NASA και L3Harris αναπτύσσουν πυρηνική πρόωση για ταξίδια στον Άρη

Σύνοψη

Η NASA συνεργάζεται στενά με την L3Harris για την ανάπτυξη προηγμένων πυρηνικών αντιδραστήρων για διαστημική χρήση.

Η τεχνολογία βασίζεται στην Πυρηνική Θερμική Πρόωση (NTP) και την Πυρηνική Ηλεκτρική Πρόωση (NEP).

Χρησιμοποιείται το εξειδικευμένο καύσιμο HALEU, το οποίο προσφέρει υψηλή ενεργειακή πυκνότητα με μειωμένο ρίσκο.

Η νέα αρχιτεκτονική μειώνει τη διάρκεια των επανδρωμένων αποστολών στον Άρη, περιορίζοντας την έκθεση των αστροναυτών στην κοσμική ακτινοβολία.

Η πρώτη τροχιακή δοκιμή του συστήματος έχει προγραμματιστεί για το έτος 2027.

Η ανάγκη για ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο αποδοτική μετακίνηση στο ηλιακό μας σύστημα οδηγεί τις διαστημικές υπηρεσίες στην αναθεώρηση των παραδοσιακών μεθόδων πρόωσης. Η NASA, σε συνεργασία με την L3Harris Technologies και το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE), υλοποιεί ένα εντατικό πρόγραμμα για την ενσωμάτωση πυρηνικών αντιδραστήρων επόμενης γενιάς στα διαστημικά σκάφη. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην επίλυση του μεγαλύτερου προβλήματος των μακρινών διαστημικών πτήσεων: των περιορισμών της χημικής πρόωσης.

Οι συμβατικοί πύραυλοι, οι οποίοι βασίζονται στην καύση υγρού υδρογόνου και οξυγόνου, έχουν φτάσει στα όρια της φυσικής τους απόδοσης. Για να φτάσει ένα επανδρωμένο σκάφος στον Άρη με τις τρέχουσες μεθόδους, απαιτείται ταξίδι διάρκειας τουλάχιστον εννέα μηνών μόνο για τη μία διαδρομή. Αυτή η παρατεταμένη διάρκεια εκθέτει το πλήρωμα σε επικίνδυνα επίπεδα ηλιακής και κοσμικής ακτινοβολίας, ενώ παράλληλα αυξάνει δραματικά τις ανάγκες σε αποθέματα τροφής, νερού και οξυγόνου. Η Πυρηνική Θερμική Πρόωση (Nuclear Thermal Propulsion - NTP) έρχεται να ανατρέψει αυτά τα δεδομένα, προσφέροντας διπλάσια ενεργειακή απόδοση.

Η τεχνολογική προσέγγιση της L3Harris εστιάζει στη σχεδίαση και την κατασκευή συστημάτων ελέγχου και θερμικής διαχείρισης για τους διαστημικούς αντιδραστήρες. Το σύστημα NTP λειτουργεί διοχετεύοντας έναν υγρό προωθητικό παράγοντα, συνήθως υδρογόνο, μέσω του πυρήνα ενός πυρηνικού αντιδραστήρα. Η θερμότητα που παράγεται από τη σχάση του ουρανίου θερμαίνει το υδρογόνο σε ακραίες θερμοκρασίες, προκαλώντας τη βίαιη διαστολή και την εξώθησή του από το ακροφύσιο του πυραύλου. Η διαδικασία αυτή παράγει εξαιρετικά υψηλή ώθηση με σαφώς μικρότερη κατανάλωση μάζας καυσίμου.

Η κρίσιμη καινοτομία που καθιστά το εγχείρημα εφικτό και ασφαλές είναι η χρήση καυσίμου HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium). Το συγκεκριμένο καύσιμο είναι εμπλουτισμένο σε ποσοστό μεταξύ 5% και 20% με το ισότοπο ουράνιο-235. Το HALEU επιτρέπει τη δημιουργία μικρότερων, πιο συμπαγών αντιδραστήρων που ταιριάζουν στις διαστάσεις των σύγχρονων πυραύλων, διατηρώντας παράλληλα υψηλό προφίλ ασφαλείας κατά τη φάση της εκτόξευσης από τη Γη, καθώς ο αντιδραστήρας ενεργοποιείται μόνο όταν το σκάφος φτάσει σε ασφαλή τροχιά.

Παράλληλα με το NTP, η L3Harris συνεισφέρει στην ανάπτυξη της Πυρηνικής Ηλεκτρικής Πρόωσης (Nuclear Electric Propulsion - NEP). Στα συστήματα αυτά, ο αντιδραστήρας δεν παράγει άμεση ώθηση, αλλά μετατρέπει τη θερμική ενέργεια σε ηλεκτρική. Η ισχύς αυτή τροφοδοτεί στη συνέχεια προηγμένους κινητήρες ιόντων. Αν και η παραγόμενη ώθηση είναι χαμηλότερη σε σχέση με το NTP, η λειτουργία της είναι συνεχής και εξαιρετικά αποδοτική για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθιστώντας την ιδανική για τη μεταφορά βαρέος φορτίου και εφοδίων πριν από την άφιξη των επανδρωμένων αποστολών.

Η διαχείριση της θερμότητας παραμένει η μεγαλύτερη μηχανική πρόκληση. Οι αντιδραστήρες πρέπει να λειτουργούν σταθερά σε θερμοκρασίες που αγγίζουν ή ξεπερνούν τους 2.500 βαθμούς Κελσίου. Η L3Harris αξιοποιεί την τεχνογνωσία της στα συστήματα αυτοματισμού και τα προηγμένα κράματα μετάλλων για να διασφαλίσει ότι οι δομές του σκάφους δεν θα υποστούν αλλοίωση. Επιπλέον, αναπτύσσονται αυτόνομα συστήματα τηλεμετρίας που βασίζονται σε αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, ικανά να εντοπίζουν και να διορθώνουν μικροαποκλίσεις στη ροή του καυσίμου χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης από τη Γη, η οποία θα είχε καθυστέρηση αρκετών λεπτών λόγω της απόστασης.

Το χρονοδιάγραμμα των δοκιμών είναι πιεστικό. Η NASA, μέσω του προγράμματος DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations) σε συνεργασία με την DARPA, σχεδιάζει την πρώτη δοκιμαστική πτήση ενός πυρηνικού πυραύλου στο διάστημα εντός του 2027. Η L3Harris συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη των επίγειων συστημάτων προσομοίωσης και των ηλεκτρονικών ελέγχου που θα ενσωματωθούν στο δοκιμαστικό σκάφος. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από αυτή την αποστολή θα καθορίσουν την τελική αρχιτεκτονική των σκαφών που θα μεταφέρουν τους πρώτους ανθρώπους στον Άρη.

Εκτός από την πρόωση, η παρουσία ενός πυρηνικού αντιδραστήρα λύνει μόνιμα το πρόβλημα της τροφοδοσίας των επιστημονικών οργάνων. Στις περιοχές του βαθέος διαστήματος, ή σε κρατήρες της Σελήνης και του Άρη όπου επικρατεί μόνιμο σκοτάδι, τα ηλιακά πάνελ είναι άχρηστα. Ένας συμπαγής πυρηνικός αντιδραστήρας μπορεί να παρέχει σταθερή ισχύ της τάξης των 10 έως 40 κιλοβάτ για πάνω από μια δεκαετία, διασφαλίζοντας τη λειτουργία των συστημάτων υποστήριξης ζωής, των τηλεπικοινωνιών και των εργαστηρίων ανάλυσης δειγμάτων.

Η συνεργασία αυτή επαναφέρει την αμερικανική διαστημική βιομηχανία σε τροχιά τεχνολογικής υπεροχής, απαντώντας παράλληλα στις αντίστοιχες προσπάθειες που υλοποιούνται στην Κίνα και τη Ρωσία. Η ενσωμάτωση της πυρηνικής τεχνολογίας δεν αποτελεί πλέον θεωρητικό σενάριο, αλλά μια άμεσα υλοποιήσιμη τεχνική πραγματικότητα, υποστηριζόμενη από δομημένα κονδύλια και σαφή ορόσημα παραγωγής.

