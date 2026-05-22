NASA MAVEN: Το διαστημικό σκάφος παρατήρησε κάτι αναπάντεχο στην ατμόσφαιρα του Άρη

Σύνοψη

Το διαστημικό σκάφος MAVEN της NASA κατέγραψε για πρώτη φορά το φαινόμενο Zwan-Wolf στην ιονόσφαιρα του Άρη, σε υψόμετρο κάτω των 200 χιλιομέτρων.

Το συγκεκριμένο ατμοσφαιρικό φαινόμενο, το οποίο προκαλεί τη συμπίεση φορτισμένων σωματιδίων μέσω μαγνητικών δομών (flux tubes), είχε παρατηρηθεί έως τώρα αποκλειστικά στη γήινη μαγνητόσφαιρα.

Η ανακάλυψη προέκυψε ύστερα από την ανάλυση δεδομένων του Δεκεμβρίου 2023, κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής ηλιακής καταιγίδας που έπληξε τον πλανήτη.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε επισήμως στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, αποδεικνύει ότι η ατμόσφαιρα του Άρη είναι άκρως δυναμική και μεταβάλλεται ραγδαία από τον διαστημικό καιρό.

Η αποστολή MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN), η οποία βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον Άρη από τον Σεπτέμβριο του 2014, σχεδιάστηκε εξ αρχής με σκοπό την κατανόηση της ανώτερης ατμόσφαιρας του Κόκκινου Πλανήτη. Τον Δεκέμβριο του 2023, η ερευνητική ομάδα που μελετά τις μετρήσεις του σκάφους βρέθηκε μπροστά σε μια παρατήρηση που κανείς δεν περίμενε να καταγραφεί εκτός της Γης. Τα όργανα τηλεμετρίας και ανάλυσης σωματιδίων έδειξαν μια εξαιρετικά σπάνια συμπεριφορά στα ιόντα και τα ηλεκτρόνια, τα οποία φαίνονταν να πιέζονται και να συμπιέζονται με τρόπο που θυμίζει "οδοντόκρεμα που βγαίνει από το σωληνάριο".

Η ερευνητική ομάδα χρειάστηκε μήνες ενδελεχούς ανάλυσης για να αποκλείσει όλες τις εναλλακτικές ερμηνείες των δεδομένων. Το αποτέλεσμα, που δημοσιεύτηκε πλέον στο Nature Communications, επιβεβαιώνει ότι ο Άρης διαθέτει έναν δικό του μηχανισμό παραμόρφωσης του ηλιακού ανέμου, όμοιο με αυτόν που προστατεύει τη Γη, αν και αναπτύσσεται υπό εντελώς διαφορετικές μαγνητικές συνθήκες.

Πώς λειτουργεί το φαινόμενο Zwan-Wolf

Το φαινόμενο Zwan-Wolf περιγράφει την αλληλεπίδραση του ηλιακού ανέμου με τα μαγνητικά πεδία. Καθώς τα σωματίδια εγκλωβίζονται σε "σωλήνες μαγνητικής ροής", συμπιέζονται έντονα. Στη Γη, αυτό βοηθά στην εκτροπή του ηλιακού ανέμου, αλλά στον Άρη παρατηρήθηκε εντός της επαγόμενης μαγνητόσφαιράς του, παρέχοντας νέα δεδομένα για τον διαστημικό καιρό.

Η Γη διαθέτει ένα ισχυρό, εγγενές μαγνητικό πεδίο που πηγάζει από τον πυρήνα της, δημιουργώντας την προστατευτική μαγνητόσφαιρα, όπου το φαινόμενο Zwan-Wolf μελετάται εδώ και δεκαετίες. Ο Άρης, αντίθετα, έχει χάσει το εγγενές μαγνητικό του πεδίο εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια, και διαθέτει σήμερα μια "επαγόμενη μαγνητόσφαιρα", η οποία δημιουργείται αποκλειστικά από την αλληλεπίδραση του ηλιακού ανέμου με τα φορτισμένα σωματίδια της ιονόσφαιράς του.

Το εκπληκτικό στοιχείο της νέας ανακάλυψης είναι ότι το φαινόμενο παρατηρήθηκε βαθιά μέσα στην ιονόσφαιρα, σε υψόμετρο μικρότερο των 200 χιλιομέτρων. Όταν μια τεράστια ηλιακή καταιγίδα χτύπησε τον Άρη, η πίεση του ηλιακού ανέμου αλλοίωσε το μέγεθος και το σχήμα της επαγόμενης μαγνητόσφαιρας. Αυτή η δραματική αλλαγή επιτάχυνε τα ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια και τα ανάγκασε να ταξιδέψουν μέσα από τις μαγνητικές δομές, αυξάνοντας την ένταση του φαινομένου Zwan-Wolf σε επίπεδα που το MAVEN μπόρεσε επιτέλους να καταγράψει. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία ενδέχεται να συμβαίνει αδιάκοπα στον Άρη, απλώς η ένταση της παραμένει κάτω από το όριο ανίχνευσης των οργάνων υπό κανονικές συνθήκες ηλιακής δραστηριότητας.

Η σημασία της ανακάλυψης για τη διαστημική εξερεύνηση

Η ανίχνευση του φαινομένου ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την προστασία του Άρη από την ηλιακή ακτινοβολία. Η δυναμική αλληλεπίδραση της ατμόσφαιρας με τον διαστημικό καιρό επηρεάζει τον σχεδιασμό των μελλοντικών επανδρωμένων αποστολών, καθώς ορίζει τα επίπεδα ακτινοβολίας και τις συνθήκες επικοινωνίας στον πλανήτη.

Η κατανόηση του πώς ακριβώς ο ηλιακός άνεμος "γδύνει" τον Άρη από την αρχέγονη, παχιά ατμόσφαιρά του είναι ο κύριος στόχος της NASA και της αποστολής MAVEN. Το γεγονός ότι η ιονόσφαιρα αντιδρά με τόσο σύνθετους και δυναμικούς τρόπους απέναντι στην ηλιακή δραστηριότητα προσθέτει μια κρίσιμη μεταβλητή στα μαθηματικά μοντέλα των αστροφυσικών. Για τις επερχόμενες αποστολές του προγράμματος Artemis που θέτουν τον Άρη ως τον επόμενο μεγάλο σταθμό της ανθρωπότητας, η γνώση των επιπτώσεων του διαστημικού καιρού στην κατώτερη τροχιά είναι θεμελιώδης. Οι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι που θα χρειαστεί να στηθούν γύρω από τον Άρη θα πρέπει να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις απρόβλεπτες συμπιέσεις φορτισμένων σωματιδίων, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές ή ακόμα και βραχυκυκλώματα στα ευαίσθητα ηλεκτρονικά συστήματα.

