και τη χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου.

Η SpaceX έχει σχεδιάσει το V3 με στόχο τη μεταφορά φορτίων έως και 200 τόνων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη (LEO) στην πλήρως επαναχρησιμοποιούμενη εκδοχή του. Οι κινητήρες Raptor έχουν υποστεί δομικές αλλαγές, προσφέροντας μεγαλύτερη ώθηση και βελτιωμένη θερμική προστασία, στοιχεία απαραίτητα για την αντοχή στις ακραίες συνθήκες της επανεισόδου στην ατμόσφαιρα.

Το χρονικό της πτήσης και η απώλεια του booster

Η διαδικασία της εκτόξευσης κύλησε ομαλά, με τους κινητήρες του Super Heavy να λειτουργούν εντός των προβλεπόμενων παραμέτρων. Ο διαχωρισμός των δύο σταδίων (hot-staging) πραγματοποιήθηκε με ακρίβεια. Το ανώτερο στάδιο, το Starship V3, συνέχισε την πορεία του προς το Διάστημα, επιτυγχάνοντας την επιθυμητή τροχιακή ταχύτητα και επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα των νέων αεροδυναμικών πτερυγίων του.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν κατά τη φάση της επιστροφής του Super Heavy Booster. Ο στόχος της SpaceX ήταν να κατευθύνει τον προωθητήρα πίσω στην εξέδρα εκτόξευσης, ώστε να τον "πιάσουν" οι μηχανικοί βραχίονες (Mechazilla) του πύργου. Κατά τη διάρκεια της καθόδου και της ενεργοποίησης των κινητήρων επιβράδυνσης πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού, ο πύραυλος εμφάνισε απώλεια ελέγχου στον άξονα περιστροφής. Τα συστήματα τηλεμετρίας διέκοψαν τη μετάδοση δευτερόλεπτα πριν την προγραμματισμένη προσέγγιση, και η SpaceX επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι ο προωθητήρας καταστράφηκε.

Η απώλεια του πρώτου σταδίου δεν μειώνει την αξία των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν. Η SpaceX εφαρμόζει μια φιλοσοφία ανάπτυξης που βασίζεται στις γρήγορες δοκιμές και την αποδοχή της αποτυχίας ως εργαλείο μάθησης. Η επιτυχής πτήση του Starship V3 στο Διάστημα αποδεικνύει ότι η δομική ακεραιότητα του νέου, επιμηκυμένου σκάφους είναι επαρκής.

Η ανάλυση των δεδομένων θα επικεντρωθεί στους λόγους για τους οποίους οι κινητήρες του Super Heavy δεν κατάφεραν να σταθεροποιήσουν τον πύραυλο κατά την τελική φάση της καθόδου. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πιθανή φραγή σε κάποιες από τις βαλβίδες τροφοδοσίας καυσίμου ή αστοχία των πτερυγίων πλέγματος που ελέγχουν την κατεύθυνση μέσα στην ατμόσφαιρα.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!